DC Universe : Et si la prochaine Wonder Woman était Alexandra Daddario ?

Alors que James Gunn officialise le reboot de Wonder Woman dans le DCU, les fans rêvent de voir Alexandra Daddario endosser le rôle mythique de Diana Prince. Des artworks viraux la montrent déjà en Amazone, arborant un costume classique inspiré de Lynda Carter – loin de l’armure de Gadot.

Avec son expérience DC (voix de Lois Lane) et son physique de guerrière (dans les premiers Percy Jackson), l’actrice coche toutes les cases. Toutefois, il est dit qu’Adria Arjona, soutenue par Gunn lui-même est aussi pressentie pour ce rôle. Suspens !

Alexandra Daddario en Wonder Woman : Le rêve des fans prend forme dans un art épique

La rumeur enfle depuis des mois. Et un nouveau fan art vient jeter de l’huile sur le feu : Alexandra Daddario incarnerait-elle la prochaine Wonder Woman du DCU ? Alors que James Gunn a confirmé le recasting de Diana Prince après l’ère Gal Gadot, un artiste de DeviantArt a imaginé la star de Mayfair Witches en Amazone. Elle arbore un costume inspiré de l’âge d’argent des comics.

C’est bien loin de l’armure de Gadot. Avec ses yeux bleu électrique et sa carrure athlétique, Daddario semble taillée pour le rôle. D’autant qu’elle a déjà prêté sa voix à Lois Lane dans l’univers animé DC. Un atout non négligeable pour Gunn, qui souhaite des acteurs capables de jouer leurs personnages en live et en animation.

Un timing parfait pour relancer la Trinité DC

Alors que Superman de David Corenswet cartonne au box-office. Les fans trépignent à l’idée de voir se reformer la célèbre Trinité (Superman, Batman, Wonder Woman). D’ailleurs, d’autres artworks ont déjà associé Daddario à un Batman joué par Jensen Ackles (The Boys), créant une alchimie visuelle parfaite avec Corenswet.

Cerise sur le gâteau : Daddario a elle-même avoué en 2013 qu’elle « adorerait » endosser le rôle. C’est une déclaration qui alimente aujourd’hui les spéculations. Reste à savoir si James Gunn optera pour cette option « safe » ou surprendra avec une dark horse comme Adria Arjona (Andor), qu’il a déjà qualifiée de « parfaite pour Wonder Woman ».

Nah Adria Arjona should be cast as Wonder Woman pic.twitter.com/0mkEkwuwBI — Mortal Snow (@SnowMortal) August 8, 2025

Un costume qui fait débat

Sinon, si un fan art a présente Daddario dans une tenue ultra-fidèle aux comics : bustier étoilé, bottes rouges et jupe iconique, on se demande si son look sera vraiment proche de celui de Lynda Carter dans les années 70 ? Si c’est le cas, c’est un choix audacieux. Alors que les adaptations récentes privilégiaient des designs plus réalistes. Mais après le retour des slips rouges de Superman dans Legacy, pourquoi pas ?

Certains fans regrettent toutefois l’absence d’armure, jugée plus adaptée aux combats. Qu’importe : l’essentiel est que Daddario, grâce à ses rôles dans Percy Jackson ou The White Lotus, a prouvé qu’elle pouvait incarner autant la force brute que le charisme royal de Diana.

Alexandra Daddario imagined as Wonder Woman? Fans are loving it https://t.co/XftYFjNVEr pic.twitter.com/1IGI24fjoi — Music Mundial (@MusicMundial) July 20, 2025

Un double projet pour Wonder Woman

Quoi qu’il en soit, James Gunn l’a confirmé : Wonder Woman aura droit à un film solo et une série sur Themyscira. Une aubaine pour Daddario si elle décroche le rôle. Cela lui permettra d’explorer autant les combats épiques que l’histoire méconnue des Amazones.

Le film, déjà en écriture, serait une « priorité » pour DC Studios, selon les insiders. De quoi donner un avantage à l’actrice, dont l’emploi du temps se libère avec la fin de Mayfair Witches. À moins que Gunn ne préfère une nouvelle venue, comme il l’a fait avec Milly Alcock (Supergirl).

Verdict : un rêve de fan… réalisable ?

Si le fan art ne reste qu’un fantasme, il met en lumière une évidence : Daddario a le profil pour redéfinir Wonder Woman. Entre son expérience DC, son physique idéal et son aura de star montante, elle coche toutes les cases. Sans oublier ce regard perçant qui en fait une digne héritière de Gadot.

Reste à convaincre James Gunn, qui devra trancher entre les favoris des fans (Daddario, Arjona) et une surprise de dernière minute. Une chose est sûre : le DCU a besoin d’une Wonder Woman aussi charismatique que son Superman, et Daddario pourrait bien être la pépite qu’il leur faut. Et vous, pensez-vous qu’Alexandra Daddario soit le bon choix ? Réagissez dans les commentaires !

