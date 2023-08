Gal Gadot rallume l’espoir des fans de Wonder Woman dans une interview explosive

L’avenir de la saga Wonder Woman était incertain après le départ de la réalisatrice Patty Jenkins et les performances décevantes du second volet. Cependant, l’actrice principale Gal Gadot a récemment annoncé son implication dans le tant attendu troisième opus, sous la direction de James Gunn et Peter Safran.

Malgré une période d’incertitude pour le DCU, Warner Bros mise sur ses franchises phares pour se relancer. Ainsi, James Gunn et Peter Safran sont aux commandes de cette nouvelle phase du DCU qui inclut notamment Wonder Woman 3.

Le destin de Wonder Woman 3 confirmé par interview

Dans une interview accordée à ComicBook.com, Gal Gadot a confirmé qu’elle compte bien reprendre son rôle emblématique de l’amazone pour ce troisième opus. Elle a également précisé que le film sera développé conjointement avec les nouveaux responsables du DCU, James Gunn et Peter Safran.

La star israélienne semble donc être l’un des rares personnages de l’ancienne génération du DCU à conserver son rôle. En effet, Henry Cavill et Ben Affleck ont respectivement abandonné les costumes de Superman et Batman.

Une suite annoncée depuis 2021

Wonder Woman 3 avait été annoncé pour la première fois en 2021, avec Patty Jenkins à la réalisation et à l’écriture. Cependant, la réalisatrice a fini par quitter le projet en raison de différences créatives avec les dirigeants de Warner Bros. Depuis, le sort de ce troisième volet était incertain et l’avenir du personnage incarné par Gal Gadot restait flou.

Maintenant que l’actrice a confirmé son implication dans le projet, les fans peuvent se réjouir de retrouver leur héroïne favorite dans une nouvelle aventure sous l’égide des nouveaux maîtres d’œuvre du DCU.

Des attentes énormes pour Wonder Woman 3 et Gal Gadot

Après la débacle de Wonder Woman 1984, le public attend une nouvelle direction pour la saga Wonder Woman. Un scénario captivant qui saura reconquérir les fans. Bien évidemment, l’on pourra toujorus compter sur une performance toujours aussi éblouissante de la part de Gal Gadot

Enfin, et pas des moindres, l’intégration réussie au sein du nouvel univers DCU de James Gunn et Peter Safran sera une condition sine qua non du succès.

L’impact sur l’univers DCU

Avec cette annonce, il semble désormais clair que Wonder Woman reste un pilier essentiel du DCU malgré les changements opérés par les nouvelles têtes pensantes du studio. Cette décision devrait ainsi renforcer le lien entre les différents films et franchises de cet univers cinématographique, tout en apportant un souffle nouveau grâce à l’arrivée de James Gunn et Peter Safran.

Il est encore trop tôt pour connaître les détails de l’intrigue ou même une date de sortie pour Wonder Woman 3, mais cette annonce conforte les fans dans l’idée que leur héroïne préférée reviendra sur grand écran pour de nouvelles aventures.

Wonder Woman et Gal Gadot : la continuité du DCU

Le fait que Gal Gadot reste fidèle à son rôle de Wonder Woman témoigne, de la part des nouveaux responsables, d’une volonté de conserver une certaine cohérence dans l’univers cinématographique de DC. Et ce, tout en opérant des changements nécessaires pour relancer la franchise.

Ainsi, si certains acteurs et personnages disparaissent, d’autres demeurent et font le lien entre les différentes phases de cet univers en pleine mutation.

Gal Gadot confirme donc sa présence dans Wonder Woman 3, apportant une lueur d’espoir aux fans de la saga. De fait, ces fans n’ont pas attendu longtemps pour réagir sur les réseaux sociaux, souvent de manière comique.

Henry Cavill and Ben Affleck at James Gunn door after they heard Gal Gadot gets to make Wonder Woman 3 pic.twitter.com/FH6HOwvJyu — iregretlikingsports (@Jimmy2424555) August 2, 2023