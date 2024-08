OCS : les nouveautés qu’il faut regarder en août 2024

OCS invite ses abonnés à s'aventurer dans différents mondes grâce à ses nouveautés. Celles-ci offrent des émissions riches en action, émotions, rires et sensations fortes. Suivez le guide pour voir les nouveautés OCS.

En août, OCS propose sur sa plateforme une multitude de films inédits, mais aussi des séries à ne pas manquer. Pour ce mois, des séries tant attendues, mais aussi des films en tout genre vous feront découvrir un autre univers. Que vous soyez un fan d'épouvantes, de comédies romantiques ou de thriller, vous allez être servi sur OCS pendant le mois d'août. Découvrez ci-dessous les nouveautés OCS.

OCS : une plateforme de streaming française

OCS a été créé en 2008. Parmi les meilleures plateformes de streaming, elle permet de regarder les séries dans un délai de 24 heures maximum après leur sortie aux États-Unis. Par ailleurs, OCS offre un choix judicieux de programmes.

Il s'agit d'un portail fonctionnant de la même manière que tout autre service de diffusion en continu. En fait, il se base sur des abonnements dont les prix varient selon les formules choisies par le client.

De plus, ses canaux et émissions répondent aux attentes de chacun en raison de son partenariat avec des maisons de production cinématographique. Ce bouquet a enregistré un total de plus de 3 millions de membres. Cela est dû au fait que sa valeur ajoutée fait partie intégrante de la palette de services disponibles sur le marché.

À noter que peu importe le type de forfait choisi, les utilisateurs bénéficient d'environ 7 jours qui leur permettent de tester gratuitement le service. La souscription se fait sans aucun engagement et peut être renouvelée à tout instant.

Il y a deux moyens de souscrire un abonnement OCS. La première option consiste à se rendre auprès d'Orange, Bouygues Telecom, SFR ou Free. Quant à la deuxième, il suffit de passer par un fournisseur intermédiaire.

OCS : les nouveautés à ne pas louper en août 2024

Jack Mimoun et les secrets de Val Verde

Jack Mimoun, célèbre explorateur, retourne sur l'île mystérieuse de Val Verde, théâtre de sa survie solitaire qui l'a rendu célèbre. Cette fois-ci, il est accompagné de Léa, une archéologue brillante mais secrète. Ensemble, ils partent à la recherche d'un artefact ancien qui aurait le pouvoir de contrôler le climat.

Cependant, l'île recèle bien plus de dangers qu'ils ne l'imaginaient : des mercenaires sans scrupules, une nature hostile, et les vestiges d'une civilisation oubliée. Au fil de leur quête, Jack et Léa découvrent que Val Verde cache un secret millénaire qui pourrait changer le cours de l'histoire. Entre trahisons, révélations et choix impossibles, leur aventure les poussera dans leurs derniers retranchements.

De grandes espérances

Emma, jeune prodige de la technologie issue d'un quartier défavorisé, se voit offrir une place dans une prestigieuse start-up parisienne. Éblouie par ce nouveau monde, elle s'associe à Lucas, héritier charismatique d'une famille influente, pour développer une intelligence artificielle révolutionnaire. Leur projet promet de transformer la société, mais cache un sombre secret.

Alors qu'Emma gravit les échelons du succès, elle découvre que son innovation pourrait être utilisée à des fins néfastes. Tiraillée entre ses origines, ses ambitions et sa conscience, Emma devra choisir entre le pouvoir et ses valeurs. Dans un milieu où les apparences sont trompeuses, ses espérances seront mises à rude épreuve.

Toutouyoutou two

Dans les années 80, le phénomène aérobic prend de l'ampleur dans une petite ville française. Jane et Karine, stars locales grâce à leur émission télévisée, jonglent entre leur nouvelle célébrité et leur plan pour renverser Fréteau, le patron de l'usine aéronautique. Leur objectif : installer Didier, le mari de Karine, à la tête de l'entreprise.

Toutefois, l'arrivée surprise de Tom, le correspondant américain de Jane, bouleverse leurs plans. Ce coach charismatique et ambitieux entend bien capitaliser sur le succès de l'émission pour conquérir le marché national. Entre intrigues professionnelles, rivalités personnelles et chorégraphies endiablées, nos héroïnes vont devoir redoubler d'efforts pour garder le contrôle de leur destinée.

Empire of light

Dans une petite ville côtière anglaise des années 80, le cinéma « Empire » est un phare dans la grisaille quotidienne. Olivia, la gérante, lutte contre une dépression tenace tout en maintenant l'établissement à flot. L'arrivée de Zach, un jeune projectionniste passionné, bouleverse sa routine.

Leur relation improbable s'épanouit au rythme des bobines qui défilent et des vinyles qui tournent. Mais la montée du racisme dans la ville menace leur bulle de celluloid. Ensemble, ils transforment l'Empire en un refuge pour les marginaux, où le pouvoir du cinéma transcende les préjugés. Dans l'obscurité de la salle, ils redécouvrent la lumière en eux-mêmes et dans leur communauté.

Comment regarder OCS à l'étranger ? OCS n'est pas accessible à l'étranger. Si vous partez en voyage, voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en France

Accédez au catalogue OCS depuis n'importe où. Essayer NordVPN gratuitement 30j

OCS : liste complète des nouveautés

Jack Mimoun et les secrets de Val Verde – 04/08

Les filles du Dr March – 05/08

War Pony – 06/08

De grandes espérances – 07/08

Bonne conduite – 10/08

Notre tout petit petit mariage – 21/08

Toutouyoutou two – 27/08

Empire of light – 27/08

Tirailleurs – 28/08

Les banshees d'Inisherin – 31/08

