10 films en pêle mêle en streaming qui pourraient vous intéresser sur Amazon Prime Video

Je vous propose 10 des meilleurs films à regarder en streaming sur la plateforme Amazon Prime Video.

Besoin d’une soirée cinéma, mais pas envie de chercher pendant des heures ? Amazon Prime Video regorge de films incroyables en streaming qui conviennent à tous les goûts. Drames émouvants, comédies incontournables ou blockbusters à couper le souffle… Voici 10 titres incontournables que vous pouvez visionner sur la plateforme.

Past Lives, une histoire qui va vous briser le coeur

Le film Past Lives (2023) est un drame émouvant. Il explore l’éloignement, les choix et les regrets à travers l’histoire de deux amis d’enfance séparés, mais toujours connectés. Ce récit indie est une des nouveautés à voir absolument en streaming Amazon Prime Video. Il est riche en émotions et est magnifiquement réalisé. Il vous invite d’ailleurs à réfléchir sur les liens qui nous unissent et ce qui façonne nos vies.

Sans un Bruit : Jour 1, en streaming sur Prime Video

Préparez-vous à frémir avec ce préquel de la célèbre franchise d’horreur, sorti en 2024. Ce film révèle les origines de l’invasion terrifiante des créatures sensibles au bruit. Disponible en streaming sur Amazon Prime Video, il bénéficie de la performance remarquable de Lupita Nyong’o (L’Odyssée d’Homère). Cette entrée dans l’univers de Sans un Bruit mélange tension ainsi qu’émotions humaines. Un incontournable pour les amateurs de suspense.

Air, quand Nike et Michael Jordan changent l’histoire du sport

Le long-métrage Air (2023) raconte l’histoire inspirante de la collaboration entre Nike et Michael Jordan pour créer les chaussures Air Jordan. Ben Affleck est à la réalisation tandis que Matt Damon interprète le rôle principal dans ce film dispo en streaming sur Prime Video. Il nous plonge dans les coulisses d’une révolution dans le monde du sport et de la mode. Des dialogues percutants et un rythme captivant en font un must pour les amateurs de sport et de business.

Challengers, Zendaya au cœur d’un triangle amoureux

Réalisé par Luca Guadagnino, Challengers (2024) explore un triangle amoureux tendu entre des joueurs de tennis. Avec une performance intense de Zendaya, ce drame sportif est aussi émouvant que captivant. Il mêle par ailleurs romance, compétition et introspection. Ce film, qui est un des grands gagnants des Golden Globes 2025, fait aussi partie des meilleurs à voir sur Amazon Prime Video. Il est parfait pour les amateurs d’ histoires intimes au cœur d’une arène compétitive.

Bottoms, une comédie queer sur Amazon Prime Video

Cette comédie originale de 2023 fait aussi partie des plus intéressantes sur la plateforme. L’histoire suit deux adolescentes queer qui créent un club de combat pour se rapprocher de leurs camarades populaires. Avec son humour irrévérencieux et ses personnages attachants, Bottoms est une bouffée d’air frais. Il allie satire sociale et excentricité. Je vous le conseille si vous cherchez des films drôles et originaux sur Amazon Prime Video.

The Fall Guy, Ryan Gosling en cascadeur badass et hilarant

Avec Ryan Gosling et Emily Blunt en tête d’affiche, The Fall Guy (2024) est aussi un des meilleurs films en streaming sur Prime Video. Il combine action et humour dans une intrigue palpitante inspirée de la série des années 80. En suivant un cascadeur devenu enquêteur, ce film promet des cascades spectaculaires et des moments hilarants. Parfait pour les amateurs de sensations fortes et d’intrigues légères.

Twisters, des tornades plus folles, plus intenses, plus réalistes

Suite spirituelle du film emblématique Twister, ce blockbuster moderne revient en 2024 avec des effets spéciaux époustouflants. Également dispo sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, il plonge les spectateurs au cœur de violentes tornades. La tension reste soutenue d’un bout à l’autre, et ce film plaira aussi bien aux nostalgiques qu’à une nouvelle génération de spectateurs.

Jurassic World, un des meilleurs films en streaming sur Prime Video

Réalisé par Colin Trevorrow, Jurassic World (2015) relance avec brio la franchise mythique. Des années après la catastrophe du parc original, un nouveau complexe ouvre ses portes sur Isla Nublar. On y retrouve en outre des dinosaures impressionnants. Chris Pratt ainsi que Bryce Dallas Howard affrontent une créature génétiquement modifiée qui échappe à tout contrôle. Un spectacle palpitant qui mêle nostalgie, action et frissons, à voir sur Amazon Prime Video.

Le Diable s’habille en Prada, mode, pouvoir et piques assassines

Voici un classique indémodable de 2006 pour tous les amoureux de la mode, et bien au-delà. D’une part, on a Meryl Streep qui brille dans le rôle de la redoutable Miranda Priestly. D’autre part, Anne Hathaway incarne une jeune assistante découvrant l’univers sans pitié des magazines de mode. Toujours aussi pertinent et savoureux, ce film en streaming sur Prime Video est une combinaison parfaite de rires et de réflexion.

La Revanche d’une Blonde, un film en streaming sur Amazon Prime Video

Rien de mieux que cette comédie culte pour se détendre. La Revanche d’une Blonde (2001) suit Elle Woods et son ascension hilarante mais inspirante dans le monde juridique. Charismatique et drôle, Reese Witherspoon incarne parfaitement ce personnage attachant et déterminé. Une leçon de vie pour croire en soi avec style, à voir sur le site de streaming Amazon Prime Video.

