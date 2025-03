De son vrai nom Benjamin Géza Affleck-Boldt, Ben Affleck est un acteur de premier plan à Hollywood. Célèbre pour ses rôles variés et son parcours en dents de scie, le comédien californien porte également le rôle de scénariste et de réalisateur. De ses débuts prometteurs à ses performances controversées, il a su marquer l’industrie cinématographique par de nombreuses singularités. Faisons un tour d’horizon de la carrière de cette star du septième art avec ce top 10 des films avec Ben Affleck. Triés sur le volet, ces longs-métrages sont classés du pire au meilleur.

Gigli (2003), l’un des pires films avec Ben Affleck

Projeté dans les salles sombres en 2003, Gigli est souvent cité comme le pire film de la carrière de Ben Affleck. Réalisé par Martin Brest, il mélange comédie romantique et drame. Le résultat fut cependant désastreux. Malgré la présence de Jennifer Lopez, le scénario mal ficelé et les dialogues plats n’ont pas sauvé le film d’un échec critique et commercial. En dépit de cet échec, Affleck continue de trouver des rôles substantiels dans d’autres projets plus réussis.

Ce film est devenu un véritable point noir dans la carrière de l’acteur. Pour cause, il est régulièrement moqué par la presse et le public. Néanmoins, Ben Affleck a su rebondir après cette mésaventure. La même année, il a pu prouver sa résilience et son engagement envers son métier avec un autre titre mieux accueilli par le public.

Daredevil (2003) : populaire, mais aux critiques mitigées

Sorti la même année que Gigli, c’est-à-dire en 2003, Daredevil, nous présente Ben Affleck dans le rôle de Matt Murdock, un superhéros de Marvel Studios. Bien qu’il ait été initialement bien accueilli par les fans du personnage, le film n’a pas réussi à convaincre les critiques. Les effets spéciaux datés et un scénario jugé trop banal ont empêché Daredevil de se hisser au-delà de la médiocrité.

Toutefois, ce rôle a eu le mérite de montrer une autre facette de Ben Affleck, celle d’un acteur capable de se glisser dans la peau d’un avocat aveugle avec des talents extraordinaires la nuit venue. Il s’agissait d’un passage obligé avant qu’il n’endosse des rôles de superhéros plus complexes dans des productions plus abouties.

Pearl Harbor (2001), une fiction dramatique qui fait des vagues

Inspiré d’événements survenus pendant la Seconde Guerre mondiale, Pearl Harbor suscité des avis partagés. Dirigé par Michael Bay, ce mastodonte dramatique et romantique raconte les événements tragiques de l’attaque japonaise contre une base navale des alliées. Ben Affleck y incarne un pilote de chasse américain pris dans un triangle amoureux.

Malgré des scènes d’action impressionnantes et un budget colossal, Pearl Harbor n’a pas réussi à faire l’unanimité parmi la presse spécialisée. Pourtant, le film a rencontré un succès considérable auprès du grand public. Cette fiction confirme que Michael Bay savait parfaitement orchestrer les blockbusters. Plus tard, il va signer la saga Transformers. Affleck, quant à lui, gagne en visibilité sur la scène internationale.

The Town, une histoire de braquage très réaliste

Dirigé et interprété par Ben Affleck en 2010, The Town explore le monde dangereux des braqueurs de banque à Boston. Le réalisateur et tête d’affiche du film incarne Doug MacRay, un criminel endurci qui cherche à se payer une retraite confortable pour enfin sortir du milieu criminel. Cette réalisation a su captiver aussi bien les critiques que le public.

Le film est considéré comme l’un des meilleurs films réalisés par Affleck. Il montre son talent devant, mais également derrière la caméra. Grâce à The Town, Benjamin Géza Affleck-Boldt démontre une fois de plus sa capacité à choisir des rôles intenses et profondément ancrés dans la réalité sociale américaine. Son interprétation, couplée à des performances solides de Jeremy Renner et Rebecca Hall, a valu à ce film de gangsters des éloges de toutes parts. Le choix créatif de tourner certaines séquences dans les vrais quartiers de Boston ajoute un réalisme indispensable qui manque souvent dans des productions similaires.

Batman v Superman, l’aube de la justice (2016)

13 ans après Daredevil, Ben Affleck revêt à nouveau le costume d’un superhéros. Il incarne l’homme sauve-souris dans Batman v Superman : l’aube de la justice. Son interprétation magistrale de Bruce Wayne face à Henry Cavill, alias Man of Steel, a fait couler beaucoup d’encre. Tandis que certains louaient sa performance intense, d’autres étaient moins convaincus par le ton un tantinet trop sombre du film réalisé par Zack Snyder.

Néanmoins, ce rôle du superhéros emblématique a consolidé le statut d’acteur complet pour Affleck, du moins dans l’univers de Warner Bros. En tout cas, ce blockbuster a propulsé sa carrière de manière significative. Grâce à un rôle complexe, la star hollywoodienne a su démontrer une profondeur et une gravité dans son jeu. Il s’agit là de qualités que l’on ne lui connaissait pas forcément auparavant. Pour aller plus loin, lisez notre [TOP] Les acteurs Batman classés du pire au meilleur.

The Accountant, un thriller taillé sur mesure pour lui

Egalement sorti en 2016, The Accountant ou Le comptable montre un Ben Affleck dans le rôle d’un autiste doté de compétences hors du commun en comptabilité. Cette fiction mêle astucieusement action et intrigue. Il fait partie des films où Affleck brille dans un rôle qui semble être spécialement conçu pour lui. La complexité de son personnage, combinée à une intrigue bien ficelée, a permis à l’acteur de démontrer ses compétences tant physiques qu’émotionnelles. Ce rôle marque un retour en force après les précédents échecs.

Réalisé par Gavin O’Connor, The Accountant a recueilli de très nombreux avis positifs de la part du public, mais aussi des critiques cinématographiques. Cette convergence d’idées consolide davantage la réputation de Ben Affleck en tant qu’acteur polyvalent. Grâce à son personnage de comptable qui sait se battre, il démontre qu’il est encore capable de porter des thrillers captivants.

Gone Girl, l’autre thriller psychologique qui marque sa carrière

Les meilleurs films avec Ben Affleck ne sont pas forcément les plus récents. Dès 2014, il endosse un rôle remarquable dans Gone Girl. Ce thriller psychologique s’inspire du roman de Gillian Flynn. Sous la direction de David Fincher, l’acteur incarne Nick Dunne, un homme soupçonné de la disparition mystérieuse de sa femme. Le film est un régal pour les amateurs de casse-têtes tordus avec ses multiples rebondissements imprévisibles.

L’interprétation glaciale de Rosamund Pike contrebalance parfaitement celle d’Affleck. La prestation de ce dernier est largement appréciée, même par ses détracteurs de longue date. Ce qui fait de Gone Girl un tremplin de plus pour sa carrière. Le film fait subtilement ressortir son côté sombre et ambigu. Ce thriller est salué pour son scénario et sa mise en scène sobre, mais incroyablement efficace. Il confirme la place de Ben Affleck parmi les acteurs capables d’exceller dans des rôles dramatiques et complexes.

Good Will Hunting, le film qui lance définitivement sa carrière

Retour en 1997 : Good Will Hunting est sans doute l’un des films où Ben Affleck a été très acclamé. Pour cause, il participe en tant que coscénariste et acteur. Aux côtés de son ami Matt Damon, Affleck écrit une histoire touchante sur un jeune prodige des mathématiques. Ce dernier est interprété par Damon, encadré par un thérapeute interprété par Robin Williams.

Le film remporte l’Oscar du meilleur scénario original. Cette statuette lance véritablement les carrières de Damon et Affleck encore dans la fleur de l’âge. Le binôme connaît une réussite précoce qui restera une pierre angulaire dans leurs parcours professionnels respectifs. Ce film a désormais le statut de classique intemporel. Il est célébré pour sa sensibilité et son humanité.

Argo, sa première réalisation qui remporte l’Oscar

Film-événement de l’année 2012 Argo est réalisé par Ben Affleck. Cette fiction repose sur une histoire vraie fascinante. Affleck y joue le rôle de Tony Mendez, un expert en infiltration de la CIA envoyé pour sauver des otages américains en Iran sous couvert de tourner un film. Ce thriller politique est acclamé pour sa tension palpable et son réalisme.

Réalisateur et acteur principal, Affleck reçoit de nombreux éloges pour Argo. Triomphant lors de la 85e cérémonie de remise des Oscars, il est l’un des rares longs-métrages qui démontrent la capacité de la star à naviguer entre diverses responsabilités. Il souligne ses talents complets tant dans la direction des acteurs que pour peaufiner son personnage. Deuxième de ce top des films avec Ben Affleck, Argo établit définitivement sa stature dans l’industrie cinématographique.

Gone Baby Gone est en tête des meilleurs films avec Ben Affleck

Pour clôturer ce top 10, mentionnons Gone Baby Gone, sorti en 2007. Ce film marque les débuts de Ben Affleck en tant que réalisateur. Adapté du roman de Dennis Lehane, ce thriller néo-noir suit deux détectives privés qui enquêtent sur la disparition d’une fillette dans les quartiers sombres de Boston.

L’accueil critique est unanimement positif. Les journalistes spécialisés dans le cinéma louent à l’unisson la direction assurée d’Affleck et les performances puissantes de son frère Casey Affleck. Gone Baby Gone s’impose comme un incontournable témoignage de la maturité et du talent de Ben Affleck en tant que cinéaste. La distribution 5 étoiles embarque également Morgan Freeman et Ed Harris. Enfin, ce film se distingue surtout par une intrigue dense et des portraits poignants.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn