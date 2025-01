Le film Jurassic World Rebirth réalise le rêve de Spielberg !

Après plus de 30 ans d’attente, la saga Jurassic Park s’apprête à accueillir le film Jurassic World Rebirth (ou Jurassic World : Renaissance en français). Celui-ci figure parmi les films les plus attendus en 2025 et promet de redonner un nouveau souffle à la franchise. Il s’apprêt à réaliser ce que Steven Spielberg n’a pas pu accomplir lors de la sortie du tout premier film en 1993.

Jurassic World Rebirth va adapter une scène inédite du roman

Steven Spielberg a adapté le roman Jurassic Park de Michael Crichton en 1993. À l’époque, a dû faire des choix pour conserver l’efficacité du récit tout en respectant les contraintes du format cinématographique. De nombreux éléments du livre n’ont donc pas trouvé leur place dans le film. Parmi eux, on compte une scène que Spielberg, accompagné du scénariste David Koepp, aurait aimé inclure mais qui n’a jamais vu le jour.

Koepp a récemment évoqué cette scène manquante lors d’une interview avec Variety. Elle sera adaptée dans Jurassic World Rebirth. Le scénariste explique que c’était un passage clé du roman qu’ils n’avaient pas pu intégrer faute de temps et d’espace. L’annonce de cette séquence inédite a provoqué l’excitation des fans, qui espèrent voir enfin cet aspect du récit sur grand écran. Le prochain film pourrait ravir les puristes qui réclamaient la scène depuis des décennies. Enfin, c’est que les déclarations de Koepp nous laissent penser !

Gareth Edwards à la direction, un nouveau souffle pour la saga

Jurassic World: Dominion en 2022 a connu une réception mitigée. Le choix du réalisateur Gareth Edwards pour Jurassic World Rebirth est donc un pari audacieux et prometteur. Edwards est, par ailleurs, célèbre pour son travail sur divers films populaires comme Godzilla (2014) et Rogue One: A Star Wars Story. Il a su combiner spectaculaire et émotion dans ses autres œuvres. Son expertise en effets spéciaux et dans la création d’atmosphères intenses sont des atouts majeurs pour revitaliser l’univers de Jurassic Park.

L’ajout de David Koepp au scénario de Jurassic World Rebirth est un autre point fort. Ayant travaillé sur le premier film, il est l’un des piliers de l’identité de la saga. Son retour aux côtés d’Edwards semble être la recette idéale pour reconnecter les spectateurs avec la magie de Jurassic Park. Si ce film parvient à combiner le meilleur des anciens films avec des éléments inédits, il pourrait bien offrir à la saga la renaissance qu’elle attendait.

