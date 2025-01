Top 10 films 2025 : Les grosses sorties à ne surtout pas rater !

Découvrez le Top 10 des films les plus attendus de 2025 ! Cette année s’annonce effectivement riche en émotions cinématographiques. En perspective, une série de long-métrages qui font languir les fans de tous horizons. Entre super-héros, science-fiction, et biopics, voici ceux que le public anticipe le plus.

Superman, le nouveau visage du célèbre héros

Le reboot de Superman par James Gunn, dans le cadre du DC Universe, fait partie du Top 10 des films les plus attendus de 2025. David Corenswet incarne l’Homme d’Acier, tandis que Nicholas Hoult interprète un Lex Luthor intriguant. Ce film, qui sort le 11 juillet 2025, pourrait redéfinir la vision du super-héros tout en rendant hommage aux classiques.

Mission: Impossible – The Final Reckoning, la fin de l’aventure

Après Dead Reckoning, ce film s’inscrit aussi dans le Top 10 des films attendus en 2025. Ce long-métrage devrait clore la saga Mission: Impossible. Tom Cruise revient pour un ultime acte d’espionnage. Avec Christopher McQuarrie à la réalisation, ce final s’annonce spectaculaire. La sortie du film Mission: Impossible 8 est prévue le 21 mai 2025 et les fans de la franchise espèrent une conclusion épique.

Mickey 17, parmi le Top 10 des films attendus en 2025

Mickey 17 est le nouveau film de Bong Joon-ho qui a également été le réalisateur de Parasite. Robert Pattinson (qui sera aussi dans The Odyssey) incarne un « consommable » qui explore une planète glacée et affronte des dilemmes existentiels. Cette œuvre, qui sortira le 5 mars 2025, mélange science-fiction intense et satire sociale. Elle promet ainsi une expérience cinématographique unique.

Ballerina, un spin-off de la franchise John Wick

Ce long-métrage, qui intègre le Top 10 des films qu’on attend le plus en 2025, est bel et bien un spin-off de John Wick. Le personnage de Ballerina nous plonge dans un univers d’action et de chorégraphies impressionnantes. Malgré des problèmes de production, l’espoir demeure pour ce film qui pourrait rivaliser avec les précédents. Attendu pour le 4 juin 2025, les fans sont impatients de voir cette nouvelle héroïne en action.

Les Quatre Fantastiques, le MCU prend le relais !

L’arrivée de cette œuvre classée dans le Top 10 des films attendus en 2025 dans le MCU est un moment charnière. Avec un casting prometteur et l’ajout de Robert Downey Jr. en Dr. Doom, on est impatient de voir le résultat. Les Quatre Fantastiques sort en outre le 23 juillet 2025. Il peut relancer la franchise après les échecs des précédentes adaptations.

Michael, un des films les plus attendus de ce Top 10 de 2025

Intitulé “Michael”, c’est effectivement un biopic de Michael Jackson. Antoine Fuqua est le réalisateur et il met en lumière la carrière de la star. Jafaar Jackson, le neveu de Michael, incarne le rôle principal dans un film qui retracera son métier ainsi que sa vie complexe. Ce biopic verra le jour le 3 octobre 2025. Il a pour objectif de rendre hommage au « roi de la pop » en dépeignant ses hauts et ses bas.

Karate Kid: Legends, la saga culte continue

Ce film, qui a sa place dans le Top 10 de ceux qu’on attend en 2025, pioche dans la nostalgie des années 80. Il continuera l’histoire de Daniel LaRusso, mais il introduira également de nouveaux personnages. Prévu pour le 28 mai 2025, Karate Kid: Legends devrait séduire à la fois les fans anciens et nouveaux de la franchise.

Jurassic World – Renaissance, un renouveau pour la saga

Sous la direction de Gareth Edwards, Jurassic World – Renaissance devrait redonner de la fraîcheur à la franchise. Ce long-métrage figure aussi parmi le Top 10 des films les plus attendus de 2025. L’une des principales raisons, c’est son casting qui comprend Scarlett Johansson et Mahershala Ali. Prévu pour le 2 juillet 2025, il pourrait redresser la barre après les déceptions récentes.

28 ans plus tard, dans le Top 10 des films attendus pour 2025

Le très attendu 28 ans plus tard revient avec un casting 100 % britannique en 2025. On retrouve Aaron Taylor-Johnson ainsi que Jodie Comer. On prévoit la sortie du film le 18 juin 2025 et il devrait reprendre l’ambiance post-apocalyptique de ses prédécesseurs. Cillian Murphy revient par ailleurs dans un rôle qui promet de surprendre les fans.

Brave New World, une autre œuvre qu’on attend cette année !

Le film Brave New World introduit quant à lui un monde sans Steve Rogers en Captain America. Avec Harrison Ford dans le rôle du président Ross et un nouveau Captain qu’incarne Sam Wilson, ce film marquera un tournant dans le MCU. L’excitation pour ce long-métrage est mesurée, mais il reste un moment important pour les fans de la franchise.

L’année 2025 réserve donc de nombreuses surprises cinématographiques. Ce Top 10 des films les plus attendus n’est qu’une courte liste des grands rendez-vous à venir. Que vous soyez fan de super-héros, d’action, ou même de récits plus personnels, vous serez servis.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn