De Blade 1 à Marvel Zombies : comment bien découvrir l’univers du chasseur de vampires

Entre deux gorgées de sang… euh, de thé, vous vous demandez par où commencer avec Blade ? Du film culte de 1998 à sa réapparition survoltée dans Marvel Zombies, le chasseur de vampires a plus d’une vie !

Notre guide vous dévoile le parcours idéal pour plonger dans l’univers du Daywalker sans vous perdre dans les tombeaux. Accrochez-vous : la balade s’annonce sanglante… et terriblement addictive.

Blade : le guide ultime du chasseur de vampires

Depuis ses débuts en 1973 dans les comics, Blade s’est imposé comme une icône pop, traversant avec élégance les pages, les écrans et les jeux vidéo. Ce chasseur de vampires mi-humain a non seulement conquis les cœurs, mais a aussi prouvé son potentiel au box-office. Mais entre les films, les séries et les caméos, comment s’y retrouver dans l’univers du Daywalker ? Plongeons sans plus tarder dans l’obscurité pour démêler le fil de ses aventures.

L’ère Wesley Snipes : la trilogie fondatrice

Tout commence en 1998 avec le film culte Blade, réalisé par Stephen Norrington. Wesley Snipes incarne pour la première fois ce héros atypique, un Dhampir qui possède la force des vampires sans leurs faiblesses. Le succès est immédiat et ouvre la voie à une nouvelle ère pour les adaptations Marvel.

En 2002, Guillermo del Toro prend les rênes de Blade II, offrant une suite plus sombre où notre héros s’allie à un groupe de mercenaires pour affronter les Reapers, une race de vampires hybrides particulièrement redoutable.

La trilogie s’achève en 2004 avec Blade: Trinity, qui introduit les Nightstalkers et… Dracula lui-même ! Pour une expérience optimale, suivez cet ordre : Blade (1998), Blade II (2002), et Blade: Trinity (2004) – dont il existe une version DVD non censurée avec dix minutes supplémentaires.

La série méconnue : le fantôme de Blade

Après la trilogie, New Line Cinema ne souhaite pas abandonner la franchise. En 2006, la série Blade (ou Blade: The Series) voit le jour, se déroulant après les événements de Trinity. Wesley Snipes passe le relais à Sticky Fingaz pour affronter un nouvel ordre vampirique : la Maison de Chthon.

Bien que la série n’ait duré qu’une saison de 13 épisodes, son pilote a été édité en DVD sous le titre Blade: House of Chthon, créant une certaine confusion. Certains le considèrent à tort comme un quatrième film, mais il s’agit bien du premier chapitre d’une série aujourd’hui disponible dans son intégralité en DVD et numérique.

Les Retours Inattendus du Daywalker

Vingt ans après Trinity, Wesley Snipes a effectué un retour surprise en 2024 dans Deadpool & Wolverine. Si ce n’est pas un film solo, sa brève apparition aux côtés d’autres héros Marvel marque un moment fort pour les fans. Puis, on revoit le personnage dans la série animée Marvel Zombies. Dedans le vampire est cette fois-ci vêtu du costume de Moon Knight !

Pour les puristes, ce caméo s’inscrit donc chronologiquement après la série. Et pour ceux qui voudraient explorer davantage, sachez que Blade a aussi droit à sa propre série animée en 2010. Elle est composée de 12 épisodes et disponible à petit prix sur les plateformes numériques.

Que vous soyez team Blade originel ou team Blade II del Toro, une chose est sûre : l’héritage du chasseur de vampires continue d’inspirer. Et avec son retour récent, qui sait ce que l’avenir lui réserve ?

