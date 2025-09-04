Dans Marvel Zombies, Blade débarque finalement dans le MCU avec ce trailer choc

C’est l’heure de la chasse ! Le trailer de Marvel Zombies vient de dévoiler l’arrivée tant attendue de Blade dans le MCU… et ce n’est pas pour les âmes sensibles. Le chasseur de vampires fait son entrée sanglante dans une animation TV-MA, tailladant des zombies à tour de bras.

Entre Elizabeth Olsen en Scarlet Witch zombifiée et des retrouvailles hilarantes (mais gores), cette série s’annonce aussi drôle que choquante. Préparez-vous à mordre… avant de vous faire mordre !

Marvel Zombies : L’Apocalypse Sanguinolente Débarque sur Disney+

Enfin ! Marvel dévoile la bande-annonce tant attendue de Marvel Zombies, sa nouvelle série animée qui promet de secouer l’univers des super-héros… façon chair fraîche et virus dévoreur. Spin-off sanglant de l’épisode What If…? saison 1, cette mini-série en 4 parties assume son côté gore et violent avec une classification TV-MA.

Au programme : des héros transformés en morts-vivants, des combats à couper le souffle et une galerie de personnages iconiques croqués façon horreur. Rendez-vous le 24 septembre 2025 sur Disney+ pour plonger dans ce cauchemar animé.

Un Casting Ensorcelant et des Retours Surprises

Si la série n’est pas canon dans le MCU, elle réunit pourtant une impressionnante distribution de voix familières dont celle de Blade. Elizabeth Olsen prête sa voix à une Scarlet Witch zombifiée, terrifiante et incontrôlable.

À ses côtés, on retrouve Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Florence Pugh (Yelena Belova) et bien d’autres héros de la Saga Multiverse. Même T’Challa, Spider-Man et la tête (oui, juste la tête) d’Ant-Man reprennent du service, poursuivant l’histoire entamée dans What If…?. Une véritable réunion de survivants… et de monstres.

Blade fait (enfin) son entrée… mais sans Mahershala Ali

Grande première : le trailer offre enfin un vrai glimpse de Blade en action dans un projet Marvel ! Le chasseur de vampires montre toute son efficacité en tailladant des zombies avec style.

Cependant, surprise : ce n’est pas Mahershala Ali qui lui prête sa voix, mais Todd Williams. Un choix qui pourrait décevoir, mais qui n’enlève rien à l’intensité du personnage. Après ses caméos mystérieux dans Eternals et What If…?, Blade s’impose enfin à l’écran – même en animation.

Une Réponse aux Fans Impatients

Marvel Zombies comble enfin l’absence prolongée de certains héros récents du MCU. Des personnages comme Kate Bishop, Ms. Marvel ou Shang-Chi, que les fans réclamaient de revoir, sont bien de la partie.

La série permet d’observer leurs dynamiques dans un univers partagé – avant les retrouvailles dans Avengers: Doomsday. C’est smart, fun et très attendu !

Du Sang, de l’Action et de l’Inédit

Avec son ton résolument adulte, ses séquences ultra-violentes et ses méchants iconiques (zombie Captain America, Namor et Scarlet Witch !), Marvel Zombies se démarque clairement des productions Marvel habituelles.

Cette plongée sanglante et sans filtre dans un univers alternatif arrive à point nommé pour rappeler que le MCU sait aussi surprendre… et faire frissonner. Préparez le popcorn – et peut-être un sac à vomi – pour le 24 septembre 2025.

