Wesley Snipes : l’acteur de Blade revient chez Marvel dans une série

Wesley Snipes, le légendaire chasseur de vampires de Blade revient dans l’univers Marvel mais pas comme on pourrait s’y attendre.

Rien de tout ce qui a trait à Marvel n’existerait sans Wesley Snipes. Et oui, avec son charisme naturel, Snipes a su jouer son personnage à la perfection. Il a si bien joué son rôle que ses fans ont réclamé son retour chez Marvel malgré le désastreux Blade : Trinity. Le public s’attendait à ce qu’il revienne dans le prochain Blade du MCU, mais ce n’est pas le cas.

Passer de Blade à Moon Girl and Devil Dinosaur, mais toujours chez Marvel ?

Le studio Marvel a publié un clip de la série animée Mon Girl and Devil Dinosaur. Dans la foulée, il a aussi publié un aperçu de sa liste d’acteurs vocaux invités. Wesley Snipes, le chasseur de vampires dans Blade apparaît vocalement dans l’univers Marvel. Il prêtera sa voix à un personnage encore non divulgué.

Cette série met en scène Diamond White dans le rôle de Lunella Lafayette alias Moon Girl. Cette fillette a un lien particulier avec un T-Rex mutant du nom de Devil Dinosaur. Le clip de 90 secondes met en vedette la tentative infructueuse de Moon Girl d’arrêter des cambrioleurs.

Ce dessin animé est en effet idéal pour les enfants de 7 à 13 ans. Devil Dinosaur aura des mésaventures les unes plus loufoques que les autres avec Moon Girl. On y verra notamment Alfre Wodard, Sasheer Zamata, Jermaine Fowler et Gary Anthony Williams ainsi que Lawrence Fishburne.

Blade et la plupart des films où apparait Wesley Snipes sont complètement à l’opposé de Moon Girl and Devil Dinosaur de Marvel. Toutefois, l’acteur a déjà démontré à plusieurs reprises qu’il peut assurer tout un panel de rôles. Ses rôles dans Blade, Demolition Man, White Men Can’t Jump et T Wong Foo… en témoignent. Si quelqu’un peut interpréter un autre personnage excentrique de Marvel Comics, c’est bien sûr Snipes.

De fait, vous pourrez éventuellement regarder la série sur Disney Plus dont vous pouvez consulter les nouveautés du mois ici.