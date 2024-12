« Man vs Baby » : cette fois Mr. Bean perd la tête face à un bébé

Après une bataille mémorable contre une abeille en 2022, Rowan Atkinson revient dans un rôle encore plus délirant. Avec Man Vs Baby, il affronte un bébé dans une série pleine d’humour absurde et de situations rocambolesques.

Trevor Bingley revient en force ! Rowan Atkinson incarne à nouveau son personnage hilarant, cette fois face à un adversaire inattendu : un bébé imprévisible. Entre éclats de rire et situations explosives, l’action se déroule dans un somptueux penthouse londonien, où le luxe ne pourra rien contre le chaos qui s’annonce.

L’échec n’est jamais loin pour cet expert en catastrophes

Déjà célèbre pour ses mésaventures rocambolesques, l’acteur se voit confier la garde d’un enfant. Ce rôle, apparemment simple, dérape rapidement. Sa capacité à transformer les situations banales en désastres promet des scènes aussi drôles qu’improbables. Et cette fois, son expérience avec l’abeille ne lui sera d’aucun secours.

Netflix mise sur le talent unique de Rowan Atkinson pour cette mini-série en quatre épisodes. L’humour repose sur des gags physiques et des situations absurdes, comme dans Man Vs Bee. Avec ce format, les aventures de Trevor sont courtes, mais intenses. Chaque moment de Man Vs Baby reste gravé en mémoire.

Un premier aperçu hilarant qui annonce une série déjantée

Netflix UK a récemment partagé une première vidéo humoristique. Ce contenu montre à quoi s’attendre : des catastrophes à la chaîne et un Rowan Atkinson en pleine forme. Ce nouvel opus confirme que Netflix continue d’investir dans des concepts audacieux et originaux, portés par des stars incontournables.

Avec Man Vs Baby, préparez-vous à rire et à vous émerveiller devant un cocktail explosif d’humour visuel et de situations absurdes. La série, actuellement en tournage, promet déjà d’être l’un des rendez-vous comiques incontournables sur Netflix. Moi, j’ai déjà hâte de voir comment Trevor va se sortir de ce chaos annoncé et vous, pas vrai ?

