Classement des meilleurs sites de streaming pour vos films et séries favoris en 2024

Plus qu’une manière de consommer les produits culturels, le streaming est devenu un mode de vie à part entière. Des millions de cinéphiles et les sérivores veulent avoir leurs contenus préférés à portée de clics. Pour faire face à une demande grandissante, une multitude de fournisseurs se partagent le marché. Ils ont un statut de distributeurs officiels ou pas, mais proposent un large catalogue de films et de séries. Voici notre sélection des meilleurs sites de streaming en 2024.

Top 5 des sites de streaming payants en 2024

En privilégiant les sites de streaming payants, vous contribuez au respect des droits d’auteur et soutenez la production culturelle dans son ensemble. Moyennant un abonnement mensuel, ces plateformes proposent une qualité de service optimale. De plus, leurs offres sont exemptes des désagréments des sites gratuits (publicités envahissantes, risques de virus informatique…).

1. Netflix, le géant incontournable

Netflix est sans aucun doute l’une des plateformes de streaming les plus populaires au monde. Avec un catalogue impressionnant de films, séries, documentaires et dessins animés, elle s’adresse à toutes les tranches d’âge et couvre tous les genres. De nombreuses productions originales, appelées « Netflix Originals« , ont également fait le succès du site. L’abonnement mensuel est facile à souscrire et sans engagement.

2. Amazon Prime Video : l’alternative à ne pas négliger

Amazon Prime Video est le service de streaming du géant américain Amazon. La plateforme offre une grande variété de contenus, allant des films et séries aux émissions de télévision et documentaires. Leurs productions originales, telles que « The Man in the High Castle » ou « The Marvelous Mrs. Maisel« , rencontrent également un vif succès. L’accès est inclus dans l’abonnement annuel Amazon Prime qui inclut aussi d’autres avantages comme la livraison gratuite.

3. OCS : le rendez-vous des fans de séries

OCS se spécialise dans la diffusion de séries télévisées en streaming. Son catalogue comprend les créations originales d’HBO, comme « Game of Thrones » ou encore « Westworld« . La plateforme propose également une sélection de films et de documentaires. OCS est un service payant, disponible sur abonnement mensuel sans engagement.

4. Disney+ : le royaume des enfants et des familles

Propriété de la firme aux grandes oreilles, Disney+ est LE site de streaming pour voir les productions des studios Marvel, Star Wars, Pixar et National Geographic en 2024. Cette plateforme s’adresse principalement aux familles avec enfants, grâce à son vaste catalogue de dessins animés, films et séries pour jeunesse. Les fans de l’univers Marvel et Star Wars y trouveront également leur compte. Disney+ est proposé en abonnement mensuel sans engagement.

5. Canal+ Séries : la qualité et l’exclusivité françaises

Canal+ Séries est une plateforme de streaming dédiée aux séries télévisées françaises et internationales. Elle offre une sélection de contenus exclusifs, produits par Canal+ et d’autres chaînes partenaires (comme BBC ou Showtime). Les grands succès français tels que « Engrenages » ou « Le Bureau des Légendes » y sont disponibles. L’accès requiert un abonnement mensuel avec ou sans engagement selon les offres.

Top 5 des plateformes de streaming légales

Certains sites de streaming légaux disponibles sur le marché en 2024 proposent des offres entièrement gratuites. Ces plateformes financées par la publicité permettent aux internautes de profiter d’un large choix de contenus sans débourser un centime, tout en soutenant les créateurs de manière éthique.

1. 6play, la spécialiste du replay

6play est une plateforme de streaming proposée par le groupe M6, incluant les chaînes M6, W9 et 6ter. Elle permet de regarder en direct ou en replay les programmes diffusés sur ces chaînes, comprenant des séries populaires, émissions et films. L’accès est gratuit, mais nécessite une inscription.

2. France Télévisions – Pluzz

Le groupe France Télévisions met à disposition sur la plateforme Pluzz l’intégralité des programmes diffusés sur ses chaînes durant les sept jours suivant leur diffusion à l’antenne. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter en replay gratuit des séries et films français ou étrangers ayant été programmés sur les chaînes publiques.

3. MYTF1 VOD, site tricolore de vidéo à la demande

Le service de vidéo à la demande MYTF1 VOD est proposé par le groupe TF1. Il permet de visionner ou d’acheter en ligne des films récents et populaires ainsi que des séries françaises. Le catalogue est régulièrement mis à jour avec de nouvelles sorties issues du box-office. À noter que certaines vidéos peuvent être visionnées gratuitement, sans abonnement.

4. Arte pour les documentaires et la fiction européenne

La chaîne franco-allemande Arte propose sur son site internet un large choix de programmes, allant de ses documentaires passionnants à ses productions originales de fictions européennes. Accessible gratuitement, l’offre de la plateforme couvre également des captations de spectacles vivants ou des concerts, idéal pour les amateurs d’art sous toutes ses formes.

5. Replay TV5 Monde

À visée internationale, Replay TV5 Monde revendique plus de 8000 heures de contenus provenant de pays francophones du monde entier. Ce site propose films, séries, documentaires, magazines et animations en streaming totalement gratuitement. Pour les amateurs de cinéma français et belge, c’est une grande ressource à ne pas manquer.

Top 5 des sites de streaming gratuits

Si vous n’êtes pas du genre à payer pour vous abonner à Netflix, Amazon Prime Video, ou même Disney+, une multitude de plateformes vous attendent. Souvent hébergées à l’étranger pour contourner la loi sur le droit d’auteur, elles proposent des contenus variés et accessibles sans frais.

1. Tubi TV, le site de streaming 2024 100% américain

Tout droit venu des États-Unis, Tubi TV offre un large catalogue comprenant des milliers de films et séries avec une section dédiée aux productions françaises. La plateforme est accessible sans inscription et répond aux besoins des amateurs de classiques du cinéma, mais également des aficionados des nouveautés télévisuelles. Zoomer sur un film permet de connaître sa catégorie, son âge, sa note sur IMDb ainsi que sa bande-annonce. Rendez-vous sur tubitv.com.

2. Archive.org : un trésor pour les amateurs de vieux films

Souvent mal connu, Archive.org est une véritable mine d’or pour les passionnés de cinéma et notamment des films remontant aux premières heures du septième art. Vous y trouverez quantité de longs-métrages tombés dans le domaine public, notamment les classiques du cinéma muet, ainsi que des documentaires, des films indépendants et même des émissions télévisées.

3. Crunchyroll, rendez-vous incontournable des fans d’anime

Amateur de mangas et d’animes japonais ? Crunchyroll est la référence en la matière ! Avec plus de 12 000 épisodes et 300 séries animées à son actif, cette plateforme gratuite offre un choix irréprochable pour les inconditionnels de dessins animés venus du pays du Soleil-Levant. Pour profiter de Crunchyroll, il suffit de s’inscrire gratuitement en renseignant simplement une adresse e-mail valide. Ensuite, les utilisateurs peuvent accéder à un large choix d’animes en version originale sous-titrée.

4. PopcornFlix : vos films et séries gratuits en illimité

Populaire auprès des amateurs de films et séries télévisées, PopcornFlix propose un catalogue impressionnant dans divers genres allant des documentaires jusqu’aux contes pour enfants. Le site de streaming assure une qualité vidéo impeccable et un format adapté à toutes les tailles d’écran. Il suffit de se rendre sur le site popcornflix.com depuis votre navigateur favori et de choisir parmi les nombreuses catégories proposées : films d’action, comédies romantiques, drames ou encore thrillers sont au rendez-vous.

5. Kanopy : quand le cinéma art et essai devient accessible

Souvent plébiscitée par les cinéphiles avertis, Kanopy se positionne comme un service de streaming classé « art et essai ». Il propose des œuvres du patrimoine cinématographique mondial. Pour pouvoir profiter de la plateforme, il vous faudra disposer d’une carte appartenant à l’une des bibliothèques partenaires du site en France, et vous inscrire avec les identifiants fournis. Kanopy permet ainsi aux amoureux de cinéma d’auteur d’accéder gratuitement à un large choix de films indépendants de qualité.

Bonus : 4 sites de streaming pour voir des films français en 2024

Les amoureux du septième art français ne sont pas en reste avec quelques plateformes qui donnent la part belle aux titres tricolores. Elles ont aussi le mérite d’être accessibles en toute gratuité.

Filmzenstream : le choix entre qualité et quantité

Le site regroupe des milliers de titres issus de toutes les époques et d’une grande variété de genres. Filmzenstream dispose d’une interface claire et intuitive qui vous permettra de trouver rapidement le film souhaité. Vous pourrez ainsi utiliser la barre de recherche directement ou encore filtrer les suggestions selon le genre, l’année de sortie ou la qualité de l’image (HD, 720p, 1080p…)

VoirFilms : une expérience interactive pour les cinéphiles

S’autoproclamant comme « meilleur site de streaming 2024 », VoirFilms surprend avant tout par son utilisation ingénieuse des réseaux sociaux. Il propose à ses visiteurs de discuter avec les autres utilisateurs du site via sa page Facebook intégrée directement sur le portail. Pour ceux qui souhaitent découvrir des productions françaises, VoirFilms est une excellente adresse à ajouter à vos favoris.

Frmovies : la haute définition au service des films français

Toujours dans un souci de garantir une qualité optimale à ses utilisateurs, Frmovies s’engage à ne proposer que des films en haute définition et sans publicités intempestives. Vous pourrez ainsi profiter de vos films français gratuits dans les meilleures conditions possibles. De plus, il propose un large choix de genres (action, comédie, horreur…).

Filmsrip : des pépites françaises à redécouvrir

Dernier site de notre sélection, Filmsrip se distingue par sa volonté de mettre en avant des œuvres moins connues du grand public, mais tout aussi intéressantes. Ce site de streaming gratuit vous invite à explorer des univers variés et méconnus, des premiers pas du cinéma muet aux expressions avant-gardistes contemporaines. Son catalogue met l’accent sur des réalisateurs et des acteurs français indépendants, issus de la scène underground ou simplement défenseurs d’un cinéma d’auteur engagé.