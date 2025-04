Tron : Ares, Jared Leto entre en jeu dans ce 3ème opus !

Le trailer de Tron : Ares est sorti, et Jared Leto ainsi que d’autres acteurs iconiques de la saga nous préparent bien des surprises.

Jared Leto reprend un rôle central dans Tron : Ares, le troisième opus de la saga Tron. Il incarne Ares, un personnage au cœur d’un affrontement épique entre réalité et cyberspace. Le trailer, qui vient de sortir, a d’ailleurs déjà conquis les fans avec ses visuels spectaculaires. Voici ce qu’on sait pour l’instant sur cette suite tant attendue.

Le troisième volet de Tron va transcender les limitations !

Le trailer plonge les spectateurs dans un nouveau « Grid » rouge, un univers numérique encore plus sombre et intense. Tron : Ares, dans lequel jouera Jared Leto, explorera comment des entités du cyberspace parviennent à franchir la frontière entre numérique et monde réel. Ce nouveau chapitre s’éloigne donc des fils narratifs du précédent opus, Tron : Legacy. En revanche, il garde son essence : un mélange d’action, d’esthétique futuriste et de musique immersive.

Joachim Rønning (Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar) est, en outre, à la direction de Tron : Ares avec Jared Leto. Il pourrait donc réinventer l’univers de Tron tout en rendant hommage à ses racines. Les scènes d’action dans le trailer incluent par ailleurs des courses de Light Cycles modernisées. On y voit également des interactions humaines-numériques inédites. Ces séquences ont déjà captivé des millions de fans à travers le globe.

Jared Leto et d’autres stars reviennent dans Tron : Ares

Afin d’incarner Ares, Jared Leto, qui a aussi fait une apparition dans Joker : Folie à Deux, n’a pas ménagé ses efforts. Il prend en fait une nouvelle dimension dans cette saga numérique. L’acteur combine effectivement intensité dramatique et charisme. Avec ces atouts, il va certainement livrer une performance mémorable. Apparemment, ce film pourrait même changer la carrière de Leto, mais de façon positive. Ceci, grâce à son rôle central dans le conflit qui définira l’avenir du Grid.

Outre Jared Leto, le casting de Tron : Ares comprend également des stars reconnues. Cela inclut Greta Lee, Evan Peters, Cameron Monaghan et le légendaire Jeff Bridges. Ce dernier reprend effectivement son rôle emblématique de Kevin Flynn. Cette combinaison de talents ajoute une profondeur supplémentaire à un script déjà ambitieux. Restez à l’écoute pour connaître les prochaines nouvelles concernant Tron : Ares et son casting complet !

No going back.#TronAres arrives only in theaters October 10. pic.twitter.com/LPZBU68cVP — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) April 5, 2025

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn