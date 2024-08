« Joker : folie à deux », tout savoir sur le film

Le film « Joker : folie à deux » est une véritable œuvre d'art cinématographique. À quelques semaines de sa sortie, il a su captiver l'attention du public par sa profondeur psychologique, son intrigue inattendue et ses performances de jeu. Je vous propose un aperçu détaillé de ce thriller américain.

Une histoire d'amour sur fond de démence et de chaos

« Joker : folie à deux » plonge profondément dans la psychologie complexe du personnage principal. Cette suite directe du film « Joker » explore davantage les méandres de l'esprit torturé d'Arthur Fleck. Au cœur d'événements tumultueux, il embrasse pleinement son identité de Joker. L'histoire s'intéresse à son évolution personnelle et son rapport avec la Gotham. Connue comme la cité de Batman, cette métropole se retrouve rongée par le cynisme et la corruption.

Dans cette nouvelle itération, Arthur Fleck, désormais connu sous le nom de Joker, navigue dans un monde où ses actes ont inspiré des mouvements sociaux perturbateurs. Cet anti-héros devient complexe alors qu'il rencontre un autre individu partageant ses tendances psychotiques. Cela ajoute une dimension inédite et imprévisible à l'intrigue. Le développement narratif enrichit d'ailleurs le caractère énigmatique de Joker. Il invite le public à mieux comprendre les mécanismes de sa folie.

Plusieurs thèmes dans un même tableau reflétant la société moderne

Le film aborde plusieurs thèmes poignants, tels que la santé mentale, l'isolement social et la violence systémique. À travers le prisme de Joker, ces sujets sont explorés de manière profondément personnelle et troublante. Chaque scène crée une connexion intense avec le spectateur. Le moindre geste du Joker est chargé de symbolisme et reflète une critique sociale acérée.

Ce personnage traverse une odyssée socio-psychologique qui illustre la déchéance mentale progressive d'un marginal cherchant désespérément un but et une reconnaissance dans une société indifférente. Le développement de son arc narratif vise à humaniser le vilain tout en soulignant la fragilité de la psyché humaine face à l'adversité constante.

Ceci étant, « Joker: Folie à Deux » est une histoire d'amour avant tout. Dans ce film, Harley Quinn, qui travaille comme psychiatre, tombe amoureuse de son patient Arthur Fleck alors qu'elle le soigne à l'asile d'Arkham. Elle l'aide à s'échapper de sa captivité et ils deviennent complices criminels.Leur relation amoureuse débute à l'asile dans le comics original. Ainsi, le 2nd film porte sur la genèse de leur collaboration. À deux, ces esprits tourmentés éprouvent du plaisir à semer le chaos.

Le casting de folie pour « Joker 2 »

Joaquin Phoenix reprend magistralement son rôle de Joker. Investi dans son rôle, comme toujours, il livre une performance qui dépasse toute expectation. Son interprétation est si immersive qu'elle brouille les lignes entre acteur et personnage. Le captivant l'audience par son intensité et ses nuances. Sa représentation multidimensionnelle du personnage contribue grandement à la dynamique psychologique du film.

Le savoir-faire de ce comédien n'est plus à démontrer, notamment avec des longs-métrages tels que « Prête à tout » (1995) ou “Her” (2013). Il excelle également dans les films d'action, notamment avec « Gladiator » de Ridley Scott (2000) dans sa filmographie. Entre les deux épisodes de « Joker », il a joué dans « C'mon C'mon” (2021).

Avec une petite touche de comédie musicale

Lady Gaga rejoint le casting dans un rôle clé, et apporte une nouvelle énergie à l'univers de Joker. Connue pour ses talents exceptionnels tant dans la musique que dans le cinéma, elle incarne un personnage dont l'interaction avec Joker promet d'être fascinante et provocatrice. Son inclusion ajoute une profondeur supplémentaire à la trame narrative, enrichissant ainsi l'expérience cinématographique pour le public.

L'interprète de la chanson « Shallow » succède à Margot Robbie qui joue le personnage dans d'autres projets. A noter que la star de la scène pop n'est pas non plus à son premier film. Lady Gaga a été à l'affiche de la comédie romantique « A Star Is Born » qui fut produite par Todd Phillips. D'ailleurs, c'est aussi une spécialiste des personnages au sombre dessein. Elle a notamment joué dans “Sin City : j'ai tué pour elle” (2014)

En dehors des deux premiers rôles, le film présente un ensemble talentueux d'acteurs secondaires. Dans la distribution se trouvent Zazie Beetz,Jacob Lofland Brendan Gleeson, Catherine Keener. Il y a également Steve Coogan et Ken Leung.

Un projet avec une équipe technique bien solide

Todd Phillips revient à la réalisation. Il consolide sa vision exceptionnelle du personnage emblématique de DC Comics. Son approche singulière du genre thriller psychologique transforme ce projet. Le réalisateur confère une aura particulière aux deux personnages principaux. Todd Phillips est surtout connu pour son film “Very Bad Trip” (2009). Cette comédie déjantée suit la mésaventure de quatre amis lors d'un enterrement de vie de garçon à Las Vegas. Ce cinéaste revendique d'être un spécialiste des dérives incontrôlées.

Le scénario est coécrit par Scott Silver, Todd Phillips et Bob Kane. Arianne Phillips se charge des costumes tandis que Jeff Groth orchestre le montage. Francine Maisler contribue au projet en tant que directrice du casting et Lawrence Sher fait office de directeur de la photographie. L'équipe technique inclut également Mark Friedberg en tant que chef décorateur.

La bande originale du film est signée par Hildur Guðnadóttir. Cette violoncelliste et compositrice a remporté l'Oscar de la Meilleure Musique Originale pour son travail sur le film « Joker », en 2020. Elle est devenue la quatrième femme de l'histoire des Oscars à remporter ce prix, et la première en plus de 20 ans.

La sortie est annoncée pour l'automne 2024

La date de sortie de « Joker : folie à deux » est très attendue par les fans et les critiques. Déjà annoncé pour le 2 octobre 2024, le film suscite une énorme anticipation. Les teasers et les premières images dévoilées par le studio Warner Bros font impatienter les fans. Chaque morceau d'information libéré alimente l'excitation autour du projet. La moindre image du Joker et de sa dulcinée nourrit la spéculation sur les surprises potentielles réservées aux spectateurs.

Quoi qu'il en soit, le lancement est donc prévu pour octobre 2024, un moment stratégique juste avant la saison des récompenses. Ce choix maximise ses chances pour diverses nominations prestigieuses. Cette sortie programmée en automne vise également à capter l'engouement des audiences durant une période propice aux films à suspense et aux thrillers psychologiques.

Faire mieux qu'un premier opus, difficile à battre

Le premier “Joker” réalisé par Todd Phillips en 2019 a rencontré un franc succès parce qu'il redéfinit le genre du film de super-vilain. Avec ce premier volet, Joaquin Phoenix a reçu des éloges sans précédent. Il a d'ailleurs gagné un Oscar du meilleur acteur lors des 69e remises des prix en 2020. Le film, avec un budget initial modeste de 55 millions de dollars, a réussi un exploit monumental au box-office mondial avec des recettes dépassant les 1 milliard de dollars.

Pour comprendre le cœur de « Joker : Folie à Deux« , il convient de s'intéresser aux influences derrière le film. La première œuvre puisait déjà son inspiration dans des classiques, tels que “Taxi Driver” et “The King of Comedy” de Martin Scorsese. Ce premier long-métrage place Arthur Fleck dans une société oppressante et détériorée semblable au New York des années 70. Cette approche réaliste confère au film sa touche unique. Ce qui tranche avec les adaptations plus traditionnelles des bandes dessinées. Dans la même veine, la suite semble vouloir intégrer des éléments de comédie musicale. « Joker: Folie à Deux » rappelle les œuvres théâtrales et cinématographiques qui ont marqué l'imaginaire collectif.

Vers une consécration pour Todd Phillips ?

Todd Phillips, avec son sens aigu du détail et son engagement envers une esthétique post-moderne, ajoute une couche supplémentaire d'authenticité. Les combinaisons de palettes de couleurs sombres, les prises de vue immersives et les décors attentivement choisis contribuent à évoquer une atmosphère brute et viscérale, qui rend chaque scène mémorable et percutante. À noter également l'utilisation intelligente de la musique pour amplifier les moments clés de tension ou de catharsis émotionnelle.

Dans le vaste champ des adaptations cinématographiques du Joker, celle de Todd Phillips se distingue par son orientation sombre et réaliste. Contrairement aux représentations plus fantastiques bien connues dans les films de Tim Burton ou de Christopher Nolan, cette série offre une version où le fantastique cède la place à une réalité brutale. Le choix de Joaquin Phoenix pour incarner ce personnage complexe joue un rôle crucial pour cultiver une ambiance de véracité troublante.

Aperçu sur les différentes apparitions de Joker à l'écran

Il faut noter que le Joker apparaît déjà dans de nombreux projets cinématographiques. Il fut le mechant de « Batman : le film » (1966). Dans ce long-métrage, relégué au rang de classique, César Romero a été le premier Joker en direct au cinéma. Il faut noter que ce film est inspiré de la série télévisée Batman. Sa version du Joker était moins destructrice que celles qui ont suivi.Dans « Batman » (1989), Jack Nicholson a incarné le Joker. Le supervillain combat l'homme-sauve-souris porté au grand écran par Michael Keaton. Après une transformation chimique, il devient le Clown Prince of Crime et cherche à se venger de Gotham City.

Avec « Le Chevalier noir » (2008), Heath Ledger a offert une performance légendaire en tant que Joker psychopathe. Son objectif était de semer le chaos à Gotham. Sa prestation est considérée comme l'une des meilleures de tous les temps. Après un caméo dans « Suicid Squad« en 2016, le personnage revient dans « Justice League » de Zack Snyder (2021). Jared Leto fait une apparition dans ce blockboster.

