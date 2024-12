Après Joker et Morbius, Jared Leto devient un autre méchant emblématique !

Les Maîtres de l’univers s’annonce comme un projet ambitieux avec un casting impressionnant. Nicholas Galitzine, Idris Elba et Alison Brie se joignent à l’aventure et promettent une expérience cinématographique inoubliable. Jared Leto, dans le rôle de Skeletor, incarne l’antagoniste principal du film Les Maîtres de l’univers.

Un casting de choix pour un film épique et prometteur

Nicholas Galitzine interprètera le rôle de He-Man, le héros principal. L’acteur britannique est populaire pour ses performances dans des films romantiques comme Nos cœurs meurtris et L’Idée d’être avec toi. Aux côtés de Leto, le casting comprend des talents comme Idris Elba et Alison Brie. Cette équipe nous promet une aventure cinématographique aussi ambitieuse que spectaculaire. Le film, qui se déroule sur la planète Eternia, combine science-fiction et fantaisie.

Les Maîtres de l’univers, avec Skeletor en antagoniste principal, prend une nouvelle direction cinématographique. Le film a traversé de nombreuses étapes de développement depuis 2007. On a dû attendre 2026 pour qu’il voie enfin le jour. C’est Travis Knight, réalisateur de Kubo et l’armure magique, qui prendra les rênes de ce projet ambitieux. Avec un scénario signé Chris Butler, le long-métrage devrait proposer une vision moderne et rafraîchissante de cette franchise légendaire.

Jared Leto dans les Maîtres de l’univers en tant que Skeletor

Jared Leto a déjà incarné plusieurs personnages de méchants au cinéma. Le public a salué sa performance en tant que Joker dans Suicide Squad et son rôle en tant que Morbius dans le film éponyme. Il continue d’explorer les personnages sombres et complexes, et il semble parfaitement taillé pour le rôle de Skeletor. L’antagoniste, avec sa personnalité maléfique et ses ambitions de conquête d’Eternia, offre un terrain de jeu parfait pour l’acteur. Ce dernier a déjà prouvé sa capacité à incarner des personnages hauts en couleur.

It’s great How Marvel Actors Played Those Iconic 80’s Villains like Hugo Weaving As Megatron in Michael Bay Transformers Movies & Jared Leto As Skeletor in New He-Man Reboot. pic.twitter.com/8YXdkrDi2W December 23, 2024

Le film, avec Jared Leto en Skeletor, marquera également un tournant pour la franchise Les Maîtres de l’univers. Elle a continué de croître en popularité depuis sa création dans les années 80. L’énorme attente autour de ce projet témoigne de l’attrait intemporel de l’univers d’Eternia. Les fans espèrent que ce film donnera un nouveau souffle à cette saga légendaire.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.