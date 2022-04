Comment le film Morbius se connecte-t-il au MCU et à Spider-Man ?

Comment le film Morbius de Jared Leto se connecte-t-il à Spider-Man et aux autres principaux personnages du MCU ?

Morbius est enfin sorti après ce qui semble avoir été une éternité. La première annonce du film prévoyait une date de sortie en fin 2017. L’annonce intervient juste après que Sony a dévoilé son intention de créer son propre univers partagé : l’univers Spider-Man de Sony (SSU).

Puis, le studio retarde le rendez-vous à l’été 2020. Cette date est ensuite repoussée au début 2022 à cause du Covid-19 pour finalement sortir dans les salles françaises le 30 mars dernier.

Les liens entre Morbius, le MCU et Spider-Man

Après Venom (2018) et sa suite Venom : Let There Be Carnage (2020), Morbius est le troisième film du SSU. Celui-ci relate l’histoire du Dr Michael Morbius (Leto), un brillant chercheur en médecine qui a développé des connaissances révolutionnaires sur les transfusions sanguines.

Il souffre en effet d’une grave maladie du sang et a consommé le sang d’une chauve-souris vampire lors d’une expérience ratée. Morbius acquiert alors des pouvoirs vampiriques, ce qui est un prélude à l’avenir de Leto au sein du SSU.

On rappelle que Marvel Studios a obtenu le contrôle sur les futurs films de Spider-Man. Dans la foulée, Andrew Garfiel a été remplacé par Tom Holland pour une nouvelle trilogie se déroulant dans le MCU.

Sony conserve cependant la capacité de développer d’autres films basés sur les propriétés Marvel à sa disposition. Les plans pour le SSU qui ont été abandonnés au moment de l’arrêt de la franchise Amazing Spider-Man sont, de ce fait, de nouveau en préparation.

À la fin de Venom : Let There Be Carnage, Eddie Brock de Tom Hardy découvre l’existence du multivers. Dans le film MCU Spider-Man : No Way Home, le Doctor Strange ouvre le multivers. Cela explique l’apparition des méchants des univers d’Andrew Garfield et de Tobey Maguire. Le film se termine ici avec le retour du Peter Parker joué par Tom Holland dans la chronologie du MCU.

Les scènes de Morbius explorent quant à elles une autre connexion entre le SSU et le MCU. Elles pourraient plus s’acheminer vers le multivers. Dans la première séquence, le Vautour (alias Adrian Toomes) apparu dans le premier film avec Tom Holland (Homecoming) est emprisonné à la suite de la rupture au sein du multivers.

Dans une deuxième séquence, Toomes rencontre Morbius pour lui proposer de rejoindre son équipe. Cela explique la création des Sinister Six, l’association des méchants spéciques à Spidey comme Morbius, Venom et Kraven.

Comment serait une éventuelle suite de Morbius ?

Le Spider-Man de Holland est, pour le moment, bien ancré dans la chronologie du MCU. Il est toutefois possible qu’il apparaisse dans le SSU. On ne sait pas encore ce que Sony compte faire. Va-t-il ramener Holland au sein du SSU ? Introduira-t-il une autre version de Spider-Man ?

D’autant plus que Kevin Fiege, le producteur de Marvel Studios et Amy Pascal, la présidente de Sony Pictures, ont fait une déclaration ambigüe en décembre 2021. Ils ont annoncé leur intention de créer un quatrième film mettant en vedette Holland.

L’avenir de Morbius au sein du MCU et du SSU reste flou. D’ailleurs, il n’y a pas encore eu d’annonce officielle pour une suite de Morbius. L’avenir de ce film dépendra de ses performances au box-office d’autant plus que les critiques ont été particulièrement virulentes et que l’accueil du public semble être glacial.