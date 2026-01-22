Les Maîtres de l’Univers : le choix de Nicholas Galitzine pour He-Man est-il réussi ?

Par la puissance de Grayskull ! L’acteur Nicholas Galitzine (« The Idea of You », « Mary & George ») a officiellement enfilé le pagne du héros le plus musclé dans le film sur les Maîtres de l’Univers. Ce choix a fait l’effet d’une bombe : fini le look bodybuildé pur jus des années 80, place à un charisme plus nuancé et à une intensité dramatique.

Mais ce He-Man moderne a-t-il la force et l’aura pour porter Eternia sur ses épaules ? Convaincra les fans de la première heure ? Entre hommage à l’iconographie vintage et nécessité de rajeunir le mythe, on analyse si ce pari casting est une inspiration géniale… ou un malheureux sort jeté par Skeletor.

Par la puissance du teaser : à quoi ressemble le nouvel He-Man ?

Le premier aperçu du très attendu Les Maîtres de l’Univers de Travis Knight a débarqué avec une bonne dose de nostalgie vintage. La bande-annonce s’ouvre sur un logo MGM rétrofité, où le lion rugissant arbore fièrement la mention « Une société Amazon ». Un narrateur nous accueille alors que l’on voit une cartouche être enfoncée dans une console. Cela plonge d’emblée le spectateur dans une ambiance années 80 soigneusement reconstituée.

Le petit-déjeuner des héros était-il si sain ?

Le teaser joue malicieusement avec les codes de l’époque. « Il n’y a pas si longtemps, quand les temps étaient plus simples… ceci était un petit-déjeuner équilibré », dit la voix-off, tandis qu’on nous montre un bol de céréales colorées.

Suivent des images d’entraînement typiques des années 80, du jogging au jazzercise, dressant le portrait d’une décennie bien particulière. Puis, arrive la définition ultime : « Et voici à quoi ressemblait un héros. » Apparaît alors He-Man, le guerrier surmusclé à la coupe au bol, icône absolue du dessin animé culte He-Man and les Maîtres de l’Univers.

Un casting de rêve pour un retour épique

Derrière cette mise en bouche rétro se cache une adaptation live-action de grande ampleur, confiée à Travis Knight. Nicholas Galitzine incarne le double rôle du prince Adam et de son alter ego surpuissant, He-Man. L’histoire le verra revenir sur Eternia après des années d’exil sur Terre. Sauf que c’est un royaume désormais sous la coupe de son ennemi juré. Il s’agit du terrifiant Skeletor, campé par Jared Leto. Pour libérer sa patrie, il ne sera pas seul. Il pourra compter sur une impressionnante bande d’alliés, dont Teela (Camila Mendes), Man-At-Arms (Idris Elba) et la Sorceress (Morena Baccarin).

La bande des méchants va-t-elle leur donner du fil à retordre ?

Face à eux, les forces du mal ne manquent pas de muscles ni de personnalités. Alison Brie prêtera ses traits à la redoutable Evil-Lyn. Elle est aux côtés de comparses aussi iconiques que Trap Jaw, Goat Man (interprété par le géant Hafþór Júlíus Björnsson) et Tri-Klops. Si ce teaser joue la carte du clin d’œil et de l’atmosphère sans dévoiler d’images du film, il promet une plongée bien plus profonde pour très bientôt. La bande-annonce complète, dévoilant les premiers plans d’action et de ce royaume d’Eternia, arrive dès demain.

Les Maîtres de l’Univers est prévu pour conquérir les salles obscures le 5 juin. Le compte à rebours pour le retour du héros le plus puissant de l’univers est officiellement lancé.

