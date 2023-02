Top des films romantiques sur Netflix pour la Saint-Valentin

Envie de rendre hommage à l’amour pour la Saint-Valentin ou non ? Découvrez les meilleurs films romantiques à regarder absolument sur Netflix !

Cette année vous voulez faire dans la simplicité pour la Saint-Valentin ? Pourquoi ne pas miser sur une soirée cocooning soldé par un bon film dans le confort de chez vous ! Afin de vous aider à mieux vous organiser, voici notre liste des meilleurs films sur Netflix pour une soirée inoubliable. Que vous rêvez d’aimer davantage, de s’ouvrir à l’amour après une rupture douloureuse ou d’avoir le courage de mettre fin à une histoire toxique, ces films vont certainement vous accompagner !

À tous les garçons que j’ai aimés

Composé d’une trilogie, ce titre est parfait pour se remémorer des années collège et lycée. Vous vous souvenez de ce premier baiser échangé à l’arrière de la cours de récré ou de ce premier chagrin d’amour après les vacances à Saint-Tropez ? À tous les garçons que j’ai aimés saura vous replonger dans ces souvenirs, et pas qu’une fois !

Lara Jean est une lycéenne lambda et peu populaire jusqu’à ce jour où sa lettre d’amour est envoyé à son insu à leurs destinataires. Après cette bourde, les garçons vont la voir différemment, ce qui n’est pas pour déplaire à notre amoureuse transie.

Afin de nous offrir l’un des films romantiques sur Netflix les personnages du film ont été choisis avec le plus grand soin. Noah Centineo (Peter Kavinsky) incarne parfaitement son rôle du beau gosse du lycée, le tout couplé avec la douceur du personnage Lara interprété par Lana Condor. N’oubliez pas les popcorns, vous ne serez pas au bout des surprises avec ce film romantique à visionner sur Netflix.

Ce film est une production de Netflix et malgré sa taille, il n’a rien à envier des grands classiques du genre. Noah Centineo reviendra dans son rôle de beau gosse du lycée. Il incarnera Brooks, un jeune lycéen qui, pour pouvoir financer ses études va créer une application de dating.

Il louera des services d’escort boy le temps d’une soirée sauf que les flèches de Cupidon vont le frapper au moment où il s’attendra le moins. Vous souhaitez connaître la suite de l’histoire ? Rendez-vous sur Netflix !

Côté casting, vous retrouverez dans ce film des visages familiers comme Laura Marano (Absolument royal !) et Camila Mendes (Riverdale). De quoi apporter encore plus de crédit au film !

The Kissing Booth

Comme nous sommes partis sur la romance d’adolescence, Kissing Both se trouvera dans notre classement. Réparti en trois films, c’est l’un des films romantiques parfaits pour la Saint-Valentin sur Netlfix. Il raconte l’histoire de Elle Evans et Lee Flynn, des amis d’enfance, inséparables jusqu’à l’adolescence.

Les deux se font la promesse de ne pas tomber amoureux d’un membre de famille de l’autre, jusqu’au jour où tout bascule. En effet, Elle fera la connaissance de Noah, un cousin de Lee. Elle ne reste pas insensible aux regards de ce beau jeune ténébreux et laisse les portes ouvertes à l’aventure !

Vous allez apprécier le charme et le côté espiègle de la jeune héroïne, Joey King. Elle mettra toute sa personnalité dans son personnage ce qui laissera échapper un bol d’air frais, parfait pour voir l’amour d’une autre façon.

L’arnacœur

Cette comédie romantique à la française est à voir et à revoir sans modération quelle que soit la période de l’année. Mais comme nous parlons des films pour la Saint-Valentin, L’arnacœur est un incontournable pour cette journée spéciale.

Alex, un briseur de ménages professionnel fera tout pour mettre fin à une histoire d’amour que vous jugez toxique pour un membre de votre famille. Il sera recruté pour séduire Juliette afin de rompre ses fiançailles à quelques jours de son mariage. Alex fera tout pour empêcher cette union sauf que dans chaque métier il y a des imprévus ! Le jeune homme tombera sous les charmes de la riche héritière…

Depuis sa sortie en 2010, L’arnacœur est devenu un grand classique du genre. Vous apprécierez les performances de Vanessa Paradis (Juliette) pour découvrir comment un arnaqueur en amour se fera arnaquer à son tour. Un film à ajouter dans votre liste de films romantiques à regarder sur Netflix !

Nos cœurs meurtris

Se marier sans amour pour des intérêts communs, c’est ce qui résume l’histoire de Cassie et Luke. Les deux n’ont aucun point en commun, ne s’aiment pas mais se sont mariés. L’une, serveuse et chanteuse en quête de célébrité, l’autre un marine qui va partir au front.

S’ils ont décidé de s’unir c’est pour pouvoir toucher des primes et avantages sociaux accordés aux épouses des marines. Pour Cassie, l’argent servira à couvrir ses frais médicaux ; pour Luke c’est pour pouvoir rembourser ses dettes.

Mais comme dans n’importe quelle histoire d’amour, le destin aura son dernier mot et n’hésitera pas à jouer les troubles fêtes. Ils vont vite découvrir qu’ils s’attirent et des sentiments commencent à naître. Une histoire à découvrir en exclusivité sur Netflix !

Call Me by Your Name

Toutes les histoires d’amour n’ont pas toujours une fin heureuse, et c’est dommage. Dans Call Me by Your Name, vous allez découvrir la romance entre Olivier et Elio dans une Italie des années 80. Préjugé, amour interdit, envie d’émancipation, autant de situations que vous allez découvrir dans ce film.

Le réalisateur Italien, Luca Guadagnino a certainement signé l’un des plus beaux films romantiques sur Netflix avec cet oeuvre. La performance des acteurs, Timothée Chalamet et Armie Hammer, ainsi que leur alchimie à l’écran viennent le rendre encore plus captivant !

Ghost

Sorti en 1990, Ghost a fait pleurer beaucoup de personnes. Mettant en scène un Patrick Swayze au sommet de son art et une Demi Moore qui a surpassé ses performances, ce film ne vous laissera pas indifférent. Nous avons beau le visionné plusieurs fois mais nous ne nous lasserons jamais de l’histoire derrière.

Sam et Molly vivent une romance tranquille jusqu’à cette soirée fatidique où Sam s’est fait assassiné. Mais avant de rejoindre un autre monde, il devra rester sur Terre pour trouver qui a voulu sa mort et pour quelle raison. Comme l’amour est beaucoup plus fort que la mort, il rendra visite à sa bien-aimée, pour la serrer dans ses bras une dernière fois. L’un des fims romantiques à voir ou revoir sur Netflix !

The Holiday

Que feriez-vous pour vous guérir d’une déception amoureuse ? Dans The Holiday, nous allons découvrir le destin de deux femmes. Elles vont échanger leurs maisons pendant les vacances de Noël mais pas que !

Le film bénéficie d’un joli casting, rendant l’histoire encore plus captivante. Vous découvrirez les performances de Kate Winslet (Iris) et Cameron Diaz (Amanda) dans ce film, et vous ferons apprécier un autre scénario dans le genre romance.

Entre neige et soleil, cottage et villa de luxe, vous serez transporté de Londres à Los Angeles où l’amour peut frapper n’importe qui, n’importe quand et n’importe où !

Sexe entre amis

Est-ce qu’il est possible d’être amis et de coucher ensemble sans se tomber amoureux ? C’est ce que Mila Cunis et Justin Timberlake nous fait savoir dans Sexe entre amis. Une chasseuse de tête et un directeur artistique se lient d’amitié, et ils vont bien au-delà d’un simple papotage autour d’un café.

Ici, il n’est pas question de romance mais seulement des plans à deux sans lendemain, mais jusqu’à quelle limite ? Découvrez la réponse dans Sexe entre amis sur Netflix, vous aurez la réponse qui nous brûle les lèvres !

Voilà notre top des films romantiques que vous pourrez regarder sur Netflix le jour de la Saint-Valentin. Que vous soyez seul(e) ou accompagné(e), l’un de ces films clôturera votre soirée en beauté !