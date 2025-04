Comment savoir si on est bloqué sur Messenger ? Si vous vous posez cette question, sachez que de nombreuses personnes l’ont déjà fait avant vous. Il est vrai que cette situation peut être frustrante, voire déroutante, surtout si vos messages restent sans réponse. Naviguer dans les subtilités des réseaux sociaux n’est toutefois pas toujours facile. Néanmoins, certains indices peuvent vous aider à lever le doute. Je vous invite justement à explorer les signes indiquant un possible blocage sur Messenger et vous donne des conseils pour mieux comprendre vos interactions sur cette plateforme de messagerie. C’est parti !

Bloqué sur Messenger : les problèmes avec les messages

Quand vous envoyez un message et qu’il apparaît simplement comme « envoyé », mais jamais comme « vu », cela pourrait signifier que la personne ne reçoit pas vos messages parce qu’elle vous a bloqué. L’indicateur de lecture sur Messenger sert à informer l’expéditeur que son message a bien été reçu et lu par le destinataire. Néanmoins, il arrive parfois que les gens ignorent délibérément des messages sans avoir bloqué l’expéditeur. Assurez-vous donc de vérifier ce signe avec attention.

De temps en temps, d’autres facteurs peuvent également entrer en jeu, comme des problèmes de connexion ou des bugs temporaires de l’application. Il vaut mieux considérer l’ensemble des indices et ne pas se fier uniquement à ce seul signe avant de conclure que vous avez été bloqué.. Dans cette optique, je vous recommande de lire l’article de notre collègue Vonintsoa R. intitulé Compte Messenger piraté : comment le reconnaître et sécuriser votre compte ?

Message d’erreur ou impossibilité d’en envoyer

Un autre signe révélateur est l’impossibilité d’envoyer des messages à la personne soupçonnée de vous avoir bloqué. Lorsque vous tentez d’envoyer un message et que celui-ci reste non remis, accompagné éventuellement d’un message d’erreur, cela peut signifier que vous êtes bloqué sur Messenger. Assurez-vous cependant tout d’abord que votre connexion internet fonctionne correctement et que l’application Messenger est à jour. Depuis le rachat par Facebook (Meta), le programme de messagerie instantanée a beaucoup changé. Parfois, un simple problème technique peut expliquer pourquoi un message n’est pas remis.

Quand vous envoyez un message et que vous recevez un message d’erreur ou que vous voyez une petite icône d’alerte rouge, cela pourrait indiquer que votre message n’a pas pu être délivré. Cela se produit généralement lorsque vous êtes bloqué sur Messenger. Ce signe indique également que le compte de la personne a été désactivé. C’est bien le cas si vous voyez l’icône d’alerte rouge apparaître régulièrement quand vous tentez d’envoyer des messages.

Absence de statut en ligne et de photo de profil

L’absence de statut en ligne et de photo de profil peut être révélatrice de certaines actions sur Messenger. Tout d’abord, il est courant sur cette plateforme de voir quand quelqu’un est actif ou a été récemment actif grâce à l’indicateur de statut en ligne. Si cet indicateur n’apparaît plus pour un contact en particulier, cela peut être un signe potentiel de blocage. Il convient toutefois de rappeler que certaines personnes choisissent de désactiver leur statut en ligne pour des raisons de confidentialité. Par conséquent, l’absence de statut en ligne doit être interprétée en combinaison avec d’autres indices.

L’un des premiers changements que vous pouvez remarquer est l’absence de la photo de profil de l’individu. En général, lorsque quelqu’un vous bloque sur Messenger, sa photo de profil disparaît automatiquement de votre liste de contacts. Toutefois, cela peut aussi se produire si la personne a supprimé son compte ou modifié ses paramètres de confidentialité, comme en restreignant la visibilité de sa photo. Ainsi, bien que la disparition de la photo de profil soit un indicateur commun de blocage, ce n’est pas un signe infaillible et doit être évalué en conjonction avec d’autres éléments. Ne tirez surtout pas de conclusion hâtive !

Vérification du profil et mode incognito

Si vous soupçonnez que votre contact vous a bloqué, essayez de visiter directement son profil via Facebook. Si le profil est invisible ou ne s’affiche pas après avoir recherché son nom, cela peut confirmer que vous avez été bloqué. Il est cependant aussi possible que la personne ait ajusté ses paramètres de confidentialité, ou même désactivé son compte. Assurez-vous alors de recouper avec d’autres informations disponibles pour être certain.

Pour aller encore plus loin dans la vérification, utilisez un navigateur en mode incognito et essayez de regarder le profil de la personne suspecte. Si vous pouvez voir le profil depuis une session privée alors que vous ne réussissez pas depuis votre session habituelle, cela renforce l’hypothèse d’un blocage. Ce test permet de corroborer l’information et d’enlever tout doute possible lié à une simple mise à jour de statut ou à des changements dans les paramètres de confidentialité.

Envoyez-leur un message via une autre plateforme comme WhatsApp, Instagram ou par SMS. Quantifiez s’ils répondent à votre message sur ces plateformes. Une réponse rapide peut indiquer qu’il pourrait y avoir seulement un problème technique sur Messenger. Si vous obtenez une réponse ailleurs, mais toujours rien sur Facebook Messenger, il est fort probable que vous ayez été bloqué sur cette plateforme.

Vous pouvez d’ailleurs créer un nouveau compte Messenger, puis essayer d’ajouter ou de contacter la personne suspecte. Si avec ce nouveau compte vous pouvez envoyer des messages alors que ce n’est pas le cas avec votre ancien compte, c’est un signe clair de blocage. Cette astuce devrait toutefois être utilisée avec parcimonie et dans le respect de la vie privée d’autrui. Il peut en outre être utile de demander à un ami commun de vérifier s’il peut accéder au profil en question. Si votre ami n’a pas de problème pour voir le profil, cela confirme probablement que vous avez été bloqué. N’oubliez pas que le blocage sur les réseaux sociaux peut survenir pour diverses raisons.

Que faire si vous êtes effectivement bloqué sur Messenger ?

Se poser des questions sur les éventuelles raisons du blocage

Un contact Messenger peut vous bloquer pour diverses raisons. Les conflits personnels et les disputes peuvent pousser une personne à éviter toute confrontation en vous bloquant. Envoyer trop de messages ou des messages considérés comme ennuyeux ou importuns peut aussi mener au blocage. Puis, certains utilisateurs choisissent de bloquer pour protéger leur vie privée et se sentir plus en sécurité en ligne.

Les divergences de points de vue, surtout sur des sujets sensibles, peuvent également provoquer un blocage. De temps à autre, lorsque des relations amicales ou amoureuses se terminent, une des personnes peut décider de bloquer l’autre pour éviter tout contact futur. Des comportements jugés inappropriés ou nuisibles peuvent d’ailleurs justifier un blocage. Les raisons varient en fonction des préférences et des expériences individuelles de chacun, mais elles reflètent généralement un besoin de distance ou de protection émotionnelle.

Tenir une conduite respectueuse de l’autre

La première chose à retenir est de respecter l’espace de l’autre personne. Si elle a choisi de vous bloquer, cela signifie probablement qu’elle souhaite prendre de la distance. Insister ou essayer de contourner ce blocage pourrait finir par aggraver la situation. Prendre du recul et donner du temps peut généralement aider à apaiser les tensions et permettre aux deux parties de réfléchir calmement sur leurs relations.

Ensuite, réfléchissez à vos actions. Avez-vous abusé des messages ou eu des conflits récents ? Si vous pensez avoir fait quelque chose de mal, préparez une excuse sincère et envoyez-la via un autre canal de communication, si approprié, mais seulement une fois. Une fois la poussière retombée, envisagez de tendre une branche d’olivier en utilisant d’autres moyens de communication. Exprimez votre intention sincère de régler les différends et montrez que vous êtes prêt à écouter et à comprendre. Cependant, rappelez-vous de rester poli et respectueux, et acceptez que la réconciliation n’est pas toujours possible.

Utilisez cette situation comme une opportunité d’apprendre. Ajustez votre comportement futur pour éviter que ce type de situation ne se reproduise. En adoptant cette méthode, vous pourrez gérer les raisons de blocage de manière constructive et respectueuse.

Pour trouver de nouveaux contacts sur Messenger, commencez par rejoindre des groupes d’intérêt qui vous passionnent. Participez activement aux discussions pour rencontrer des membres ayant des intérêts similaires. Utilisez la fonction de recherche pour trouver des groupes basés sur vos hobbies ou passions. Essayez aussi de suivre des pages populaires et d’interagir avec leurs publications pour découvrir d’autres utilisateurs. Les événements en ligne et les webinaires sont également d’excellentes occasions pour élargir votre réseau. Enfin, n’hésitez pas à vous servir des hashtags pertinents pour trouver des personnes partageant les mêmes centres d’intérêt.

Retenez que Messenger compte environ un milliard d’utilisateurs actifs mensuels (MAU). La plateforme est particulièrement populaire parmi les femmes aux États-Unis. Depuis 2014, l’application a été téléchargée 5,4 milliards de fois et les utilisateurs passent en moyenne 3 heures par mois dessus. Chaque mois, 21 milliards de photos sont envoyées via Messenger. Ce chiffre montre son rôle clé dans les communications personnelles. Enfin, sachez que le réseau social ne se limite pas au cercle privé et aux échanges entre particuliers. Approximativement 40 millions d’entreprises utilisent Messenger pour interagir avec leurs clients. Les marques et les consommateurs échangent un milliard de messages chaque mois.

