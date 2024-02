WhatsApp : une bonne nouvelle si vos amis utilisent d’autres applis

WhatsApp va révolutionner le monde des messageries avec ces applis tierces, une nouveauté qui nous permettra de rester en contact avec nos proches plus que jamais !

WhatsApp se prépare à autoriser d’autres applis tierces de messagerie dans son application, conformément aux exigences du Digital Markets Act (DMA). Cette décision entre dans la politique des applications de messageries instantanées à l’instar de WhatsApp et de Messenger. Cela permet également d’ouvrir leurs services à d’autres applications de chat. Comment cela va impacter votre utilisation de WhatsApp dans les prochains jours ? Les explications dans ce qui suit !

Les applis tierces WhatsApp, quel est leur principal avantage ?

Dans une interview accordée à Wired, Dick Brouwer, directeur de l’ingénierie chez WhatsApp, a déclaré que l’entreprise était prête à offrir cette interopérabilité tout en préservant la confidentialité, la sécurité et l’intégrité de WhatsApp. Il a souligné que l’interopérabilité serait une expérience opt-in pour éviter les spams et les escroqueries.

Meta, travaille également sur l’ajout de la prise en charge d’autres applications de chat dans Messenger. Cette fonctionnalité se concentrera initialement sur les chats individuels. Les utilisateurs pourront ainsi envoyer n’importe quel format de fichiers à travers différentes applications.

Le chiffrement de bout en bout indispensable ?

Il est important de noter que les détails concernant les accords entre les entreprises et les conditions d’interopérabilité ne sont pas encore publics. WhatsApp exigera un chiffrement de bout en bout pour permettre l’interopérabilité avec ces applis tierces. Cependant, les récents changements annoncés par Apple dans l’App Store pourraient compliquer ces conditions.

Il reste à voir si d’autres opérateurs tels que Telegram, Viber et Google prévoient également d’ajouter un support d’interopérabilité avec WhatsApp. En effet, les applis tierces et les chats natifs de WhatsApp pourraient ne pas avoir les mêmes fonctionnalités. De quoi soulever de nouvelles questions en matière de confidentialité et de sécurité !

L’ajout de la prise en charge de chat tiers dans WhatsApp et Messenger est une étape importante vers une plus grande interopérabilité entre les applications de messagerie. Cela offrira aux utilisateurs plus de choix et de flexibilité dans leurs communications.