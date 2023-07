Facebook : comment son IA modifie votre fil d’actualité ?

Facebook, qui appartient désormais à Meta-Platforms, est régulièrement au cœur des discussions en raison de l’influence de son algorithme d’IA sur le contenu que les utilisateurs voient dans leur fil d’actualité.

Face aux critiques et suite aux événements du 6 janvier 2021, la firme de Mark Zuckerberg a décidé d’apporter des changements. Des mises à jour ont été apportées afin de mieux filtrer les contenus politiques. Mais aussi pour offrir plus de personnalisation pour ses utilisateurs. Comment fonctionne cet algorithme et quelles conséquences peut-on en tirer ?

Les bases de l’algorithme de Facebook

La femme d’un célèbre community manager a récemment levé le voile sur une partie du mystère entourant l’algorithme IA de Facebook. Selon elle, il s’agit d’une combinaison de données démographiques, de centres d’intérêts et de comportements en ligne. Autrement dit, des éléments permettant de personnaliser le fil d’actualité de chaque utilisateur. Objectif : de leur montrer les contenus les plus pertinents pour eux. Néanmoins, cette approche personnalisée présente également des inconvénients.

Les limites de la personnalisation et impacts de l’IA de Facebook

Moins de visibilité pour les publications des amis : les utilisateurs ont parfois l’impression de ne plus voir les actualités de leurs proches, car l’algorithme privilégie les contenus susceptibles de générer des interactions.

: les utilisateurs ont parfois l’impression de ne plus voir les actualités de leurs proches, car l’algorithme privilégie les contenus susceptibles de générer des interactions. Plus de publicités : en cherchant à maximiser ses revenus, Facebook a augmenté la présence des annonces dans le fil d’actualité.

: en cherchant à maximiser ses revenus, Facebook a augmenté la présence des annonces dans le fil d’actualité. Suggestions de posts non pertinentes : l’algorithme peut parfois se tromper et proposer des contenus qui ne correspondent pas aux centres d’intérêt de l’utilisateur.

: l’algorithme peut parfois se tromper et proposer des contenus qui ne correspondent pas aux centres d’intérêt de l’utilisateur. Perte du fil chronologique : au profit de l’approche algorithmique, les actualités sont désormais présentées selon leur pertinence supposée plutôt que leur récence.

Les changements annoncés par Facebook sur son algorithme IA

Face aux critiques concernant son algorithme IA, Facebook a décidé d’apporter des modifications. Leur objectif est alors d’offrir plus de contrôle et de personnalisation à ses utilisateurs. Parmi ces nouveautés figurent :

Afficher plus ou moins : il sera dorénavant possible de cliquer sur « Afficher plus » ou « Afficher moins » sous une publication. Cela permet d’indiquer à l’algorithme IA de Facebook ce qui intéresse vraiment l’utilisateur.

: il sera dorénavant possible de cliquer sur « Afficher plus » ou « Afficher moins » sous une publication. Cela permet d’indiquer à l’algorithme IA de Facebook ce qui intéresse vraiment l’utilisateur. Indiquer le type de publications souhaité : les utilisateurs pourront préciser s’ils préfèrent voir davantage de photos de leurs amis, d’articles de presse ou de vidéos, par exemple.

: les utilisateurs pourront préciser s’ils préfèrent voir davantage de photos de leurs amis, d’articles de presse ou de vidéos, par exemple. Réduire l’influence des contenus politiques : suite aux événements du 6 janvier 2021, Facebook entend limiter la diffusion de contenus à caractère politique. Objectif : favoriser la publication d’informations plus fiables et diversifiées.

Facebook IA et scandale Cambridge Analytica

Facebook a également dû tirer des leçons de l’affaire Cambridge Analytica. Un évènement qui a révélé la manipulation des données personnelles de millions d’utilisateurs à des fins politiques. Depuis lors, la plateforme s’est engagée à renforcer la protection de la vie privée et la transparence en matière de traitement des données.

Quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Les changements annoncés par Facebook visent à répondre aux préoccupations des utilisateurs et à améliorer leur expérience sur la plateforme. Néanmoins, il est important de rester vigilant quant à la manière dont les algorithmes IA influencent notre perception de l’information et nos interactions sociales sur Facebook. Il est essentiel de diversifier ses sources d’information. Mais aussi de prendre du recul face aux contenus proposés par les réseaux sociaux.

Conseils pour une utilisation responsable de Facebook

Varier ses sources d’information : ne pas se limiter aux recommandations de Facebook et suivre des médias aux opinions variées.

: ne pas se limiter aux recommandations de Facebook et suivre des médias aux opinions variées. Vérifier la fiabilité des informations : avant de partager un article ou une vidéo, s’assurer qu’ils proviennent d’une source fiable et vérifiée.

: avant de partager un article ou une vidéo, s’assurer qu’ils proviennent d’une source fiable et vérifiée. Interagir avec ses amis : prendre le temps de communiquer avec ses proches. Cela permet d’éviter que leurs actualités ne disparaissent de notre fil d’actualité.

: prendre le temps de communiquer avec ses proches. Cela permet d’éviter que leurs actualités ne disparaissent de notre fil d’actualité. Gérer ses paramètres de confidentialité : contrôler l’accès à ses données personnelles et aux informations que l’on partage sur la plateforme.

En somme, les changements apportés par Facebook à son algorithme IA vont dans le sens d’une meilleure personnalisation. Mais aussi d’un filtrage plus responsable des contenus politiques. Toutefois, il appartient à chaque utilisateur de rester vigilant quant à l’influence des algorithmes sur sa perception de l’information. Et cela tout en prenant en compte ces recommandations pour une utilisation éclairée de la plateforme.

