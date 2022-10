Comment supprimer son compte Facebook ?

Supprimer son compte Facebook est plutôt facile lorsqu’on décide de faire une pause avec le réseau social le plus populaire. On peut même récupérer les données avant la suppression du compte.

La confidentialité n’est pas toujours assurée lorsqu’on utilise Facebook (actuellement Meta). Avec la recrudescence des piratages, certains utilisateurs souhaitent changer de plateforme et, éventuellement, supprimer son compte Facebook actuel. Cela ne signifie pas que l’on dit adieu au plus populaire des réseaux sociaux. On peut toujours y revenir dans le futur avec un nouveau compte. Voici comment procéder à la suppression d’un compte :

Supprimer ou désactiver son compte Facebook : Comment faire ?

Il est facile de supprimer ou de désactiver un compte Facebook avec un ordinateur. Pour cela, il faut aller dans les paramètres, puis dans Confidentialité. Ensuite, on atterrit sur la page « Vos informations Facebook ». Il faut alors faire défiler la page jusqu’en bas où il est marqué « Désactivation et suppression ».

En revanche, avec un appareil mobile, Android ou iOS, il faut accéder aux Paramètres et confidentialité, puis Paramètres. Ensuite, il faut sélectionner « Informations personnelles et de compte » avant d’accéder à « Propriété et contrôle du compte ». Ce dernier va permettre d’accéder à « Désactivation et suppression ».

Il appartient à l’utilisateur de choisir entre les deux options. La désactivation signifie qu’il peut revenir à tout moment. La suppression va, au contraire, lui empêcher d’accéder à son compte une fois le délai de grâce de suppression dépassé.

Ce qu’il faut faire avant de supprimer son compte Facebook

Pour conserver les contenus partagés sur Facebook, il faut télécharger ces données de la manière suivante :

D’abord, il faut accéder aux Paramètres et confidentialité, puis Paramètres > Vos informations Facebook. L’option « Télécharger vos informations » va s’afficher au centre. Il faut cliquer dessus pour accéder à la page « Téléchargements ».

La page affiche l’option « Sélectionner les options de fichier », laquelle renfermant une liste défilante. A partir de la liste, il faut maintenant créer une plage de dates avant de continuer. L’utilisateur peut télécharger les données sous format JSON ou HTML et choisir la qualité du contenu (faible, moyenne ou élevée). Après, il faut cliquer sur « Demander un téléchargement ».

Le téléchargement des données peut prendre du temps. Facebook envoie un e-mail pour avertir l’utilisateur une fois terminé.

Bon à savoir

La plateforme va attendre pendant les 30 jours qui suivent la suppression du compte. Une fois ce délai dépassé, on ne peut plus revenir en arrière si on a décidé de supprimer son compte Facebook. Par contre, si l’utilisateur revient avant l’expiration du délai, son compte est automatiquement réactivé.

Quant aux discussions et aux contenus partagés, ceux-ci disparaissent au bout de 90 jours après la suppression définitive du compte. Cependant, ceux-ci ne sont disponibles que sur les serveurs Facebook.

Enfin, il faut noter que le téléchargement des données peut prendre quelques jours. Il faut alors consulter de temps en temps si l’opération a abouti à sa fin. Par ailleurs, l’utilisateur peut conserver ses données dans un service de stockage en ligne tel que Dropbox et Google Photos.