Molotov TV : les nouveautés à regarder en février 2023

Vous êtes à la recherche des dernières nouveautés pour vos séances de cinéma et de télé sur vos écrans connectés ? Ne cherchez plus, Molotov TV est là pour vous. Découvrez les nouveautés qu’il faut regarder sur Molotov TV en février 2023 et profitez du meilleur des films, séries, documentaires et autres contenus inédits !

Depuis une tablette, un smartphone, un Mac ou un PC, Molotov vous permet de regarder la TV en direct ou en replay sans aucune restriction. Pour ce mois de février, la plateforme de streaming vous réserve un panel de nouveautés à ne surtout pas manquer. Découvrez notre sélection de films, de séries, de documentaires et d’événements à regarder sur Molotov TV en février 2023.

Molotov TV : la télé autrement

Vous souhaitez regarder à vos chaînes de télé préférées en direct depuis vos écrans connectés que vous soyez chez vous ou en déplacement ? C’est possible avec Molotov TV.

En effet, la plateforme de diffusion OTT (Over The Top Service) vous offre une gamme complète de chaînes françaises et étrangères, ainsi que des films, des séries et des évènements sportifs à gogo. Ainsi, où que vous soyez vous pouvez regarder vos programmes télévisés en direct et en différé sur une variété d’appareils.

À noter toutefois que Molotov Tv n’est disponible que dans l’Hexagone. Si vous souhaitez accéder au service partout en Europe, il faudra souscrire à l’offre Molotov Extra. Pour 5.99 € par mois, cet abonnement vous permet non seulement de profiter d’une qualité de visionnage HD et une pléiade de fonctionnalités premium. Pour ne citer que contrôle du direct, visionnage sur plusieurs écrans en simultanés et le téléchargement des contenus

Molotov : les nouveautés à ne pas manquer

La dernière saison de Balthazar sur TF1

Avis aux fans de série policière, la série Balthazar revient sur TF1 pour une ultime saison, campée par un Tomer Sisley au top de sa forme. Un clap de fin qui s’annonce riche en surprises et en suspens avec de nombreux rebondissements comme on les aime ! Dans ce nouvel opus, le légiste aussi charmant que torturé Raphaël Balthazar et sa collègue Hélène Bach découvrent enfin la vérité sur un cas de meurtre qui les a tenus en haleine pendant de longs mois.

Après avoir été accusé de meurtres par son sociopathe de frère et quatre mois de cavale, le légiste apprend que Camille, Delgado et Olivia ont été destitués de leurs postes après le fiasco de son évasion. Il est prêt à prendre tous les risques pour leur offrir une porte de sortie. Entre comédie, action et émotion, ce chapitre final promet d‘offrir aux personnages une fin cohérente. Cette dernière saison est également l’occasion de retrouver l’ADN de Balthazar. On a ainsi le plaisir de retrouver le côté solaire de ce personnage qui reste joyeux et attachant même quand il traite de sujets dramatiques.

Quant aux enquêtes, elles restent également originales avec des épisodes mettant en scène un marionnettiste, une influenceuse, un cadavre piégé. On retrouvera même des petits hommes verts. Une bonne dose d’intrigues et de suspenses pour un mois de février riche en émotion. Alors, vous êtes prêt pour une dernière danse avec Balthazar ?

Le tournoi des 6 Nations sur France TV

Du 04 février au 18 mars, le gratin du rugby européen va se retrouver pour tenter de décrocher le titre de champion du Tournoi des 6 nations édition 2023 ! Grâce à Molotov TV, les fans vont ainsi pouvoir suivre toute l’action de ce tournoi directement sur leurs écrans connectés et profiter de tous les meilleurs moments de cette compétition mythique.

Voici la liste officielle des matchs que vous pouvez voir en clair sur France TV :

Pays de Galles – Irlande – Samedi 4 février à Cardiff

Angleterre – Ecosse – Samedi 4 février à à Londres

Italie – France – Dimanche 5 à Rome

Irlande – France – Samedi 11 février Dublin

Écosse – Pays de Galles – Samedi 11 février à Édimbourg

Angleterre – Italie – Dimanche 12 février à Londres

Italie – Irlande – Samedi 25 février à Rome

France – Ecosse – Dimanche 26 février à Paris

Italie – Pays de Galles – Samedi 11 mars à Rome

Écosse – Irlande – Dimanche 12 mars à Cardiff

Angleterre – France – Dimanche 12 mars à Londres

Écosse – Italie – Samedi 18 mars à Édimbourg

France – Pays de Galles – Samedi 18 mars à Paris

Irlande – Angleterre – Samedi 18 mars à Dublin

Le match du PSG et de l’Olympique de Marseille sur France 3

Qualifié pour la huitième de finale de la Coupe de France 2023, l’Olympique de Marseille et le PSG vont s’affronter ce mercredi 8 février à 21h10. Une rencontre qui promet déjà de nous offrir un match d’exception.

Pour ce match très coté auprès des fans de ballon rond, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont à cœur de briller pour cette nouvelle saison et fait un début d’année pour le moins triomphale.

Les Phocéens sorti vainqueur de leur match contre Hyères FC a aussi validé son ticket pour les huitièmes de finale. Au top de leur forme, la sélection d’Igor Tudor entend bien renverser l’ogre parisien pour décrocher le titre de pour la Coupe de France 2023. Avec une excellente série en championnat et particulièrement sûre de ses joueurs, le club a de très bonnes raisons de croire à une victoire.

De leur côté, le PSG ne se laissera pas non plus faire et mettra toutes les chances de son côté pour remporter le trophée.

La saison 26 de South Park sur Comedy Central

Kyle, Stan, Cartman, et Kenny débarque sur Comedy Central pour la 26ème saison de Southpark, la série iconique de Trey Parker et Matt Stone. Ce nouvel opus sera également disponible en streaming et en replay sur Molotov TV pour ce mois de février. Une nouvelle saison qui promet comme toujours une salve d’épisodes hilarants qui explorent les questions les plus urgentes de notre temps.

Ainsi à partir du 11 février, les fans auront le plaisir de retrouver les gamins les plus grossiers de la TV pour de nouvelles aventures complètement déjantées. Toujours aussi outrageusement drôles et sarcastiques, Cartman et sa clic vont mettre la ville fictive du Colorado avec ses paysages bucoliques et ses quartiers résidentiels s’en dessus-dessous. Alors, vous êtes prêt à rire la gorge déployée ? Rendez-vous sur Molotov TV !

Molotov TV : liste complète des nouveautés à retenir

Vous avez fini toutes les nouveautés du mois sur Molotov TV ?

