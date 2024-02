Molotov TV : les nouveautés à regarder en février 2024

Vous êtes à la recherche des dernières nouveautés pour vos séances de cinéma et de télé sur vos écrans connectés ? Ne cherchez plus, Molotov TV est là pour vous. Découvrez les nouveautés qu’il faut regarder sur Molotov TV en février 2024 et profitez du meilleur des films, séries, documentaires et autres contenus inédits !

Depuis une tablette, un smartphone, un Mac ou un PC, Molotov vous permet de regarder la TV en direct ou en replay sans aucune restriction. Pour ce mois de février, la plateforme de streaming vous réserve un panel de nouveautés à ne surtout pas manquer. Découvrez notre sélection de films, de séries, de documentaires et d’événements à regarder sur Molotov TV en février 2024.

Molotov TV : la télé autrement

Vous souhaitez regarder à vos chaînes de télé préférées en direct depuis vos écrans connectés, que vous soyez chez vous ou en déplacement ? C’est possible avec Molotov TV.

En effet, la plateforme de diffusion OTT (Over The Top Service) vous offre une gamme complète de chaînes françaises et étrangères, ainsi que des films, des séries et des évènements sportifs à gogo. Ainsi, où que vous soyez, vous pouvez regarder vos programmes télévisés en direct et en différé sur une variété d’appareils.

À noter toutefois que Molotov TV n’est disponible que dans l’Hexagone. Si vous souhaitez accéder au service partout en Europe, il faudra souscrire à l’offre Molotov Extra. En ce mois de février, Molotov Grand cinéma est de 19,99 € par mois. Quant à Molotov Extended, il est proposé au prix de 10,99 €. Enfin, Molotov Extra est suggéré à 5,99 € par mois.

Molotov : les nouveautés à ne pas manquer

The dreamer

Après 17 ans passés au Kenya, Karen Blixen a tout perdu : l’amour, l’argent, le travail, la maison et la santé. De retour au Danemark, elle lutte pour trouver sa place dans une société qui ne lui laisse aucune chance de s’épanouir. Hantée par ses démons intérieurs, elle s’accroche désespérément à son rêve de devenir écrivain. Lorsqu’elle rencontre enfin le succès sous le pseudonyme d’Isak Dinesen, elle réalise que la célébrité a un prix. Mais quel qu’il soit, Karen est prête à le payer pour rester fidèle à elle-même et à son art.

Simone le voyage du siècle

Simone Veil, rescapée d’Auschwitz, devient magistrate puis ministre de la Santé en 1974. Elle se lance alors dans un combat politique et personnel sans précédent pour faire adopter la loi dépénalisant l’avortement. Malgré les attaques virulentes et la violence des débats à l’Assemblée, Simone tient bon. La loi est finalement votée le 17 janvier 1975.

Cependant, le combat de Simone ne s’arrête pas là. Toute sa vie, elle se battra pour les droits des femmes et le devoir de mémoire. De la déportation au Panthéon, ce film retrace le destin hors du commun de cette femme d’exception qui a profondément marqué l’Histoire de France.

Désigné coupable

Capturé puis emprisonné sans procès à Guantánamo, Mohamedou Ould Slahi vit un véritable cauchemar depuis des années. Quand l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan acceptent de défendre sa cause, elles sont loin d’imaginer l’ampleur de la conspiration orchestrée par le gouvernement américain.

Pendant ce temps, le procureur militaire Stuart Couch découvre des zones d’ombre troublantes dans ce dossier. Commence alors un implacable combat judiciaire entre ces trois personnages que tout oppose. Au péril de leur carrière et de leur vie, Nancy et Teri sont déterminées à faire éclater la vérité. Jusqu’où ira le gouvernement américain pour couvrir ses actes illégaux et salir l’image d’un homme ?

Danse avec les Stars

C’est le grand retour de « Danse avec les stars » ! Pour cette nouvelle saison qui débute le 16 février 2024, TF1 a misé sur un casting de choix pour faire vibrer le parquet. Le chanteur Black M, la Miss France Diane Leyre, la professeure de chant Adeline Toniutti de la Star Ac, l’humoriste Roman Doduik ou encore la brocanteuse star Caroline Margeridon relèveront le défi avec leur partenaire. La production réserve aussi son lot de surprises avec la drag-queen Keiona, le youtubeur Nico Capone et la diva québécoise Natasha St-Pier. De quoi ravir un large public !

Sous les projecteurs et sous l’œil sévère du jury mené par Chris Marques, les célébrités nous promettent un show exceptionnel. Laquelle soulèvera le trophée au terme de cette compétition de haut vol ?

Molotov TV : liste complète des nouveautés à retenir

Tournoi des six nations sur france.tv

Les apprentis aventuriers : Les alliances sur W9

Élodie Poux se marie sur Paris Première

The dreamer sur OCS

Enduropale du Touquet Pas-de-Calais sur Automoto

La tribu sur TF1

Simone le voyage du siècle sur Ciné + Premier

Geordie Shore sur MTV

Super Bowl LVIII sur M6

16 ans sur OCS

UEFA Europa League sur W9

Nos grandes décisions sur France 2

Pékin Express sur M6

Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité sur TF1

Léo Matéï : Brigade des mineurs sur TF1

Désigné coupable sur Ciné + Premier

Ashita no JOE sur Mangas

Danse avec les Stars sur TF1

Magnificat sur OCS

Plancha sur Ciné + Premier

Vous avez fini toutes les nouveautés du mois sur Molotov TV ?

