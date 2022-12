Comment regarder la TV gratuitement en direct ou replay ?

Que ce soit depuis une tablette, un smartphone, un Mac ou un PC, les téléspectateurs ont la possibilité de regarder gratuitement la TV en direct ou en replay. En effet, actuellement, il existe différentes manières d’y parvenir, à savoir installer des applications, utiliser un décodeur, utiliser des sites de spécialistes.

De nombreuses applications et sites web dédiés au streaming TV ont vu le jour au cours de ces 20 dernières années. Ils ont révolutionné les habitudes de la plupart des téléspectateurs. En effet, il est désormais possible de se concentrer sur d’autres activités pendant la diffusion de notre programme préféré à l’écran et de le revoir un peu plus tard. Ces solutions permettent non seulement de regarder gratuitement la TV en direct, mais aussi en replay.

Comment regarder gratuitement la TV en direct ou en replay ? Molotov TV a été créée par Pierre Lescureen et Jean-David Blanc en 2016. Cette plateforme permet de regarder gratuitement la TV en direct ou en replay en enregistrant les émissions de votre choix. Pour ce faire : Allez sur https://www.molotov.tv/

Suivez ensuite les consignes énoncées sur la page d’accueil.

Appuyez sur le bouton « Télécharger »,

Créez un compte utilisateur avec votre adresse e-mail et mot de passe e. Une fois connecté, choisissez parmi les « Offres ».

Via Molotov TV, regardez toutes vos émissions favorites sur tous les types de supports.

Molotov TV : la meilleure solution pour regarder la TV gratuitement en streaming

Vous aimez regarder des séries télévisées sans devoir respecter les horaires de diffusion ? Ou bien vous ne possédez pas d’un poste téléviseur ? Molotov TV, n’est pas appelé le « Netflix de la TV » pour rien. En fait, cette solution offre la possibilité de regarder la TV par le biais d’Internet. Elle fonctionne sur le principe de l‘Over The Top Television » connu de tous sous son acronyme OTT. Ce concept fait référence à des moyens de consommation de programmes télévisés affranchis de la TV linéaire et de la FAI (fournisseur d’accès à Internet).

Comptant à son actif plus de 17 millions d’abonnés, cette plateforme propose environ 30 000 programmes issus de 200 chaînes et éditeurs. Notamment des émissions sportives, de divertissement, des films et des séries. Ces contenus peuvent être consultés via tous les types de supports tablette, smartphone, smart TV, ordinateur

Molotov TV permet de regarder une série TV en direct ou en replay gratuitement et sans engagement. Cette version gratuite donne un accès à un total de 36 chaînes, y compris la TNT.

Un forfait à tarif raisonnable

Outre son offre gratuite, Molotov comprend des services payants. La formule Molotov Plus constitue une option presque incontournable aux yeux des habitués de la plateforme. En fait, elle débloque l’accès à TF1 et M6.

Outre le bouquet de ces deux principaux groupes, ce forfait permet également d’enregistrer les émissions, de visionner la télévision en Full HD sur 4 écrans et de disposer de 80 chaînes au total. Pour 4,99 € par mois, Molotov Plus permet d’accéder à toutes les émissions diffusées par ces chaînes même lors d’un voyage en Europe.

Regarder la TV en direct ou en replay gratuitement via un box internet

Les FAI proposent un abonnement Internet complet, Triple Play, à leurs clients. Ce type de forfait permet à leurs abonnés de profiter d’un accès au téléphone, à l’Internet et à la TV à des conditions avantageuses.

En souscrivant à un forfait Triple Play, vous pouvez regarder gratuitement la TV en direct ou en replay. À noter toutefois que le nombre de chaînes varie en fonction de l’opérateur.

SFR compte plus de 100 chaînes.

Orange permet de regarder en direct 170 chaînes, dont une quarantaine en replay.

Free propose 271 chaînes dans son offre Triple Play.

Pour commencer, il faut savoir que pour avoir accès à Internet et regarder la TV en direct ou en replay gratuitement, il faut un box dédié. Ce dernier est connecté au décodeur TV. Il est relié au poste téléviseur grâce à un câble. Ce décodeur envoie ensuite les données à la télévision par le biais du réseau téléphonique, appelé technologie ADSL. Ce système de transmission permet aux abonnés de visionner leurs émissions sur leur TV.

Pour ce faire, il faut brancher le câble pour accéder à la fonctionnalité TV. Ensuite, mettez à jour les chaînes offertes en effectuant des recherches par le biais de la télécommande.

Sous les autres types d’écrans, tels que la tablette ou le smartphone, il suffit de télécharger l’application correspondante pour avoir accès à la télévision via Internet.

En fait, il est également possible de capter différentes chaînes depuis un ordinateur. Que ce soit via des sites Web spécialisés ou les pages Web des chaînes en question, les internautes peuvent regarder directement en HD leurs émissions préférées en replay ou en direct.

Opter pour un site spécialisé

En effet, la plupart des sites spécialisés dans la diffusion des contenus TV HD offrent la possibilité de regarder gratuitement les canaux de la TNT. Notamment : TV-Direct, Webmaster-Gratuit ou PlayTV.

À savoir que ces solutions nécessitent la création d’un compte utilisateur avec un mot de passe et une adresse e-mail. Ensuite, il suffit de consulter ou enregistrer les émissions TV préférées pour les regarder gratuitement plus tard. Complets, ces sites permettent de suivre toutes les chaînes de télévision nationales et étrangères

La plateforme des chaînes TV

Outre les sites spécialisés, il est aussi possible de regarder des programmes en replay ou en direct sur les sites des chaînes de la TNT. En particulier France.tv ou TF1.fr.

Dans ce cas également, il faut créer un compte pour avoir accès à des contenus personnalisés. Pour ce faire, l’internaute n’a qu’à utiliser son e-mail et son mot de passe.

Une fois connecté, il faut sélectionner les programmes à regarder en direct ou plus tard en replay. Attention cependant, ces émissions ne sont disponibles en replay qu’entre 7 jours et 1 mois.

Utiliser les logiciels pour regarder en différé ou en direct les émissions télévisées

Sur un PC, les chaînes TV populaires peuvent être visionnées grâce à des logiciels spécialisés. Ces derniers sont sélectionnés selon le système d’exploitation de l’ordinateur.

Pour Windows, Captvty constitue un logiciel très prisé en ce moment. Gratuit et facile à utiliser, il permet d’accéder à pratiquement toutes les fréquences de la TNT et de revoir les contenus sélectionnés en boucle.

De plus, il existe d’autres logiciels pouvant être installés sous Windows notamment ADSL TV. Par rapport à Captvty, ce dernier offre un plus grand choix de bouquets internationaux

Zattoo fait partie des logiciels les plus uploadés pour permettre aux utilisateurs ayant un PC fonctionnant sous iOS de regarder en direct ou en replay la TV gratuitement.

Sans oublier le Netflix du petit écran présenté plus haut : Molotov TV. Il a un moteur de recherche performant. Ce dernier permet de retrouver une émission en partant des noms des acteurs ou des réalisateurs.

Regarder la télévision grâce aux applications mobiles

Faites-vous partie des utilisateurs nomades ? Pour regarder les programmes TV favoris sur une tablette ou un smartphone, il suffit de télécharger une appli dédiée. En fait, toutes les méthodes permettant de regarder la télé sur Internet, sur un PC ou un poste de télévision, sont aussi utilisables sur les tablettes et sur les smartphones.

Attention toutefois, le recours à cette solution pour regarder des films ou séries en direct risque de consommer rapidement les données disponibles

Les applications des canaux de la TNT, telles que 6Play et MyTF1, font partie des solutions permettant de visionner des émissions TV sur des petits écrans. De même, les opérateurs de télécommunications proposent leurs plateformes dédiées.

Orange donne ainsi rendez-vous à sa TV d’Orange, quant à Free, il propose la Freebox TV HD, Bouygues Telecom offre B.tv et SFR dispose de SFR TV 7.

Sans oublier Molotov TV. Cette solution se présente comme une appli mobile permettant de garder ses programmes préférés à portée de main.

Autres alternatives : profitez des plateformes de streaming

Les plateformes de streaming comptent également parmi les solutions permettant de regarder les programmes TV en direct ou en replay gratuitement.

Le streaming ou diffusion en continu désigne une nouvelle technologie permettant d’accéder en direct aux contenus vidéo ou audio, sans besoin de les télécharger. Pour bénéficier d’un accès fluide aux programmes, il faut disposer d’une excellente connexion internet. Youtube, Deezer et Spotify sont les plus célèbres sites de diffusion en continu de musique et de vidéos. Mais ces plateformes continuent de se multiplier et désormais, même les chaînes télévisées diffusent leurs programmes en ligne.

Netflix a été le pionnier des services VOD spécialisés dans la diffusion des programmes télévisés en replay ou en direct. La plateforme de streaming propose différents contenus qui varient en fonction des pays. En général, ces contenus évoluent chaque mois, grâce à certaines nouveautés qui apparaissent dans son catalogue

De même, Amazon a la réputation d’être le leader mondial de l’e-commerce, mais depuis peu, l’entreprise se place sur le marché du streaming, en rivalisant directement avec Netflix. Parmi ses offres, on peut citer des séries et des films, ainsi que des programmes destinés au public plus jeune.