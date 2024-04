Sony BRAVIA 2024 est à l’avant-garde de la technologie audiovisuelle

Sony renouvelle sa promesse de transformer le salon en une salle de cinéma avec sa nouvelle gamme de téléviseurs et de systèmes audio BRAVIA. Découvrez les avancées significatives apportées par Sony dans ses dernières offres, les téléviseurs BRAVIA et les systèmes audio BRAVIA Theatre.

La nouvelle gamme de TV BRAVIA

Une qualité d'image exceptionnelle

Avec des avancées technologiques remarquables, Sony repousse les limites de la qualité visuelle et sonore pour créer une atmosphère digne des salles de cinéma. La nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA de Sony promet une qualité d'image exceptionnelle grâce à des caractéristiques technologiques de pointe.

Les téléviseurs BRAVIA 9, 8 et 7 intègrent le puissant processeur XR1. Ce processeur optimise intelligemment la couleur, le contraste et la luminosité de l'image pour une expérience visuelle réaliste et fidèle à la vision du réalisateur.

Des fonctionnalités avancées

Grâce au XR Backlight Master Drive et à la technologie de gradation locale unique, les nouveaux téléviseurs BRAVIA offrent un contraste authentique. De plus, avec des pics de luminance élevés et la technologie X-Anti Reflection, ces téléviseurs garantissent une luminosité accrue. Ils offrent des images claires, même dans des environnements lumineux.

Une expérience sonore immersive

En plus de sa qualité d'image exceptionnelle, la nouvelle gamme BRAVIA offre une expérience sonore immersive grâce aux produits audio BRAVIA Theatre. Avec l'Acoustic Multi-Audio+ et le Voice Zoom 3, les téléviseurs BRAVIA 9 offrent un son surround cinématographique réaliste et enveloppant.

L'Acoustic Center Sync permet une synchronisation parfaite entre le son et l'image. Cela crée une expérience cinématographique similaire à celle d'une salle de cinéma. En associant les téléviseurs BRAVIA et les produits audio BRAVIA Theatre, Sony offre aux utilisateurs une expérience immersive.

Engagement environnemental et accessibilité

En plus de son engagement pour une qualité d'image et de son exceptionnelle, Sony s'efforce de réduire son impact environnemental. Avec son plan environnemental « Road to Zero » et ses fonctionnalités d'accessibilité telles que la lecture d'écran et l'inversion des couleurs, Sony poursuit sa quête pour une société inclusive et durable.

Une expérience cinématographique accessible à tous

Les téléviseurs BRAVIA intègrent des fonctionnalités d'accessibilité telles que les commandes vocales et la fonction Time Shift. De plus, Sony offre une promotion spéciale sur l'option Molotov Grand Cinéma. Cette option offre un large catalogue de films et de séries pour toute la famille.

Le système audio BRAVIA theatre

Une immersion totale dans le monde du cinéma

Composée de deux barres de son, d'un système home cinéma et d'une enceinte tour de cou, la nouvelle gamme promet une qualité sonore exceptionnelle parfaitement adaptée aux nouveaux téléviseurs BRAVIA de la marque. Sony propose une gamme de produits audio domestiques qui reproduisent fidèlement l'ambiance sonore des salles de cinéma.

Une expérience sonore révolutionnaire

Grâce à la technologie exclusive de Sony, le 360 Spatial Sound Mapping, les utilisateurs peuvent désormais profiter d'un son spatialisé à 360 degrés. Ils n'auront pas besoin d'installer plusieurs haut-parleurs physiques dans leur salon. Avec les barres de son BRAVIA Theatre Bar 9 et Bar 8, cette expérience sonore immersive est désormais accessible avec un seul appareil.

Une personnalisation de l'expérience sonore

La fonction Voice Zoom, associée aux téléviseurs BRAVIA compatibles, permet d'amplifier ou de réduire le volume des voix humaines. De plus, avec l'optimisation automatique du champ sonore, les produits BRAVIA Theatre s'adaptent parfaitement à la disposition de votre pièce.

Accessoires optionnels

Pour les amateurs de basses puissantes et de son surround, Sony propose des accessoires optionnels tels que le caisson de basse sans-fil SA-SW5 et les enceintes arrière sans fil SA-RS5. Ces derniers permettent de créer un environnement sonore encore plus enveloppant, idéal pour une immersion totale dans vos films préférés.

La nouvelle gamme BRAVIA 2024 de Sony est plus qu'une simple évolution technologique. Elle représente une invitation à redécouvrir le cinéma chez soi, avec des appareils performants, écologiques et accessibles. Sony démontre une fois de plus son engagement à enrichir l'expérience cinématographique domestique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.