Lynk & Co boostent l’auto-partage et la mobilité durable

Lynk & Co, l’étoile montante de l’auto-partage donne un coup d’accélérateur en France et ça risque de faire du bruit. En route pour une révolution dans le domaine de la mobilité !

Une nouvelle ère dans la mobilité

Bon alors, écoutez bien. Lynk & Co, une société de mobilité innovante, a décidé de secouer un peu le cocotier de l’industrie automobile. Quand les fabricants traditionnels se bousculent pour inonder un marché déjà débordant, Lynk & Co se fait remarquer par son audacieuse proposition d’autopartage, étoffant ainsi son service d’abonnement sans fil à la patte.

Lynk & Co, l’innovateur de l’auto-partage automobile

Imaginez : votre bagnole, qui trône sur le trottoir 96 % du temps pourrait bien faire un rappel. Rendez-vous compte ! Lynk & Co offre à chaque membre de la communauté, une opportunité d’offrir à leur voiture une seconde vie tout en financant, en partie ou en totalité, leur abonnement mensuel. L’idée, c’est de mettre les voitures au boulot, pas de laisser dormir ces grandes flemmardes sur le bitume. Pour Lynk & Co, chaque voiture doit être une véritable scène de partage, où chacun donne et reçoit, en toute sécurité.

La voiture au travail : Lynk & Co redéfinit la possession de voiture

L’auto-partage n’a rien de nouveau pour Lynk & Co, bien au contraire. Dans leur code génétique, toutes les voitures de la marque sont conçues pour être partagées. Et c’est avec cette philosphie que Lynk & Co compte révolutionner le concept de possession de voiture, et tracer la voie vers une nouvelle ère de la mobilité.

1,5 million d’heures de mobilité partagée avec Lynk & Co

Une communauté d’auto-partage bien huilée, cumulant plus de 1,5 million d’heures de mobilité partagée, c’est la promesse d’une circulation plus fluide et sans bouchon. Grace a une interface user-friendly, Lynk & Co a littéralement dopé sa communauté pour initier le mouvement de partage. Transactions et réservations se font en toute simplicité via l’application. Et le succès est au rendez-vous puisqu’au total, jusqu’en octobre 2023, les voitures de Lynk & Co ont été partagées pendant 1,5 million d’heures, tous marchés confondus. Telle une symphonie, chaque second où la voiture roule transforme le temps d’inactivité en de précieux moments de mobilité partagée.

L’auto-partage : bon pour l’écologie, bon pour le portefeuille

Sharing is caring ? Certainement, mais l’auto-partage, c’est aussi une aubaine pour le portefeuille. Pensez-vous : sur les 12 derniers mois, les utilisateurs qui ont prêté leur 01 ont garni leur bas de laine avec la coquette somme de 850 000 Euros. Ainsi, chaque mois, de plus en plus d’abonnés de Lynk & Co amortissent leurs frais grâce à l’argent glané avec le partage, bénéfice écologique non négligeable. Lynk & Co nous prouve qu’il n’y a pas de petit profit, et que les personnes autant que nos belles mécaniques peuvent être moteur du changement.

Communiqué de presse du 14 Novembre 2023