Découvrez les nouvelles trottinettes électriques Xiaomi, une pour chaque budget !

Le géant chinois de la technologie, Xiaomi, frappe une nouvelle fois le marché des trottinettes électriques en lançant trois nouveaux modèles adaptés à tous les budgets. Que vous recherchiez un scooter abordable pour vos déplacements quotidiens ou une version haut de gamme dotée de fonctionnalités avancées, Xiaomi a ce qu'il vous faut.

La réputation de Xiaomi pour ses trottinettes électriques alliant qualité et prix compétitif se confirme avec ces nouvelles arrivées. Les dernières générations incluent la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite et la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, en plus de la toute nouvelle Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max, offrant ainsi une gamme complète de choix. Ces trottinettes électriques de dernière génération ont été conçues pour combiner élégance et praticité, tout en répondant aux exigences de vitesse maximale autorisée sur les routes.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max : Confort et technologie de pointe pour une expérience ultime

Pour ceux qui recherchent le summum du confort et de la performance, la trottinette électrique Xiaomi 4 Pro Max représente le choix idéal. Grâce à ses deux suspensions hybrides à l'avant et à ses pneus à plat de 10 pouces, elle offre une conduite en douceur même sur les surfaces les plus irrégulières.

Cette version, dont l'autonomie avoisine celle de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, soit 60 kilomètres, bénéficie en outre d'un système d'éclairage automatique avancé. Plus encore, son guidon intègre des clignotants pour une visibilité optimale. Disponible à environ 649 € dès le 15 mai 2024, la 4 Pro Max représente le nec plus ultra en matière de qualité et de confort pour les utilisateurs les plus exigeants.

Xiaomi Scooter électrique 4 Pro : puissance et autonomie sans limites pour les trajets

La trottinette électrique Xiaomi 4 Pro place la barre plus haute avec des performances supérieures et une autonomie accrue. En effet, alimentée par un moteur de 1 000 W, cette trottinette électrique puissante peut accélérer à grande vitesse tout en grimpant des pentes allant jusqu'à 22 % sans difficulté. Son autonomie de 60 kilomètres en fait un compagnon idéal pour les longs trajets.

Enfin, ses pneus tubeless de 10 pouces garantissent une conduite souple et stable, tandis que son système d'éclairage automatique assure une meilleure visibilité la nuit. Pour 549 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est un investissement judicieux pour les utilisateurs exigeants en termes de performance et d'autonomie.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite : l'équilibre parfait entre prix et performances

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite représente la toute dernière évolution des scooters électriques abordables de Xiaomi. Pouvant atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, en conformité avec le Code de la route, elle convient parfaitement aux déplacements quotidiens en milieu urbain. Son design élégant et ergonomique lui permet de se plier en quelques secondes pour faciliter son transport dans les transports en commun ou son rangement à la maison.

Alimentée par un moteur de 300 W, cette trottinette peut facilement franchir des pentes allant jusqu'à 15 %. Disponible au prix de 299 euros, la 4 Lite offre un excellent rapport qualité-prix aux utilisateurs qui recherchent des performances fiables sans compromettre leur budget.

En conclusion, Xiaomi continue d'innover dans le domaine des trottinettes électriques, en proposant des modèles adaptés à tous les budgets et à tous les besoins. Que vous recherchiez la simplicité avec le Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, la performance avec le Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, ou le confort absolu avec le Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max, Xiaomi a ce qu'il vous faut pour vos déplacements urbains.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn