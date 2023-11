Yadea : l’évolution de la mobilité électrique à deux roues

Yadea s’impose comme une marque de référence dans l’industrie des deux roues électriques. Elle offre des solutions supérieures pour la mobilité tout en respectant les normes internationales de qualité et de sécurité. Avec son engagement envers l’innovation, son histoire impressionnante de développement et sa gamme de produits diversifiée, elle répond aux besoins des utilisateurs soucieux de l’environnement. Concrètement, cette entreprise propose des expériences de conduite pratiques, sûres et confortables.

Aujourd’hui, les déplacements quotidiens ne se résument pas seulement à aller d’un point A à un point B. Ils s’inscrivent dans un contexte plus large, lié à l’empreinte carbone, à l’efficacité, à la performance et à notre mode de vie. Dans ce contexte, Yadea émerge comme la réponse à ces préoccupations. Elle se positionne comme une solution incontournable pour tous vos besoins en moto, scooter et trottinette électrique.

Qui est Yadea ?

Yadea est bien plus qu’une simple entreprise. Il s’agit d’un leader incontesté dans l’industrie de la mobilité électrique, qui incarne un mode de vie écologique. Depuis sa création en 2001, cette société chinoise a connu une progression fulgurante, passant d’une start-up à un numéro un mondial. En 2007, elle a inauguré son expansion internationale, exportant ses deux-roues électriques vers de nouveaux horizons.

En 2015, ses produits étaient déjà présents dans 66 pays, dont les États-Unis, le Japon, la France, le Royaume-Uni, la Corée, et bien d’autres. Cette croissance s’est poursuivie avec succès, atteignant son apogée en 2017 avec des ventes mondiales dépassant les 4 millions d’unités. En 2020, ce chiffre a grimpé à 10 millions d’unités. Aujourd’hui, Yadea est considéré comme le leader incontesté des ventes annuelles au cours des six dernières années.

Concrètement, cette marque se distingue par son engagement envers l’innovation et la technologie. L’entreprise s’adresse à la génération soucieuse de l’environnement. Elle propose une large gamme de véhicules électriques qui répondent aux besoins modernes de mobilité, tout en contribuant à la préservation de la planète.

Pourquoi faire confiance à Yadea ?

Yadea a su gagner la confiance de plus de 70 millions d’utilisateurs à travers le monde. Cette fidélité témoigne de l’engagement de la marque envers la qualité, la sécurité et la satisfaction de ses clients. De plus, le réseau de distribution de la société chinoise s’étend sur le globe. Il compte plus de 4 000 distributeurs et 40 000 détaillants répartis dans plus de 100 pays et régions. Cette expansion garantit un accès facile à ses produits et services.

Un autre point fort de Yadea réside dans son équipe de recherche et développement, comptant plus de 1 000 experts en design et en esthétique. Il permet à l’entreprise de proposer des produits innovants et élégants, répondant aux attentes des consommateurs modernes. En outre, cette marque mondiale de deux roues électriques offre un service de réparation gratuit pendant 2 ans à compter de la date d’achat. Elle assure ainsi la tranquillité d’esprit de ses clients et s’engage envers leur satisfaction.

Quelles trottinettes électriques de Yadea choisir ?

Si vous recherchez une trottinette électrique de haute qualité, Yadea offre deux modèles phares qui répondront à vos besoins.

La Yadea Elite Prime, conçue pour les adultes, est équipée d’un puissant moteur de 1 500 W. Elle offre une autonomie impressionnante de 65 km à une vitesse maximale de 25 km/h. Ses pneus de 10 pouces, son système de triple frein ainsi que sa suspension garantissent une conduite stable et confortable, même sur des terrains accidentés.

Pour ceux à la recherche d’une trottinette électrique plus compacte et polyvalente, la Yadea KS6 Pro est un choix judicieux. Dotée d’un moteur de 800 W, elle est pliable, facilitant ainsi son transport. Elle possède des pneus tubeless et trois modes de vitesse jusqu’à 25 km/h. Son contrôle intelligent via une application mobile en fait un moyen de transport moderne et pratique. De plus, elle est équipée de LED pour une visibilité accrue la nuit.