À La Réunion, cette trottinette électrique roule à 110 km/h

Dans une vidéo virale diffusée sur Instagram, un jeune homme circule sur une trottinette électrique à une vitesse ahurissante de plus de 110 km/h au Port. Ce spectacle surprenant a soulevé des questions sur la sécurité et la réglementation de ces engins de plus en plus répandus dans nos espaces urbains.

La popularité des trottinettes électriques ne se dément en aucun cas dans les villes. Cependant, leur utilisation non réglementée a conduit à des situations risquées. Comme en témoigne cette vidéo virale d'un jeune qui défie les limitations de vitesse sur une trottinette électrique ! L'image ne laisse pas indifférent : un véhicule normalement conçu pour des vitesses beaucoup plus faibles devient un bolide ultra puissant.

Une trottinette électrique roule à +110 km/h : Le port secoué par une vitesse excessive !

Sur Instagram, une vidéo captivante a bouleversé la communauté, montrant un jeune homme roulant à toute allure sur une trottinette électrique. La vitesse enregistrée dépasse les 110 km/h, bien au-delà des limites autorisées. Cette démonstration audacieuse a suscité de vives réactions. Elles mettent en évidence les enjeux de sécurité et les règles souvent négligées par les utilisateurs de trottinettes électriques.

En effet, les trottinettes électriques font désormais partie du paysage urbain. Cependant, leur popularité s'accompagne de risques de plus en plus importants. Il convient de rappeler que ces engins doivent respecter des règles précises. Notamment en matière d'assurance, de limitation de vitesse et de conduite responsable. D'ailleurs, depuis 2019, les trottinettes électriques ont le statut de véhicules terrestres à moteur. Ce qui nécessite une assurance responsabilité civile. En cas de non-respect de ces règles, le conducteur s'expose à des amendes importantes et à des complications en cas d'accident.

Des règles strictes et des changements à venir que vous devez connaître !

Suite à l'augmentation du nombre d'accidents et d'infractions, des réflexions sont en cours. Et ce dont le but de renforcer encore les règles d'utilisation des trottinettes électriques. Les conducteurs de trottinettes électriques doivent désormais respecter de nouvelles règles de circulation, comme l'a annoncé un décret paru le 23 mars 2024.

Parmi ces règles, citons le respect des signaux de circulation pour cyclistes, l'utilisation des voies cyclables obligatoires ou encore le respect du double sens cyclable. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un plan national visant à réduire les accidents mortels impliquant des scooters électriques.

En agglomération, les trottinettes électriques doivent rouler sur les pistes cyclables s'il y en a, sur la route si celle-ci est limitée à 50 km/h ou moins, sur les aires piétonnes (à moins de 6 km/h et sans gêner les piétons), et sur les accotements équipés d'un revêtement routier.

En plus de ces nouvelles règles, l'âge minimum pour pouvoir conduire une trottinette électrique est passé de 12 à 14 ans. Et les amendes en cas de non-respect de ces règles ont été augmentées à 135 euros. Cela s'applique notamment à la circulation sur des voies interdites ou au transport de deux personnes sur une trottinette.

