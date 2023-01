Bon plan : le prix de cette trottinette électrique endurante s’effondre sur Decathlon

Toujours dans l’air du temps, Decathlon continue de surfer sur le bon plan avec la trottinette électrique NINEBOT SEGWAY G30E II MAX. Cette dernière bénéficie d’une remise attractive de 12% sur ce site e-commerce.

Vous en avez assez de vous rendre au travail en métro ou en bus ? Agacé d’être assis dans des transports en commun bondés ou de devoir trouver une place de parking libre ? Alors, pourquoi ne pas opter pour la trottinette électrique Decathlon Ninebot KickScooter MAX G30E II en profitant de ce bon plan de Decathlon ? En effet, il voit son prix initial réduit à 699€ vous offrant 100 euros d’économies. Fiable, durable, facile à manipuler, ce deux roues vous permet de voyager en toute liberté et de découvrir le plaisir de rouler à prix réduit.

Ninebot G30E II Max, la trottinette électrique idéale pour se déplacer confortablement

Dernière génération du modèle Max de Segway, la G30E II est idéale pour ceux qui souhaitent se déplacer en toute sécurité. En fait, mobilité maximale, qualité et adaptabilité, ces trois mots caractérisent le mieux cette trottinette. Classée IPX5 et IPX7, la G30E II MAX constitue une alternative idéale pour une utilisation quotidienne.

Aussi, cette trottinette dispose d’un feu avant à LED et de réflecteurs pour assurer sa visibilité sur la route. D’une intensité de 2,5W, la lumière LED haute luminosité permet d’éclairer la route et d’augmenter sa visibilité vis-à-vis de son entourage, sans pour autant le désorienter.

Un système de freinage régénératif pour compenser les pertes d’énergie.

La NINEBOT SEGWAY G30E II MAX compte parmi les scooters électriques les plus performants du marché. Elle profite en fait d’un double freinage. La roue avant bénéficie d’un frein à tambour mécanique tandis que la roue arrière reçoit un frein électrique. La combinaison de ces dispositifs assure une stabilité et une maniabilité optimales au cours du freinage.

Sans oublier le système régénératif. L’énergie collectée par ce système est redistribuée pour plus de dynamisme.

Prenez du plaisir à rouler avec des pneus Hi-Tech

En outre, les pneus tubeless 10″ offrent une meilleure traction. De plus, ils ne nécessitent pas d’entretien fréquent. La chambre à air multi-couches a été imprégnée de couche de gel afin de diminuer les risques de perforation.

Ses pneus moins épais offrent plus de commodité, de tenue de route et de flexibilité. La hauteur de la garde au sol légèrement plus élevée constitue également un point favorable. En fait, cette caractéristique permet de contourner les obstacles sans peur de les percuter. Cette sensation de sécurité qui permet de poser le pied plus facilement représente un avantage supplémentaire de la Ninebot.

Bon plan Decathlon : une trottinette électrique de grande autonomie

Le SEGWAY G30E II MAX utilise un moteur de 350W qui démarre par simple pression. Performant, ce moteur permet de surmonter jusqu’à 20 % de pente. De plus, grâce à la traction arrière, vous profitez d’un meilleur équilibre lors des reprises et d’un meilleur rendement énergétique.

Quant à la batterie, pas de panique. En effet, cette trottinette électrique fonctionne avec une batterie de 551 Wh couvrant jusqu’à 65 km. À cet effet, la NINEBOT SEGWAY G30E offre la plus grande autonomie du marché.

Bénéficiant du système BMS, la batterie est soumise à plusieurs dispositifs de protection. Notamment une protection en cas de court-circuit, de charge ou de décharge bidirectionnelle, de surintensité. Ces fonctions prolongent considérablement le cycle de vie et la sécurité de la batterie.

Côté pratique, la trottinette intègre un panneau de contrôle LED couleur. Celui-ci permet de contrôler la vitesse et de choisir le mode de conduite adapté : Eco ou Sport. En outre, il offre la possibilité de contrôler le statut de la batterie ou la connexion au réseau Bluetooth, ou encore de recevoir des notifications liées à l’entretien.

Facilité d’utilisation et praticité

La conception de cette trottinette repose strictement sur la fonctionnalité, le poids minimum et la compacité. Sa structure rigide et sa puissance suffisante la rendent particulièrement adaptée à la circulation urbaine. Grâce à son puissant moteur électrique, la Ninebot MAX G30E II peut également supporter une pente moyenne. Pendant vos déplacements en ville, vous apprécierez la puissance et l’agilité de la trottinette. Vous n’avez pas à vous inquiéter que votre scooter vous abandonne quelque part lors d’un long voyage. Vous apprécierez son châssis confortable et l’apprécierez particulièrement sur les pavés ou sur les bosses. Cerise sur le gâteau : l’achat de cette trottinette électrique est un excellent bon plan. Son prix est réduit de 799€ à 699€ à l’occasion des soldes d’hiver. Alors, ne tardez pas, le stock est limité.