Wellife : un skateboard électrique abordable, silencieux et durable

On aime Moteur silencieux

Bonne autonomie On aime moins Design simple

Peu d'innovations

Le skateboard WeLLIFE mise sur la simplicité et l'efficacité avec un moteur silencieux de 250 watts. Ce dernier permet une conduite paisible et discrète. La batterie offre une autonomie respectable de 20 km. C'est suffisant pour des trajets urbains plus longs. Le skateboard est livré avec une télécommande sans fil. Elle facilite le contrôle de la vitesse et la gestion des accélérations.

Caractéristique techniques

Moteur : 250 watts, silencieux

Vitesse maximale : 20 km/h

Autonomie : jusqu'à 20 km

Charge maximale : 110 kg

Matériel : Châssis renforcé, roues de qualité

Connectivité: Non spécifiée

Caroma Yd-618 : vitesse et performance économique avec ce skateboard électrique pas cher

On aime Vitesse impressionnante

Cadre léger On aime moins Autonomie limitée

Poids supérieur

Ce modèle se caractérise par sa rapidité et sa réactivité. Il arbore un moteur de 350 watts qui lui permet d'atteindre rapidement des vitesses jusqu'à 25 km/h. Le Caroma Yd-618 est construit avec un cadre en aluminium léger et durable. Il est équipé de roues larges pour une meilleure traction et stabilité, même à haute vitesse. A part cela, le Caroma Yd-618 offre une autonomie de 18 km.

Caractéristique techniques