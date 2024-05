Skateboard électrique pour débutant : comparatif des meilleurs modèles

Si vous cherchez un skateboard électrique pour débutant, vous êtes assurément au bon endroit. Nous avons préparé pour vous une liste détaillée des modèles les plus intéressants, parce que tout se joue à la première expérience.

Le skateboard est une discipline plus complexe qu'elle n'y paraît, puisqu'il faut avoir un bon équilibre, de la réactivité et de l'expérience pour y exceller. C'est la même chose pour les modèles électriques, avec quelques éléments en plus à prendre en compte. Aussi, nous avons rassemblé ici une liste intéressante pour vous aider à trouver le bon skateboard électrique pour débutant.

Revoe Fish : le modèle pour débutant par excellence ! On aime Planche très légère

Modèle accessible On aime moins Autonomie très faible

Fonctionnalités limitées Revoe Fish Skateboard électrique Mixte Adulte, Noir Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Pour ceux qui veulent mettre un pied dans le monde vertigineux du skateboard électrique, le Revoe Fish est ce qu'il vous faut. Pour bien commencer dans cette discipline, le premier élément à apprendre est de rester stable. Cette planche peut vous y aider grâce à son deck léger, mais solide. Sa vitesse de 25 km/h peut effrayer les débutants, mais elle est vite limitée par son autonomie de 10 km. De quoi vous permettre de vous familiariser à la conduite en zone urbaine.Enfin, ce modèle profite d'une grande maniabilité, autant dans les virages que pour monter les pentes. Nul doute que cette planche vous aidera à vous initier à l'art du skateboard. Caractéristique techniques Marque : Revoe

Bois planche : Bambou

Vitesse maximale : 25 Km/h

Autonomie : 10 km

Prix : 399 €

AsViva LB1 : une valeur sûre ! On aime Excellent contrôle

Performance exemplaire On aime moins Presque exclusif aux plus jeunes

Modèle assez grand AsVIVA Longboard électrique LB1 I Longboard électrique avec télécommande I Portée 25 km jusqu'à 35 km/h I Skateboard électrique pour inclinaison de 20 499.00 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Un design cool, une solidité à toute épreuve et des performances intéressantes, voilà ce qui résume les caractéristiques du modèle AsViva LB1. Vous avez ici le modèle adéquat pour commencer, mais aussi pour devenir un véritable expert de la planche à roulettes. Très maniable, il profite d'un poids assez léger vous permettant de contrôler chaque virage du skateboard sans effort.Sa vitesse élevée de 32 km/h est contrôlable depuis la télécommande sans fil inclus avec l'appareil. Cela vous permettra également de gérer le freinage. Son autonomie de 20 km est correcte, mais si vous souhaitez une expérience complète, il vous faudra vous munir d'une seconde batterie. Caractéristique techniques Marque : AsViva

Bois planche : Bambou et érable

Vitesse maximale : 35 km/h

Autonomie : 15-20 km

Prix : 799 €

Evolve Stoke : simple mais efficace ! On aime Moteur d'excellente qualité

Souple et robuste On aime moins Design minimaliste

Autonomie assez faible Evolve Stoke Le meilleur pour se balader Voir l'offre La marque Evolve a été depuis longtemps un pilier en ce qui concerne les skateboards électriques. Aujourd'hui encore, elle l'est toujours et le prouve avec son modèle de planche pour débutant, l'Evolve Stoke. Son design sobre n'est pas représentatif de ses caractéristiques de haut niveau. En effet, le modèle profite d'un puissant moteur Brushless 3000W, offrant ainsi une vitesse de pointe atteignant les 36 km/h. Ajoutez à cela une planche très confortable grâce au système de coussinet Surf Pad. Le contrôle est optimal, la planche étant à la fois souple et solide. Enfin, les grandes roues de 8 mm du skateboard vous permettent de vous déplacer partout. Caractéristiques techniques Marque : Evolve

Bois planche : Bambou et érable canadien

Vitesse maximale : 36 km/h

Autonomie : 15 km

Prix : 1299 €

Inboard M1 : un modèle hautement polyvalent On aime Vitesse assez élevée

Modèle solide On aime moins Maniabilité complexe

L'Inboard M1 ne brille pas de par un design atypique, mais compense largement avec des caractéristiques plus intéressantes. En effet, il s'agit de l'un des modèles pour débutant les plus performants sur le marché, comme l'atteste sa vitesse de 35 km/h. Son autonomie de 16 m peut être décevante, mais suffisante pour bien commencer. Modèle étanche, le skateboard électrique pour débutant ne craint ni la pluie ni les flaques d'eau. À noter que sa planche, composée de bois de peuplier et de fibres de verre offre, en plus d'une excellente solidité, une stabilité élevée, minimisant les risques de glisser en cas de planche humide. Caractéristiques techniques Marque : Evolve

Bois planche : Bambou et érable canadien

Vitesse maximale : 36 km/h

Autonomie : 15 km

Prix : 1299 €

Yuneec E-GO 2 : le meilleur pour évoluer ! On aime Kicktail plus efficace

Roues optimales On aime moins Vitesse assez faible

Temps de recharge lent Yuneec E-Go 2 Le modèle adapté pour s'améliorer Voir l'offre Le modèle Yuneec E-Go 2 est un skateboard électrique pour débutant qui conviendra même aux plus expérimentés des utilisateurs. Les raisons à cela ? Une finition de qualité, notamment une planche souple et maniable profitant d'un kicktail unique. Cela a pour effet d'améliorer le contrôle de la planche, mais également le niveau de stabilité. En termes de puissance, sa vitesse de 20 km/h peut paraître insuffisante, mais reste adaptée pour une initiation au skateboard électrique.Enfin, ce modèle profite d'une bonne autonomie de 30 km, mais également de roues utilisant un système de roulement à billes ABEC 9 pour toujours plus d'efficacité et de durabilité. Caractéristiques techniques Marque : Yuneec

Bois planche : Bois composite

Vitesse maximale : 20 km/h

Autonomie : 30 km

Prix : 249 €

WOWGO 2S : puissant et stylé ! On aime Performances globales intéressantes

Design attrayant On aime moins Non adaptée aux personnes de petite taille

Modèle assez lourd WOWGO 2S Le meilleur pour vite s'améliorer Voir l'offre Avec un design aussi intéressant, difficile de ne pas remarquer le WOWGO 2S, un skateboard électrique pour débutant qui ne manque pas de puissance. En effet, cette planche profite d'un double moteur Brushless DC de 250 W capable de vous propulser à 38 km/h. Son autonomie de 22 km est assez faible, mais compense avec un temps de charge réduit de 1h30. Niveau confort, il s'agit de l'un des meilleurs modèles puisqu'il profite d'une planche souple en érable composite. Maniable et rapide, vous avez le modèle parfait pour vous initier au skateboard, mais aussi pour s'y développer. Caractéristiques techniques Marque : WOWGO

Bois planche : Érable composite

Vitesse maximale : 38 km/h

Autonomie : 22 km

Prix : 599 €

Exway Flex Hub : la performance au rendez-vous ! On aime Vitesse élevée

Autonomie optimale On aime moins Télécommande correcte, sans plus

Poids élevé Exway Flex Hub Le meilleur niveau performance Voir l'offre Le modèle Exway Flex Hub brille de par un aspect sobre qui contraste totalement avec ses performances très élevées. C'est simple, vous avez certainement ici le modèle adapté aux débutants, ayant les meilleurs résultats de puissance sur le marché. Cela commence avec une vitesse de pointe de 40 km/h et une autonomie de 32 km. S'en suit une capacité de montée impressionnante de 30%. Les roues de la planche sont parfaites pour la majorité des terrains possibles, ce qui en fait un modèle polyvalent. Si cette planche parle aux débutants, les professionnels du skateboard y trouveront également leur compte. Caractéristiques techniques Marque : Exway

Bois planche : Bambou (plus fibres de verres)

Vitesse maximale : 40 km/h

Autonomie : 32 km

Prix : 749 €

FAQ

Un modèle de skateboard électrique pour débutant doit disposer de plusieurs caractéristiques bien précises, à commencer par une excellente stabilité.

Ainsi, il doit avoir une planche de qualité, permettant aux débutants de pouvoir l'utiliser facilement et s'y adapter. En général, les modèles de ce genre privilégient la souplesse, car cela permet aux utilisateurs de contrôler plus facilement la planche. En général, une composition en bambou ou en érable est un bon signe puisque ce sont des bois souples et robustes en même temps.

Niveau performance, il n'y a pas de règles précises, bien qu'un skateboard exclusivement pour débutant n'ait pas forcément une vitesse impressionnante. Cela permet entre autres de limiter la vitesse de la planche pour empêcher toute utilisation dangereuse et réduire les risques d'accident.

Pour identifier un bon modèle, il est important de s'attarder sur ses caractéristiques, certains modèles précisent même qu'ils sont adaptés aux débutants. Hormis la planche et les performances, d'autres éléments comme la taille des roues, la forme du kicktail ou encore les fonctionnalités de la télécommande peuvent être importants.

Un professionnel peut-il utiliser un modèle pour débutant ?

Oui, il est tout à fait possible pour un professionnel d'utiliser une planche dédiée aux débutants.

À savoir que certains modèles disposent de caractéristiques intéressantes pour permettre aux pros d'en profiter pleinement, à savoir une vitesse de pointe élevée, une excellente autonomie et une finition de haute volée. Même sans ces éléments, il reste possible pour un expert de profiter d'un modèle dédié aux débutants, dans la mesure où la planche en question dispose d'un minimum de qualité. Il faut savoir que certains modèles sont destinés à un usage à long terme, s'adaptant parfaitement à l'évolution de son utilisateur.

Ce type de skateboard peut aider les professionnels à consolider leurs aptitudes, notamment au niveau de la stabilité et du contrôle. En effet, les modèles spécifiquement pour pros ne permettent de revenir sur les bases du skateboard à cause de leurs caractéristiques.

Quels conseils retenir quand on débute en skateboard ?

Il existe d'innombrables points à retenir lorsqu'on débute dans l'utilisation d'un skateboard, électrique ou non.

Toutefois, certains conseils et enseignements sont à prioriser. Le premier est le plus important, à savoir la stabilité. Pour pouvoir utiliser une planche à roulettes efficacement, il faut avant tout réussir à rester en équilibre dessus. Aussi, il est important de s'attarder sur ce point avant de penser à d'autres enseignements.

Pour un modèle de planche électrique, il est essentiel de prendre en compte le système électrique, et plus précisément la télécommande. Cette dernière vous permettra notamment d'accélérer et de freiner à tout moment. Il faut donc avoir une maîtrise complète de cet aspect. Enfin, il faut considérer chaque aspect unique de sa planche, comme ses roues. Tous les skateboards ne sont pas tout terrain. Aussi, il est important de savoir quel genre de sol convient à votre modèle au risque d'agrandir les risques d'accident.

