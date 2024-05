Test Inboard M1 : découverte du skateboard électrique du futur

Vous êtes amateur de glisse ? Vous recherchez un moyen de transport écologique en ville ? Achetez le skateboard électrique Inboard M1, voici notre test.

Le Inboard M1 est un skateboard électrique conçu pour les amateurs de glisse urbaine. Il promet performance et style dans un accessoire compact et portable. Acheter cette planche électrique est un grand investissement. De ce fait, il est tout à fait normal que vous vouliez avoir des avis neutres sur cet accessoire avant de procéder à l'achat. Heureusement pour vous, nous avons récemment testé ce skateboard. Nous allons dévoiler dans cet article la performance, les caractéristiques, les avantages et les inconvénients du Inboard M1.

Caractéristiques techniques

Type : Deux moteurs intégrés dans les roues

: Deux moteurs intégrés dans les roues Puissance : 1000 watts combinés

: 1000 watts combinés Vitesse maximale : 38 km/h

: 38 km/h Capacité de la batterie : 97 Wh

: 97 Wh Autonomie : Jusqu'à 16 kilomètres par charge

: Jusqu'à 16 kilomètres par charge Temps de recharge : Environ 90 minutes

: Environ 90 minutes Système de freinage : Régénératif

: Régénératif Éclairage : Kit de lumières LED optionnel

Test du Inboard M1 : design

Le Inboard M1 impressionne par son design épuré et moderne. Le deck est fabriqué à partir de bois composite renforcé, offrant une durabilité et une flexibilité optimales. Ce n'est pas tout, ses lignes épurées et son profil bas confèrent une allure sophistiquée qui ne passe pas inaperçue.

Dimensions et poids

Il s'agit d'un skateboard électrique compact. Il mesure seulement 95 cm de long et 25 cm de large. Cette taille permet une manœuvrabilité aisée dans les rues animées et sur les trottoirs.

Légèreté

Le Inboard M1 pèse 6,5 kg. Comme vous pouvez le constater, c'est l'un des skateboards électriques les plus légers du marché. Ce poids est dû en grande partie à l'utilisation de matériaux composites de haute qualité pour le deck et à l'intégration efficace des moteurs dans les roues.

Test du Inboard M1 : la puissance

Le Inboard est équipé de 2 moteurs intégrés dans les roues arrière. Par conséquent, il délivre une puissance impressionnante tout en maintenant une conduite fluide. Ce skateboard électrique peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 38 km/h. Cette configuration assure une accélération rapide et une montée efficace, même sur des pentes modérées.

Test de la télécommande du Inboard M1

La télécommande du Inboard M1 enrichit l'expérience de conduite en offrant un contrôle intuitif et précis. Vous pouvez le manipuler aisément sans avoir à lâcher le guidon.

Fonctionnalités Intégrées

La télécommande permet de gérer la vitesse du skateboard avec une facilité déconcertante. Ses commandes progressives répondent instantanément à l'accélération et au freinage. Elle intègre également un indicateur de niveau de la batterie. Le but étant d'avertir les utilisateurs bien avant que la charge ne devienne trop faible.

Sécurité et réactivité

La réactivité de la télécommande contribue à la sécurité globale de la conduite. Elle permet un contrôle précis du skateboard, crucial lors de la navigation dans des espaces urbains densément peuplés ou encombrés. De plus, elle est équipée d'un système de liaison sécurisée. Cela minimise grandement les risques de déconnexion ou d'interférence.

Conception ergonomique

L'ergonomie de la télécommande est étudiée pour réduire la fatigue de la main et du poignet durant les longs trajets.

La télécommande du Inboard M1 est facile à manipuler, ce qui la rend accessible même pour les débutants. Voici un guide étape par étape pour maîtriser son utilisation :

prise en main : tenez la télécommande confortablement dans votre main dominante. Elle est conçue pour s'adapter naturellement à la forme de votre paume. Les boutons sont placés stratégiquement pour être accessibles avec le pouce ;

: tenez la télécommande confortablement dans votre main dominante. Elle est conçue pour s'adapter naturellement à la forme de votre paume. Les boutons sont placés stratégiquement pour être accessibles avec le pouce ; mise en marche : utilisez le bouton de mise en marche pour allumer la télécommande et le skateboard. Dès que c'est fait, assurez-vous que les appareils soient appairés pour un contrôle optimal ;

: utilisez le bouton de mise en marche pour allumer la télécommande et le skateboard. Dès que c'est fait, assurez-vous que les appareils soient appairés pour un contrôle optimal ; accélération : pour accélérer, poussez doucement le levier d'accélération vers l'avant. La réponse est progressive, ce qui signifie que plus vous poussez le levier, plus la vitesse augmente. Commencez lentement pour vous habituer à la sensibilité du contrôle ;

: pour accélérer, poussez doucement le levier d'accélération vers l'avant. La réponse est progressive, ce qui signifie que plus vous poussez le levier, plus la vitesse augmente. Commencez lentement pour vous habituer à la sensibilité du contrôle ; freinage : Pour ralentir ou arrêter, tirez le levier d'accélération vers vous. Le système de freinage est également progressif. Cela offre un contrôle précis sur la décélération ;

: Pour ralentir ou arrêter, tirez le levier d'accélération vers vous. Le système de freinage est également progressif. Cela offre un contrôle précis sur la décélération ; arrêt d'urgence : en cas de besoin, utilisez le bouton d'arrêt d'urgence pour stopper immédiatement le skateboard. Ce dispositif est crucial en cas d'obstacle imprévu ou de situation dangereuse ;

extinction : après utilisation, éteignez la télécommande et le skateboard en utilisant le même bouton de mise en marche.

Test du Inboard M1 : le système de freinage

Le Inboard M1 est équipé d'un système de freinage régénératif avancé. Il offre à la fois sécurité et efficacité énergétique durant la conduite.

Normalement, l'énergie cinétique est perdue lors du freinage. Toutefois, avec cette technique, elle est convertie en énergie électrique. Cette dernière est, par la suite, redirigée pour recharger la batterie. Ce système est particulièrement utile pour les trajets urbains où les arrêts fréquents exigent un usage intensif des freins.

Avantages du freinage régénératif

Voici les avantages de ce système :

amélioration de l'autonomie de la batterie : en récupérant une partie de l'énergie lors des freinages, ce système permet d'étendre légèrement l'autonomie du skateboard. C'est un avantage non négligeable pour les utilisateurs réguliers ;

en récupérant une partie de l'énergie lors des freinages, ce système permet d'étendre légèrement l'autonomie du skateboard. C'est un avantage non négligeable pour les utilisateurs réguliers ; usure réduite : les freins régénératifs réduisent l'usure des composants mécaniques traditionnels. Cela diminue considérablement les besoins en maintenance et les coûts associés.

: les freins régénératifs réduisent l'usure des composants mécaniques traditionnels. Cela diminue considérablement les besoins en maintenance et les coûts associés. freinage plus doux : ce système offre une expérience de freinage plus douce comparé aux approches traditionnelles. L'objectif du constructeur est d'optimiser le confort de conduite.

Test du Inboard M1 : autonomie de la batterie

Le skateboard électrique peut parcourir jusqu'à 16 km sur une seule charge. Cela peut satisfaire le besoin de certains profils. Il peut se recharger complètement en seulement 90 minutes.

Accessoires supplémentaires du Inboard M1

Le Inboard M1 est accompagné d'une gamme d'accessoires qui enrichissent l'expérience utilisateur. Cela comprend :

Un kit de lumières LED

Le kit peut être attaché sous le deck pour améliorer la visibilité lors des trajets nocturnes. Les lumières ne se contentent pas d'assurer la sécurité, elles ajoutent aussi une touche esthétique et attrayante.

Des roues de couleurs différentes

Le Inboard M1 est livré avec des roues de couleurs différentes. Elles modifient l'apparence du skateboard électrique tout en protégeant la structure contre les dommages courants.

Des équipements de sécurité

Vous pouvez acheter un casque spécialement conçu pour les skateurs de M1. Il y a également des protections pour les genoux et les coudes.

Le prix du skateboard électrique Inboard M1

Le Inboard M1 coûte actuellement 919 euros. Ce tarif reflète la qualité de sa construction, ses technologies innovantes et sa performance globale. Certes, c'est un investissement initial conséquent. Toutefois, le coût est justifié par la durabilité, la conception sans entretien des moteurs, et les économies réalisées en frais de transport au quotidien.

Conseils pour entretenir le Inboard M1

Il est important d'entretenir régulièrement le skateboard électrique Inboard M1 afin de garantir sa longévité et ses performances. Voici quelques conseils pratiques :

Vérification et nettoyage

Il est conseillé de nettoyer de temps en temps le deck afin d'éliminer la saleté ou les débris. Pour ce faire, utilisez un chiffon doux trempé dans de l'eau clair. Ensuite, essuyez doucement le skateboard. Il est fortement déconseillé d'utiliser des produits chimiques agressifs. Ils pourraient endommager la finition ou le matériau du deck. Vous devez également vérifier les roulements pour vous assurer qu'ils tournent librement et ne présentent pas de signes de corrosion ou de saleté excessive.

Surveillance de la batterie

Même si vous n'utilisez pas fréquemment le skateboard, il est conseillé de charger la batterie au moins une fois par mois pour maintenir sa capacité. Par contre, si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période, stockez la batterie dans un endroit frais et sec.

Inspection des composants électriques

Vérifiez régulièrement les connexions électriques pour vous assurer qu'elles soient sécurisées et non corrodées. Pensez également à mettre à jour le firmware pour optimiser les fonctionnalités du skateboard électrique.

Entretien des moteurs

Écoutez de temps en temps le son des moteurs. Faites tout de suite appel à un technicien compétent s'il y a un bruit inhabituel. Il faut que la zone autour des moteurs soit bien propre pour éviter tout obstruction ou surchauffe.

Test du Inboard M1 : quels sont les avantages de l'acheter ?

Voici les bonnes raisons d'opter pour le skateboard électrique Inboard M1 :

Écologique

Le Inboard M1 est une alternative écologique aux moyens de transport traditionnels. En utilisant ce skateboard électrique, les utilisateurs contribuent à réduire les émissions de CO2 et la pollution sonore dans les villes.

Facilité de rangement

Grâce à sa taille compacte et à son poids léger, le Inboard M1 est facile à ranger chez soi, au travail ou même dans un café. Ainsi, il est particulièrement pratique pour les personnes vivant dans des espaces restreints.

Coût d'entretien réduit

Avec peu de pièces mobiles et une conception électrique, le Inboard M1 nécessite moins d'entretien que les véhicules à moteur traditionnels.

Inboard M1 Un skateboard électrique performant et stylé Voir l'offre Verdict Le Inboard M1 est une option remarquable pour ceux qui recherchent un moyen de transport urbain rapide, efficace et stylé. Avec son design élégant, sa construction robuste et ses performances fiables, il s'adresse à la fois aux amateurs de skateboard électrique et à ceux qui désirent une alternative pratique aux modes de transport traditionnels. On aime Bonne performance

Ecologique On aime moins Mauvaise autonomie

Accessibilité aux pièces de rechange

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.