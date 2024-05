Le Cybertruck débarque en Europe, seulement pour être admiré

Le Tesla Cybertruck débarque en Europe dans le cadre d'une tournée baptisée « Cyber Odyssey » qui permettra de le voir dans plusieurs villes, bien qu'il ne soit pas encore homologué pour circuler sur les routes européennes.

Le célèbre pickup électrique de Tesla, le Cybertruck, s'apprête à traverser l'Atlantique pour une tournée européenne baptisée « Cyber Odyssey« . Un road-trip qui devrait, à n'en pas douter, attirer les curieux dans les différentes villes qu'il traversera. Cependant, ne vous attendez pas à pouvoir l'essayer sur les routes du Vieux Continent, du moins pas pour le moment.

Des normes à respecter

En effet, le Cybertruck n'est pas encore homologué pour circuler en Europe. Ses dimensions hors-normes, avec une longueur de 5,8 mètres et une largeur de 2 mètres, ainsi que son blindage en acier inoxydable, pourraient bien compliquer son accès au marché européen, où les réglementations en matière de sécurité sont particulièrement strictes.

Reste à savoir si cette tournée n'est qu'un simple coup de communication ou si elle traduit une réelle volonté de Tesla de commercialiser son pickup électrique en Europe. Le constructeur américain entretient soigneusement le mystère, se gardant bien de dévoiler ses intentions. Quoi qu'il en soit, cette « Cyber Odyssey » devrait permettre de susciter l'intérêt des Européens, curieux de découvrir ce véhicule au look si singulier.

Paris, Rome, Londres… le grand tour

Le programme de cette tournée prévoit des escales dans de nombreuses villes européennes, parmi lesquelles Paris, Rome, Milan, Amsterdam, Lisbonne, Oslo, Stockholm, Budapest, Londres, Berlin, Madrid, Vienne, Copenhague, Prague et Varsovie. Une belle occasion pour les amateurs de se rincer l'œil et d'admirer le Cybertruck en chair et en tôle.

Même si le Cybertruck fait une tournée en Europe, son avenir sur le continent reste incertain. Conçu pour les routes américaines et livré d'abord aux États-Unis fin 2023, il pourrait être difficile à adapter aux normes européennes.

Tesla parviendra-t-il à convaincre les autorités compétentes ? Réponse dans les mois à venir, mais en attendant, les Européens pourront au moins profiter de cette « Cyber Odyssey » pour découvrir ce pickup hors-norme.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.