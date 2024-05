Optimisations tout-terrain pour le Cybertruck via une mise à jour logicielle

Tesla a déployé une nouvelle mise à jour over-the-air importante pour son pick-up électrique Cybertruck.

Tesla continue d'améliorer son pick-up électrique Cybertruck grâce à une récente mise à jour logicielle déployée à distance. Cette évolution apporte de nouvelles fonctionnalités destinées à booster les performances du véhicule pour la conduite en dehors des routes goudronnées.

Nouveaux modes de pilotage pour les terrains accidentés

Parmi les principales nouveautés, on trouve l'arrivée de deux modes de conduite spécifiquement dédiés aux parcours tout-terrain. Le mode « Overland » permet d'optimiser l'adhérence et la maniabilité du Cybertruck sur les surfaces difficiles comme le sable, la neige ou les chemins rocailleux.

De son côté, le « Baja Mode » vise à améliorer l'équilibre et la stabilité du pick-up dans des conditions exigeantes, tout en autorisant un comportement plus débridé lorsque les aides électroniques à la conduite sont réduites au minimum.

Différentiels verrouillables et assistance électronique

Pour renforcer ses aptitudes 4×4, le Cybertruck s'équipe désormais de différentiels verrouillables, activables depuis l'écran central ou l'application mobile. La version tri-moteur bénéficie même d'un différentiel avant verrouillable, en plus de celui sur l'essieu arrière.

Un nouveau système baptisé « Trail Assist » fait également son apparition, agissant comme un régulateur de vitesse intelligent pour les sentiers non revêtus. Il gère la vitesse en montée comme en descente pour éviter les patinages.

Ajustements de suspension et mode Cybertent

La mise à jour apporte également des améliorations au niveau de la suspension adaptative, qui est désormais mieux à même d'estimer la charge à bord et d'ajuster l'amortissement en conséquence, pour un meilleur confort et une maniabilité optimisée sur tous les types de revêtements.

Enfin, un mode « Cybertent » vient faciliter l'installation d'une tente de toit, en réglant automatiquement la suspension pour garder le véhicule à l'horizontale, tout en maintenant le couvre-caisse ouvert et l'éclairage allumé.

Avec cette mise à jour conséquente, Tesla démontre une fois de plus les avantages d'une voiture entièrement électrique et connectée. Grâce à son architecture numérique, le Cybertruck peut voir ses capacités être étendues simplement par le biais d'un téléchargement logiciel, lui permettant ainsi de s'aventurer toujours plus loin sur les chemins les moins fréquentés.

