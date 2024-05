Test du Tilt 500 E : que vaut ce vélo électrique pliant de Decathlon ?

Faire le test du Decathlon Tilt 500 E, vélo électrique pliant très prisé des Français, nous a paru indispensable. Ce modèle se distingue par un moteur moins puissant, une batterie plus petite, un poids plus élevé et des roues plus grandes.

Le Decathlon Tilt 500 E fait parler de lui, avec son autonomie revendiquée et son prix abordable. Mais qu'en est-il de ses performances réelles ? Voilà pourquoi nous avons mis ce vélo électrique pliant à l'épreuve pour vous donner un verdict complet.

Caractéristiques techniques

Puissance : 250 W

: 250 W Couple : 26 Nm

: 26 Nm Dérailleur : 6 vitesses Autonomie

: 6 vitesses Autonomie Autonomie : 20 km

: 20 km Niveau d'assistance : 3 modes

: 3 modes Pneus : 20 x 1;75

: 20 x 1;75 Poids : 19 kg

Test puissance moteur et autonomie de la batterie

Savez-vous pourquoi le Decathlon Tilt 500 E s'est imposé comme le choix préféré des amateurs de vélos électriques pliants en France ? Il repose sur un moteur moyeu de 250 W, développant un couple de 26 Nm. Lors de notre test sur différents terrains urbains, le Tilt 500 E a fait preuve d'une bonne réactivité dès le démarrage, offrant une assistance constante jusqu'à sa vitesse maximale. Cependant, sur les pentes plus raides, nous avons remarqué que le moteur avait ses limites. En fait, les cyclistes doivent parfois fournir un effort supplémentaire pour maintenir une cadence confortable.

Côté autonomie, la batterie d'une capacité de 187 Wh assure un parcours moyen de 21 km dans des conditions normales d'utilisation. Le mode Eco permet une assistance jusqu'à 12 km/h, contre 23 km/h en mode Sport. Cependant, cet assistant faiblit à court de charge, ce qui peut limiter l'utilisation prolongée de la moto sans rechargement.

Test de conduite et d'ergonomie

Lors de notre test sur route, nous avons constaté que le Tilt 500 E offre un niveau de confort satisfaisant pour les déplacements de courte et moyenne distance. Il permet une position de conduite plutôt droite, propice aux déplacements urbains et à un usage quotidien. Bien qu'il manque de suspensions, le cadre en aluminium assure une rigidité appréciable sur les surfaces irrégulières. Ses gros pneus de 20 pouces offrent une bonne tenue de route, mais leur faible section peut rendre les trajets sur route dégradés moins confortables.

En termes d'ergonomie, la selle se règle facilement grâce à sa graduation, mais en revanche, l'absence de réglage du guidon peut être un inconvénient pour les cyclistes de grande taille. Les pédales pliantes et le système de pliage classique du vélo facilitent son transport et son rangement, même si sa largeur une fois pliée peut poser problème dans certains espaces restreints.

Le design

Le design du Tilt 500 Electric est-il à la hauteur de ses performances ? Notons que lors de notre test, nous avons examiné la qualité des matériaux, la solidité des composants, l'esthétique générale du vélo et sa facilité de montage. Certains éléments pratiques comme les garde-boue, les feux LED intégrés et la béquille ont également été pris en compte dans cette partie du test.

Ainsi en ce qui concerne son design, le Tilt 500 E présente une compacité et une fonctionnalité typique des vélos pliants.

Il utilise un système de pliage classique, avec une ouverture au niveau du tube supérieur et un abaissement du guidon à la base de la potence. Comme indiqué plus haut, sa selle peut être réglée entre 76 et 104 cm, tandis que le guidon est fixe. Cette configuration convient aux cyclistes dont la taille varie entre 1,45 m et 1,85 m.

Le système de pliage classique permet de le ranger et de le transporter facilement, ce qui en fait un compagnon idéal pour les trajets urbains et les transports en commun. Le dérailleur intégré est en fait un vélo polyvalent pour les différents types de terrain.

Toutefois, des ajustements au niveau du guidon pourraient améliorer l'ergonomie, en particulier pour les cyclistes de grande taille.

Qualité et fiabilité des composants

Decathlon a équipé le Tilt 500 E de composants de qualité, comme les V-Brakes. Ces derniers offrent une bonne puissance de freinage dans les situations d'urgence. Toutefois, nous avons noté que le freinage sous la pluie peut être moins efficace en raison de l'accumulation d'eau sur les flancs de la jante.

Le dérailleur à 6 vitesses (Shimano Tourney) se révèle être l'un des points forts du vélo. Cela nous permet d'adapter la cadence de pédalage aux différents terrains. Les feux avant et arrière, alimentés par batterie, offrent une meilleure visibilité de nuit. Cependant, leur utilisation est liée à l'activation de l'assistance.

D'emblée, le prix de 800 € du Tilt 500 E se présente comme un véritable atout. Ce prix compétitif, associé à la réputation du service après-vente de Decathlon, en fait un choix intéressant pour les cyclistes soucieux de leur budget, sans pour autant compromettre la qualité et les performances.

TILT 500E de Decathlon Un meilleur vélo électrique pliant abordable Voir l'offre Verdict Le Decathlon Tilt 500 E constitue un choix solide pour les cyclistes urbains à la recherche d'un vélo électrique pliant abordable. Son prix attractif, associé à des performances globales satisfaisantes, en font un compagnon fiable pour les trajets quotidiens. Cependant, les cyclistes à la recherche d'une plus grande autonomie ou d'un confort supérieur pourraient envisager des options haut de gamme offrant des caractéristiques plus avancées. On aime Belle finition

Conduite très agréable On aime moins Batterie non verrouillée

Une autonomie insuffisante

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn