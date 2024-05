60 vélos sur une seule place de parking : la solution suisse qui va changer la ville

Pour résoudre le manque criant de places de stationnement pour les vélos en ville, la start-up suisse V-Locker a développé des parkings verticaux robotisés pouvant accueillir jusqu'à 60 vélos sur un emplacement de voiture.

Adieu les vélos enchevêtrés contre les trottoirs ! Une innovation suisse promet de révolutionner les stationnements deux-roues en milieu urbain. Il s'agit de tours de rangement verticales, automatisées et sécurisées, capables d'accueillir jusqu'à 60 bicyclettes sur l'espace d'une seule place de parking traditionnelle.

Fonctionnement astucieux

Ces parkings miniatures, hauts de 6 à 9 mètres, sont conçus comme de véritables robots empileurs de cycles. Une serrure à accès contrôlé permet aux utilisateurs de confier leurs vélos à la tour, qui les récupère automatiquement et les entrepose dans un casier privé.

Outre le gain de place considérable, ces solutions modulaires offrent une tranquillité d'esprit appréciable pour les propriétaires de vélos onéreux. Exit les risques de dégradation ou de vol lors des longues immobilisations en ville ou aux abords des gares. Chaque cycle est soigneusement rangé à l'abri des regards et des convoitises indésirables, dans un casier pouvant également accueillir un casque et un sac à dos.

Un déploiement encouragé dans l'Hexagone

Si ces parkings high-tech commencent juste à faire leur apparition en France, ils ont déjà conquis d'autres pays européens comme l'Allemagne. Et pour cause : à leur faible encombrement s'ajoute la possibilité pour les collectivités locales de les subventionner afin d'en démocratiser l'accès. À Berlin, par exemple, les cyclistes doivent seulement payer 5 euros par mois pour les utiliser.

Une aubaine pour les cyclistes qui souhaitent combiner vélo et transports en commun sans se soucier du stationnement. Un modèle dont les collectivités françaises pourraient s'inspirer dans le cadre du dispositif Alvéole visant à encourager les mobilités douces.

