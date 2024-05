Vélos électriques : Découvrez toutes les nouveautés du Français Moustache

Moustache, le géant français de vélos électriques, frappe fort avec ses nouvelles avancées pour une mobilité plus écologique. Préparez-vous à être éblouis par les dernières innovations qui révolutionneront vos trajets urbains et vos aventures tout-terrain !

Fidèle à son engagement en ce qui concerne la satisfaction de ses clients et l'innovation, Moustache ne cesse de repousser les limites. Depuis son siège dans les Vosges, le constructeur français propose de nouvelles configurations et de nouveaux équipements pour sa gamme existante de VAE. Pour cette fois, ce fabricant propose de nouvelles versions de ses modèles phares, le Lundi 27 et le J.

Lundi 27.6 : le style et la performance réunis !

Le célèbre Lundi accueille une nouvelle déclinaison, baptisée Lundi 27.6, proposée à 4 399 euros. Se déclinant en 5 couleurs vives et présentant un design raffiné, ce vélo de ville électrique ne manquera pas de faire parler de lui. De la marque Enviolo, sa transmission à variation continue s'associe à une batterie de 500 Wh PowerTube. Cette configuration se traduit par une conduite fluide et une autonomie optimisée lors des escapades citadines.

Pour garantir un confort optimal, Moustache ne lésine pas sur la technologie embarquée. Les moteurs Bosch Performance Line développent un couple impressionnant de 75 Nm pour vous propulser en douceur sur tous les types de terrains. Les batteries haute capacité vous offrent une autonomie exceptionnelle pour des escapades sans limites !

J. Nexus : un vélo électrique de Moustache à la simplicité à l'état pur !

Le modèle J. a également fait l'objet d'une mise à jour : le J. Nexus. Plus abordable, il est disponible au prix de 5199 € en conservant toutes les options du modèle précédent. Ce qui le caractérise, c'est sa transmission à 5 vitesses de marque Shimano Nexus. Cette transmission se trouve au niveau du moyeu de la roue arrière. Un bouton rotatif permet à l'utilisateur de changer de vitesse à tout moment, et ce, même à son arrêt. Sans oublier que la courroie a été remplacée par une chaîne conventionnelle.

J. On Automatic : Une révolution automatique !

Qui ne rêve pas d'avoir un vélo électrique qui s'adapte à son rythme sans avoir à lever le petit doigt ? Le J. On Automatic se distingue non seulement par son cadre inédit made in France 100 pour cent, mais aussi par sa transmission automatique d'Enviolo. Ce dernier s'adapte à chaque circonstance et à tous les types de parcours. Pour profiter pleinement de la randonnée, le J. On Automatic s'occupe de tout !

En ce qui concerne cette transmission révolutionnaire, elle est programmée à 65 tours de pédale à la minute. Elle fonctionne de pair avec le mode automatique de son moteur Bosch Performance Line. D'ailleurs, ce dernier délivre 75 Nm de couple et est alimenté par une batterie d'une capacité de 500 Wh. Vendue au prix de 6 599 euros, cette version embarque une batterie de 625 Wh, pour un supplément de 200 euros. Si vous optez pour la batterie de 250 Wh de Bosch PowerMore, le prix de celle-ci s'élèvera à 500 euros.

Que vous soyez un cycliste urbain en quête de praticité ou un aventurier tout-terrain en quête de sensations fortes, ces vélos électriques sauront répondre à toutes vos attentes. Ne ratez pas l'occasion de découvrir ces bijoux de technologie signés Moustache !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn