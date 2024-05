Apple Watch X : Un fantasme de designers qui en met plein la vue

Tandis qu'Apple reste muet sur les futurs développements de sa gamme de montres connectées, des designers externes n'ont pas hésité à laisser libre cours à leur créativité. Un exercice de style audacieux qui dessine les contours d'une hypothétique Apple Watch X, à la fois élégante et pleine d'innovations de rupture.

Bien que les plans d'Apple pour sa prochaine montre connectée demeurent entourés de mystère, une équipe de designers n'a pas hésité à laisser libre cours à son imagination. Issus de l'agence allemande Wordsmattr, ces créatifs ont consacré trois mois à l'élaboration d'un concept avant-gardiste pour ce qui pourrait être baptisé l'Apple Watch X.

Une silhouette épurée et élégante

Selon les concepteurs, l'Apple Watch X arborerait une allure résolument plus svelte que ses prédécesseurs, tout en conservant l'essence distinctive de la gamme Ultra.

Ses courbes subtiles et délicates contrastent avec les lignes franches de l'actuelle génération, promettant une ergonomie inégalée au poignet. De plus, l'introduction d'un boîtier en titane foncé apporterait une touche de sophistication et de robustesse à cet accessoire high-tech.

Deux fonctionnalités phares à l'étude

Au rang des nouveautés imaginées par ces designers, on trouve notamment l'intégration d'une caméra directement dans l'écran. Une prouesse technique qui permettrait, sur le papier, des appels vidéo FaceTime depuis le poignet.

Le concept explore également la piste d'un capteur de pression artérielle, une fonctionnalité dont le développement par Apple a déjà fait l'objet de rumeurs.

Un aperçu avant l'heure ?

Si certains se sont déjà laissés séduire par ces idées novatrices, il est important de rappeler que ce projet n'est qu'un exercice de style mené par des créatifs externes.

Apple reste muet sur ses véritables plans pour la prochaine génération d'Apple Watch. Faut-il y voir un aperçu inspirant des nouveautés à venir ? Ou simplement un délicieux fantasme de designers très imaginatifs ? Seul l'avenir nous le dira.

