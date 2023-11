Apple Watch Ultra 2 vs. Samsung Galaxy Watch 6 Classic : laquelle est la meilleure ?

Sur le marché des smartwatch, les comparaisons sont nombreuses afin de déterminer si un modèle est meilleur qu’un autre. Et dans cet article, nous vous présentons l’Apple Watch Ultra 2 vs la Samsung Galaxy watch 6 Classic.

Alors qu’Apple semble retenir l’attention du public grâce à sa dernière série de montres connectées, la marque coréenne Samsung n’a pas dit son dernier mot. Voici donc un petit comparatif de leurs produits phares.

La Galaxy Watch 6 Classic et l’Ultra 2, deux smartwatch aux designs différents

En matière de design, l’Apple Watch Ultra 2 présente un boîtier qui n’est pas tout à fait un carré parfait. Elle est plutôt rectangulaire. Et ce modèle est flanqué d’une couronne rotative et d’un bouton sur le côté droit. Pourvue d’un haut-parleur et un bouton d’action sur le côté gauche, c’est une montre connectée haut de gamme. De son côté, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic possède un design rond traditionnel mais stylé.

Détails concernant l’Apple Watch Ultra 2

Le cadre en titane dépasse légèrement pour protéger l’écran. Et la couronne et les boutons principaux ont un aspect plus prononcé. La couronne peut être utilisée pour faire défiler le menu et les options d’autres éléments de l’interface utilisateur.

Puis, l’Ultra 2 peut être livrée avec trois bracelets différents. Chacun étant destiné à une activité différente. Le bracelet Outdoor Loop est adapté à la randonnée. Le bracelet Trail Loop est idéal pour les activités de plein air en général et le bracelet Ocean Band à la natation et à la plongée. Chaque bracelet est disponible en trois couleurs et vous pouvez les remplacer par des bracelets tiers compatibles.

Les différents aspects de la Samsung Galaxy Watch 6 Classic

En regardant la Galaxy Watch 6 Classic de plus près, elle ressemble à la Galaxy Watch 4 Classic. Mais ce modèle est plus sophistiqué. Disponible en noir ou en argent, cette smartwatch possède sept styles de bracelets, chacun avec plusieurs options de couleur.

Une Galaxy Watch 6 Classic est dotée d’un cadre en acier inoxydable et d’une lunette tournante physique qui entoure l’écran circulaire. La rotation de la lunette ne sert pas à produire un effet esthétique beau. Mais elle permet aussi de faire défiler les éléments de l’interface utilisateur et d’effectuer différentes actions.

Le côté gauche de la montre est vide. Tandis que deux boutons se trouvent sur la droite. Le bouton supérieur fait office de bouton d’accueil. Il peut être programmé pour effectuer diverses autres tâches lorsqu’il est pressé deux fois ou maintenu enfoncé. Puis, le bouton inférieur permet de naviguer en arrière dans les menus.

Apple Watch Ultra 2 vs. Samsung Galaxy Watch 6 Classic : des écrans spécifiques

En termes d’écrans, ces deux montres connectées sont très différentes. La Galaxy Watch 6 Classic est dotée d’un écran de 1,3 ou 1,5 pouce, selon la taille choisie. L’écran de cette montre connectée est AMOLED et peut atteindre 2 000 nits. Il est recouvert d’un cristal de saphir pour une meilleure résistance aux dommages. La Watch 6 est cadencée à 60 Hz et offre une très bonne résolution en plein jour de 424 x 424 ou 480 x 480 pixels toujours selon la taille du modèle choisi. Il n’est donc pas surprenant que la Watch 6 Classic soit aussi performante.

Cependant, ces belles prouesses sont surpassées par les capacités de l’Apple Watch Ultra 2. Cette smartwatch dispose d’un grand écran de 1,92 pouce avec une résolution de 502 x 410 pixels. Ce qui lui confère une netteté suffisante pour un appareil de cette taille. Elle utilise aussi un écran à 60 Hz, mais il présente un avantage majeur. Il s’agit du LTPO, une technologie qui permet des taux de rafraîchissement variables. Ce modèle peut par exemple baisser sa fréquence de rafraîchissement jusqu’à 1 Hz lorsque vous utilisez l’affichage permanent. Ce qui améliore considérablement l’autonomie de la batterie. Au plus fort, sa luminosité peut être portée à 3 000 nits. Ce qui la rend encore plus lumineuse que la 6 Classic.

Dans cette dualité Apple Watch Ultra 2 vs. Samsung Galaxy Watch 6 Classic, la montre connectée d’Apple l’emporte donc haut la main.

Duel de software entre WatchOS et Wear OS

Le software de l’Apple Watch Ultra 2 vs celui de la Samsung Galaxy Watch 6 Classic est également le principal facteur de différenciation entre ces appareils. Tout comme iOS et Android sont différents, WatchOS et WearOS sont tout aussi disparates.

Alors que Wear OS avait une longueur d’avance sur WatchOS, puisque la plateforme avait accès à une multitude de cadrans personnalisés à partir du Play Store, tout a changé. Avec la sortie de Watch OS 7, il est maintenant possible de télécharger des cadrans de montre tiers à partir de l’App Store. En l’état actuel des choses, l’Apple Watch dispose de plus d’affichages sous licence de grandes marques, tandis que Wear OS dispose d’un marché indépendant florissant.

Et somme les smartwatch de chez Samsung fonctionnent grâce à One UI Watch, la navigation peut se faire via l’écran tactile. Ce logiciel qui chapeaute Wear OS permet de surfer rapidement et aisément sur le Net ou dans les différentes options de la montre connectée.

Sauf que le nouveau chipset de l’Apple Watch Ultra 2 dispose d’une multitude de nouveautés intéressantes. Le fameux Double Tap permet de naviguer dans l’interface utilisateur et d’ouvrir des applications en suivant le mouvement de vos mains. D’ailleurs, vous pouvez également utiliser la couronne digitale pour naviguer.

Apple Watch Ultra 2 vs. Samsung Galaxy Watch 6 Classic : des différences en termes de santé et fitness ?

Pour suivre, les deux montres connectées sont dotées d’une série de fonctions axées sur la forme physique. Néanmoins, la Watch Ultra 2 se concentre plus particulièrement sur ce point puisque c’est une smartwatch outdoor. Elle peut mesurer la fréquence cardiaque, la température de la peau, l’oxygène du sang et l’ECG. Elle dispose également d’équipements plus spécialisés, comme un moniteur de profondeur pour la plongée.

La Galaxy Watch 6 Classic peut mesurer les mêmes constantes de santé et même la pression artérielle. Mais elle est moins résistante que l’Ultra 2. Sinon, les deux montres connectées peuvent détecter automatiquement les séances d’entraînement. En somme, en matière d’analyses et de relevés de données de santé sur l’utilisateur, le duel Samsung Galaxy Watch 6 Classic vs Apple Watch Ultra 2 se conclut par un match nul.

Samsung dépasse Apple en termes de suivi du sommeil

Malgré cela, il y a bel et bien un domaine dans lequel la nouvelle montre connectée de Samsung supplante celle d’Apple. Il s’agit du suivi du sommeil.

Alors que l’Apple Watch Ultra 2 est précise dans l’enregistrement du sommeil, la prise de cette donnée n’est pas automatique. Cette montre connectée possède une endurance assez faible quand une application énergivore fonctionne. Et elle ne sait pas si vous dormez ou si vous n’utilisez pas votre téléphone pendant que vous travaillez.

Pourtant, la Galaxy Watch 6 Classic est suffisamment précise à cet égard. Elle peut vous donner une bonne idée de ce que vous devez améliorer. Mais c’est surtout dans l’automatisation qu’elle brille. Elle peut détecter le moment où vous vous endormez en se basant sur les lectures de ses propres capteurs. Ainsi, votre sieste de midi sera enregistrée automatiquement, contrairement à la Watch Ultra 2. La Galaxy Watch peut également fonctionner au hasard avec votre téléphone pour enregistrer vos ronflements. Apple Watch nécessite une application tierce pour ce faire.

Laquelle des deux montres connectées choisir ?

Au final, ces deux montres connectées se valent. Cependant, c’est en fonction de l’usage que vous ferrez de votre smartwatch que vous pourrez faire un choix avisé.

Le choix de l’Apple Watch Ultra 2

Dans une certaine mesure, ces appareils se battent donc à armes égales jusqu’à ce que vous arriviez à trois activités spécifiques : la randonnée, l’escalade et la plongée. L’Apple Watch Ultra 2 est dotée de nombreux équipements supplémentaires.

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée outdoor, tournez-vous vers l’Ultra 2. Cette montre connectée est nettement plus lumineuse que la Galaxy Watch 6 Classic. Son espace de stockage est de 64 Gb. Et si on ajoute le fait qu’elle est dotée de la fameuse fonction Double Tap qui est actuellement très populaire auprès de nombreux utilisateurs, ce modèle semble parfait en tout point.

Le choix de la Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Mais si vous êtes à la recherche d’une montre connectée toute aussi performante, mais sans avoir besoin de fonctions outdoor, tournez-vous vers la Galaxy Watch 6 Classic de chez Samsung.

C’est un retour en forme de la marque coréenne. Elle est équipée de la lunette circulaire désormais caractéristique de la marque. Ce petit élément s’avère être très utile pour la navigation dans l’interface. De plus, le design haut de gamme de la smartwatch en fait un appareil tout aussi stylé que l’Ultra 2.

Bien entendu, une liste exhaustive de fonctionnalités fait que vous obtenez le meilleur de Wear OS sur votre poignet. Par exemple, ce modèle possède un très bon GPS lui permettant de garder le cap sur votre position. Sans compter le fait que cette Galaxy Watch est moins chère que l’Ultra 2. Le prix est toujours un facteur déterminant. Et dans ce cas-ci, il y a une très nette différence qui est palpable au niveau du porte-monnaie.