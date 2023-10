Avec le lancement de la deuxième version de l’Apple Watch Ultra, le géant américain qui a produit cette superbe montre connectée outdoor donne le ton d’un cycle de lancement annuel. Et nous avons eu le privilège de faire passer un test à l’Apple Watch Ultra 2.

Il s’agit d’une smartwatch qui bénéficie de toutes les nouveautés que l’on retrouve sur l’Apple Watch Series 9 et bien plus encore. Ce modèle accumule donc les bonnes surprises. Et vu que les performances de cet appareil ont été fortement boostées, voici de quoi il retourne.

Présentation de l’Apple Watch Ultra 2

Caractéristiques techniques Dimensions : 49 x 44 x 14.4 mm

Poids: 61,4 g

Ecran : Retina LTPO OLED, jusqu’à 3 000 Nits, 410 x 502 pixels

Capacités de stockage : 64 Go

Etanchéité : 10 ATM soit jusqu’à 100 mètres de profondeur sous l’eau

Autonomie: jusqu’à 36 heures d’autonomie et jusqu’à 72 heures en mode économie d’énergie

Cette année, l’Apple Watch Ultra 2 bénéficie d’une refonte de son processeur interne. Et son écran est 50 % plus lumineux. Grâce à ce nouveau processeur plus rapide, Apple ajoute également une poignée de fonctionnalités logicielles disponibles uniquement sur les nouvelles éditions Ultra 2 et Series 9. Elles exploitent toutes deux le chipset Apple Silicon S9.

Ensuite, la Watch Ultra 2 est, selon Apple, l’un de ses premiers produits neutres en carbone. Le boîtier est composé à 95 % d’aluminium recyclé. Et les nouvelles gammes de bracelets conçues par la marque contiennent 32 % de matériaux issus de la récupération d’anciens modèles. C’est alors un nouveau tournant que le géant à la pomme croquée prend. Parce que ce changement de démarche dans la fabrication de leurs montres atteste qu’elles sont désormais différentes.

Sinon, les mises à jour logicielles de Watch OS 10 sont nombreuses et radicales. De même, Apple a également déployé une première série de fonctions de cartographie.

Un écran qui attire toute l’attention

De prime abord, il est impossible de faire la différence entre l’Ultra original et l’Ultra 2. Le design de ces deux smartwatch est quasiment similaire. Du moins jusqu’à ce que l’on voie les écrans. Apple a porté la luminosité à 3 000 nits sur l’Ultra 2. Ce qui lui vaut le titre d’écran le plus lumineux de tous les produits Apple. À titre de comparaison, l’iPhone 15 Pro atteint une luminosité maximale de 2 000 nits, soit la même que l’Apple Watch Ultra d’origine.

L’écran du nouvel Ultra possède alors une luminosité très éclairante. Elle peut facilement vous permettre de voir toute une pièce dans le noir. En plein jour, il est très facile de distinguer ce qu’elle affiche. Cela, même lorsque le soleil est à son zénith. Et lors de notre test de l’Apple Watch Ultra 2 nous avons pu configurer la montre avec son nouveau cadran Modular Ultra sans encombre.

Fonctionnalités

C’est véritablement impressionnant à quel point cette montre connectée est modulable. Et c’est aussi un appareil très résistant. Il est possible de la porter en faisant de la plongée et des sports d’extérieurs assez rudes.

Des nouveautés dans le domaine du cyclisme

Si, comme nous, vous appréciez les virées en vélo, notre test de l’Apple Watch Ultra 2 nous a permis de voir qu’une nouvelle prise en charge des capteurs de cyclisme a été faite. Il est maintenant possible de voir les données de puissance de pédalage, de vitesse et de cadence via la fonction Bluetooth.

Il est même actuellement possible d’estimer votre puissance réelle en action. C’est grâce à l’utilisation d’un capteur de puissance qui prend aussi votre fréquence cardiaque en compte.

Pour suivre, l’Apple Watch Ultra 2 est en mesure de déterminer automatiquement les niveaux d’efforts à faire lors d’une séance de sport. Cela nécessite l’usage des capteurs précédemment cités. Mais c’est grandement pratique pour permettre à l’utilisateur de s’améliorer.

Et la montre comporte une nouvelle API pour les séances d’entraînement. Elle permet aux applications tierces comme TrainingPeaks ou TrainerRoad de vous coacher sur la nouvelle Watch Ultra 2.

Un GPS plus précis

Lors de vos déplacements, l’Apple Watch Ultra 2 est également capable de vous orienter facilement. Elle possède une nouvelle vue de carte topographique à Watch OS 10. Cela permet à chaque porteur de disposer d’une carte hors ligne qui peut être déployée même sans connexion. Vous pourrez donc voir les sentiers et les données d’itinéraire spécifiques que vous arpentez souvent lors de vos randonnées.

Puis, ce dernier modèle de smartwatch est équipé d’une puce à bande ultra large de deuxième génération. Elle rend les fonctions de recherche de précision plus exactes. Il est alors plus facile de localiser votre iPhone à l’aide de cette fonction s’il s’est égaré dans une poche invisible de votre sac.

Le fameux Double Tap

Ensuite, il est difficile de manquer le fameux geste du double tapotement même sur la Watch Ultra 2. Il ne fait pas seulement partie des options de l’Apple Watch Series 9.

Comme son nom l’indique, le double tap du pouce et de l’index sert à appuyer sur l’écran lorsque vous ne pouvez pas atteindre la montre avec l’autre main. Et ce simple geste permet d’accomplir 65 actions différentes.

Il est alors plus facile de sauter un morceau dans l’application Musique, prendre une photo avec l’application Camera Remote ou démarrer une minuterie. Les applications tierces peuvent également fonctionner avec Double Tap.

Lors de notre test de la Watch Ultra 2 d’Apple, cette fonction nous a surtout servi à répondre à des appels et des messages. C’est très pratique de tout simplement lever le poignet pour lire de quoi il s’agit puis de toucher deux fois l’écran pour y répondre.

Puis, la dictée vocale s’affiche automatiquement. Néanmoins, nous restons un peu sur notre faim, car ce double tapo devrait, selon nous, remplacer le bouton d’action. Ainsi il serait plus facile de faire du sport.

Une montre connectée plus puissante et rapide

Outre le Double Tap, la puce S9 prend également en charge Siri sur l’appareil. Ce qui est très utile car il est plus rapide lorsque l’Ultra 2 ou votre iPhone n’a pas de signal. Vous pouvez par exemple commencer une séance d’entraînement aisément. Il est même possible de demander des données de santé à Siri. Cela peut être le nombre d’heures de sommeil que vous avez fait ou le journal de vos médicaments.

Lors de notre test, nous avons d’ailleurs constaté que la Watch Ultra 2 d’Apple s’allume 20 secondes plus vite que son prédécesseur. Et elle réagit presque au quart de tour.

Autonomie de l’Apple Watch Ultra 2

Par contre, il n’y a pas grand-chose à dire en ce qui concerne l’autonomie de la batterie. La Watch Ultra 2 a la même durée de vie que l’Ultra standard. C’est-à-dire qu’elle ne dure que 36 heures en mode normal et le mode basse consommation lui permet de tenir durant 40 heures.

Il est difficile de donner une estimation globale de la durée de vie de la batterie, car chacun utilise sa montre différemment. Or, nous avons obtenu près de deux jours complets d’utilisation de l’Ultra 2 sur une seule charge. Nous avions alors reçu des notifications, fait une séance d’entraînement GPS et effectué le suivi d’une nuit de sommeil.

Pour ne pas avoir à recharger l’Ultra 2 trop rapidement, il faut tout simplement désactiver le mode LTE. Et il ne faut pas faire fonctionner les applications énergivores en permanence. Il est alors important de maîtriser l’usage des paramètres pour vous permettre de profiter de votre smartwatch plus longtemps.

Faire du sport de manière modérée pour prolonger la batterie

Si, comme nous, vous aimez faire des séances d’entraînement en extérieur avec GPS. Mais vous ne voulez pas que votre batterie s’épuise trop vite. L’Apple Watch Ultra 2 peut fonctionner à pleine puissance pendant 12 heures. C’est suffisant pour un marathon.

Toutefois, si vous êtes plus modéré dans vos efforts, son mode basse consommation permet à l’Ultra 2 d’atteindre 72 heures d’autonomie. C’est dû à l’optimisation des performances et à la nouvelle puce dont elle est dotée. C’est mieux que les 60 heures qu’Apple avait annoncées pour le premier Ultra.

Mais ce que nous constatons après le test effectué sur la Watch Ultra 2, c’est le fait qu’Apple ait réussi à conserver la même autonomie. Or, les nouvelles fonctions de cette smartwatch sont gourmandes en ressources. Son nouvel écran consomme en effet énormément d’énergie.

Verdict

Finalement, après ce test, bien que l’autonomie de la batterie de l’Apple Watch Ultra 2 ne soit toujours pas à la hauteur, c’est une excellente smartwatch. Cette nouvelle version possède suffisamment d’améliorations. Ce qui justifie son prix. Et si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l’achat d’une montre connectée outdoor, c’est la smartwatch idéale. Il faut seulement que votre budget soit conséquent pour avoir un appareil de cette qualité.

Son interface est incroyablement fluide. La commodité accrue du geste de double-tap est sans équivoque. Et la luminosité de l’écran vous permettra de voir toutes les actions que vous effectuez sans avoir à forcer votre vision.

Le passage au titane recyclé est aussi une information à ne pas sous-estimer. Apple devient plus écoresponsable. Et c’est un bon point en faveur des personnes qui désirent posséder une montre connectée durable.Cela dit, si vous possédez déjà la première génération de l’Apple Watch Ultra, il est inutile de vous précipiter vers ce modèle. L’ancienne smartwatch a encore de belles années à vivre devant elle. Et il est encore possible de mettre ses applications à jour.

Encore plus solide, étanche et lumineuse que la version précédente

Des bracelets plus écoresponsables

Autonomie encore à améliorer

Prix élevé

