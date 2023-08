Test des Samsung Galaxy Watch 6 et 6 Classic : nouvelles reines de Wear OS

La Galaxy Watch 6 prouve que ce qui est ancien peut redevenir nouveau et nous avons eu le privilège d’en faire le test. Depuis sa sortie officielle le 11 août 2023, Samsung a en effet ramené l’élément préféré des fans de la marque sur la version Classic de sa nouvelle montre connectée. Tandis que la version évoluée de la Watch 5 Pro bénéficie d’une bonne mise à jour.

La sortie de ces deux smartwatch Android marque alors un petit renouveau effectué par la marque coréenne. Mais si le retour d’une lunette tournante physique est l’une des principales caractéristiques de la nouvelle montre de Samsung, les autres améliorations apportées à la Galaxy Watch 6 sont également intéressantes.

Présentation de la Samsung Galaxy Watch 6 et sa version Classic

Caractéristiques techniques Dimensions : 42.5 x 42.5 x 10.9mm (43mm) or 46.5 x 46.5 x 10.9mm (47mm)

Ecran : 1.3-inch Sapphire Crystal Glass Super AMOLED 432×432 (43mm) ou 1.5-inch Sapphire Crystal Glass Super AMOLED 480×480 (47mm)

RAM : 2 Go

Connectivité : NFC, GPS, Bluetooth 5.3, Wi-Fi (2.4GHz and 5GHz), LTE (optional)

Autonomie : 30 heures en mode normal et 40 heures en mode économie d’énergie

La Samsung Galaxy Watch 6 et sa version Classic conservent la même forme et le même design que la Galaxy Watch 5, sauf qu’elles sont plus grandes. Ce qui est normal puisqu’elles sont proposées dans deux tailles de boîtier au choix. Le modèle standard est de 40 mm et la version Classic est de 44 mm.

Cela semble être une petite amélioration sur le papier, mais il y a une nette différence entre un écran de 1,3 pouce dont la Galaxy Watch 4 était pourvue, et celui du présent qui fait 1,5 pouce. C’est ce que la Galaxy Watch 6 et sa version Classic mettent en avant.

Les écrans de ces deux montres connectées sont deux fois plus lumineux que ceux des Galaxy Watch 5 et Pro, atteignant un maximum de 2 000 nits. Lors de notre test du modèle standard de la Galaxy Watch 6 et de sa version Classic, il nous était plus facile de voir leurs écrans à la lumière du soleil.

La lunette rotative, un élément attrayant de la smartwatch

Bien que le retour de la lunette tournante physique ait fait couler beaucoup d’encre, elle n’apporte que des fonctionnalités mineures à la Galaxy Watch 6. C’est surtout le clic que l’on ressent lorsqu’elle tourne qui est très agréable. C’est un excellent moyen d’utiliser la montre sans salir l’écran. En la faisant tourner, nous avons pu naviguer dans l’interface utilisateur plus facilement, régler le volume et bien d’autres choses encore.

Ce petit ajout apporte un certain charme à la montre connectée, sans pour autant changer ses performances. Une Samsung Galaxy Watch 6 Classic et le modèle sans la lunette fonctionnent donc de la même manière.

Fonctionnalités

La Galaxy Watch 6 a été un plaisir à porter lors de notre test. Cette montre connectée est très facile à enfiler au poignet. Elle n’est pas lourde ou encombrante comme une Garmin Epix. Et elle peut parfaitement mettre votre look en valeur comme ce fut le cas pour nous. Le bracelet en silicone fourni est très confortable et il est désormais plus facile d’en changer, grâce au nouveau design « one-click » de Samsung. Il suffit d’appuyer sur un bouton situé près de la base du bracelet, de le retirer et c’est tout.

Quand la montre connectée est en marche, d’un glissement de doigt vers le haut de l’écran vous verrez toutes vos applications. En scrollant vers le bas, vous verrez vos paramètres. Puis, en allant vers la gauche, vous verrez vos notifications. En revanche, si vous glissez vers la droite et que vous faites pivoter la lunette numérique de ce côté, vous verrez votre liste de widgets.

Pour suivre, il est très facile d’installer des applications tierces sur cette smartwatch, car elle fonctionne sous Wear OS 4. Donc vous pouvez prendre toutes les nouveautés qui vous plaisent dans Google Play Store.

Processeur

Les applications s’ouvrent rapidement, le défilement des notifications est fluide. Et il est agréable de ne constater aucune latence dans le maniement de cette montre connectée. Cela est sans doute dû au fait que la Galaxy Watch 6 est équipée du processeur interne Exynos W930 à double cœur, cadencé à 1,4 GHz.

Il s’agit d’une amélioration subtile par rapport à la puce W920 de la Watch 5. Et selon la description du produit faite par la marque, la Galaxy Watch 6 peut ouvrir des applications 18% plus rapidement qu’auparavant. Sauf qu’elle n’est pas plus rapide que l’Apple Watch Series 8. Cela reste une référence en matière de performances de smartwatch.

Il aurait aussi été préférable que Samsung adopte enfin la plateforme Snapdragon W5 Gen 1 de Qualcomm, mais les performances de la Galaxy Watch 6 ont été fiables.

Spécificités

Lors de notre test, nous avons remarqué que Samsung n’a pas apporté d’améliorations radicales sur la Galaxy Watch 6 ou à sa version Classic.

De meilleures fonctionnalités de santé

En matière de suivi de la santé, le capteur d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA) de Samsung est de retour. Et le capteur de température, déjà présent sur la Galaxy Watch 5, a été amélioré sur la 6.

Vous pouvez donc effectuer une analyse complète de vos données corporelles. Parmi celles-ci, vous pouvez maintenant voir votre masse graisseuse ainsi que votre indice de masse corporelle (IMC). La smartwatch peut également vous aider à déterminer votre taux métabolique de base (BMR) en quelques secondes. Et nous avons été heureux de pouvoir être informés de notre niveau d’hydratation en temps réel.

Ce sont des données très pratiques pour les personnes devant surveiller leurs constantes de santé. Et le fait de pouvoir y accéder à tout moment est d’un grand secours. Il suffit de lier la smartwatch à votre smartphone Android afin que l’application Samsung Health vous donne tous les détails récoltés par la Galaxy Watch 6.

Un meilleur suivi de vos activités sportives

Lors de la pratique d’un sport, la fonction « Zone » de la nouvelle smartwatch de Samsung vous donne des données précises pendant vos entraînements. Ce qui permet de créer votre propre programme. C’est très utile lors d’une séance de musculation ou si vous disposez déjà d’une liste d’exercices à faire.

Et cette montre connectée est capable de détecter plus de 90 activités sportives. Lors de notre test de la Galaxy Watch 6, nous avons pu faire du vélo, de la marche et du fitness en salle sans soucis.

Pendant une activité, la montre affiche des informations telles que le temps écoulé, la fréquence cardiaque et les calories brûlées. Vous pouvez sélectionner une zone de fréquence cardiaque à atteindre, et la montre vous avertit lorsque c’est le cas.

Une analyse plus détaillée des phases de sommeil

Ensuite, depuis que Samsung a installé une application de sommeil sur ses montres connectées, l’utilisateur peut analyser ses phases d’endormissement. Sauf que vos données sont désormais plus claires et concises lorsqu’elles sont recueillies via la Galaxy Watch 6. Vous pouvez également accéder aux fonctions de coaching du sommeil directement sur la montre, sans avoir à ouvrir l’application Samsung Health sur votre téléphone.

Notre test de la Galaxy Watch 6 nous a prouvé qu’elle est plus rapide et qu’il est maintenant plus simple de savoir quand est ce que l’utilisateur est en état de sommeil léger, profond ou qu’il est éveillé.

Autonomie

Cette année, Samsung est plus prudent avec ses estimations d’autonomie. La marque affirmait lors du dernier Galaxy Unpacked que la Watch 6 peut durer jusqu’à 30 heures. Et c’est effectivement le cas avec l’écran toujours allumé. Tandis qu’elle tient 40 heures avec l’écran éteint. Cela vaut pour les deux tailles des deux montres connectées.

Même si les boîtiers plus grands ont une batterie de plus grande capacité (425 mAh contre 300 mAh pour la version plus petite) notre test de l’autonomie de la Galaxy Watch 6 s’est avéré satisfaisant.

Dans tous les cas, une utilisation un peu plus intensive consomme grandement la batterie. Le streaming de musique sur des écouteurs Bluetooth ou le suivi d’une séance d’entraînement en extérieur avec usage du GPS sont énergivores. Ce qui entame grandement l’autonomie de la smartwatch.

Mais qu’à cela ne tienne, il faut simplement attendre une heure et quelques minutes pour recharger une Galaxy Watch 6. Et nous vous conseillons fortement d’utiliser le chargeur USB-C fourni et non un autre pour qu’elle soit de nouveau fonctionnel en un rien de temps.

Verdict

En somme, si vous êtes à la recherche d’une montre connectée tendance et fonctionnelle une fois couplée avec votre smartphone Android, la Samsung Galaxy Watch 6 est la montre qu’il vous faut.

Le modèle précédemment produit par Samsung était déjà fantastique. Mais cette nouvelle version comble les lacunes de la Galaxy Watch 5.

L’écran est plus grand et plus lumineux. Le capteur de température sert vraiment à quelque chose et l’autonomie de la batterie est beaucoup plus fiable. Ce sont des améliorations significatives rendant cette smartwatch très utile au quotidien.

Malgré le fait que la nouvelle montre connectée de Samsung coûte légèrement plus chère que ses consœurs, il s’agit là d’un produit d’une grande qualité. Voilà pourquoi, nous ne nous sommes pas plaints de son prix. Une Google Pixel est moins performante. Pourtant, le prix de cette montre-là est plus élevé que celui d’une Galaxy Watch 6.

Fonctionnant toutes deux sous Wear OS, il va sans dire que notre choix penche plus en faveur de la dernière montre connectée de Samsung. C’est le meilleur modèle à prendre lorsqu’il s’agit d’acheter une smartwatch Android aujourd’hui en 2023.

Un écran deux fois plus lumineux et une interface plus fluide que les modèles précédents

Retour de la lunette rotative sur la version Classic de la Galaxy Watch 6

La version Classic coûte plus chère que la Galaxy Watch 6

Il faut charger la montre connectée assez souvent

