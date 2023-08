Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch Series 8 : qui remporte la bataille ?

La semaine dernière, l’événement Galaxy Unpacked a été l’occasion de présenter officiellement la nouvelle montre connectée phare de Samsung. En comparant la Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch Series 8, laquelle des deux sera leader du marché ?

C’est en jetant un coup d’œil aux spécifications, aux fonctionnalités et au prix que ces deux modèles affichent qu’il sera possible de trancher. Découvrons alors ce qu’il en est.

Des montres connectées avec un design qui les départage d’office

D’un point de vue esthétique, la différence entre la montre Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch Series 8 est un critère permettant de distinguer le 1er modèle de l’autre. Le design des montres connectées fabriquées par la marque coréenne est rond. Tandis que celui des smartwatch fabriquées par la marque américaine Apple est carré.

Or, les deux montres connectées sont disponibles en deux tailles qui ne diffèrent que d’un millimètre. Ce qui fait que leur forme respective n’a qu’un impact minime sur les performances de chacune de ces smartwatch. Elles sont, en effet, toutes deux étanches jusqu’à 50 mètres. Et comme elles sont toutes deux construites en aluminium et dotées de bracelets interchangeables, il est difficile d’interpréter laquelle des deux prend le dessus sur l’autre.

Des spécificités au niveau des fonctionnalités ?

Étant donné que la nouvelle montre connectée de Samsung est pourvue de nombreuses améliorations, elle talonne maintenant l’Apple Watch Series 8. Samsung estime que sa montre peut tenir jusqu’à 40 heures entre deux charges en mode intensif. Alors qu’une Apple Watch ne dure que 18 heures sur une charge dans les mêmes conditions d’utilisation.

Toutefois, la Galaxy Watch 6 offre désormais une capacité de stockage de 16 Go. Ce qui permet de sauvegarder vos données ou vos playlists de chansons. Il s’avère que l’Apple Watch double a une capacité de 32 Go de stockage. Ce qui fait que les défauts de l’un sont comblés par l’autre.

Mais en général, les fonctionnalités de ces deux montres connectées sont presque similaires. Ces deux modèles offrent un bon suivi GPS, la détection de la fréquence cardiaque, la détection des chutes, le suivi du sommeil. Tout comme elles permettent toutes deux de détecter automatiquement des séances d’entraînement et bien plus encore.

Sans compter que ces deux modèles permettent également d’effectuer des paiements sans contact avec Samsung Pay ou Apple Pay. Par conséquent, le duel entre la Samsung Galaxy Watch 6 vs l’Apple Watch Series 8 reste serré.

Samsung Galaxy Watch 6 vs Apple Watch Series 8 : Un prix qui fait la différence

Ce qui peut, au final, départager la Samsung Galaxy Watch 6 vs l’Apple Watch Series 8, c’est leur prix. Une smartwatch de la marque à la pomme croquée coûte près de 100 $ soit environ 92€ plus cher que la Galaxy Watch 6, dans les deux tailles. Ce qui peut être rédhibitoire pour les personnes ne désirant pas dépenser une fortune pour un simple accessoire de mode connecté.

La montre connectée de chez Samsung remporte alors la bataille détaillée des prix sur le moment. Mais la baisse de valeur des produits d’Apple est faible par rapport à celle des produits Samsung. Il est important de le noter. Une Apple Watch vaudra toujours chère, même à la revente plutôt qu’une Galaxy Watch.