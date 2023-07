Une fonctionnalité favorite des fans de retour sur la Samsung Galaxy Watch 6 !

Nous l’avions dit, le cadran rotatif est officiellement de retour après que Samsung ait récemment dévoilé la Galaxy Watch 6 au monde entier. Et ce n’est pas la seule surprise que cette montre connectée fabriquée par la marque coréenne réserve à ses fans.

En effet l’introduction des fonctionnalités des nouvelles versions de Samsung Galaxy Watch est ponctuée de nombreux détails. Voici ce qu’il en est.

La lunette tournante : ça s’en va et ça revient

Jusqu’en 2019, toutes les smartwatch de chez Samsung étaient dotées d’une lunette rotative. Mais les lunettes rotatives physiques étaient réservées aux modèles haut de gamme comme la Galaxy Watch 3 ou Watch 4 Classic. Et la marque dotait ses smartwatch d’entrée de gamme de lunettes tactiles. Ce fut notamment le cas de la Galaxy Watch Active 2 et de la Galaxy Watch 4.

Mais leur disparition complète a créé un grand manque depuis l’apparition de la série de Galaxy Watch 5. Heureusement donc que le tout dernier salon Unpacked a révélé que ce petit élément est revenu son l’actuelle Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Et cela lui donne sincèrement un super look. Grâce à elle, la montre connectée n’est plus seulement esthétiquement belle. Mais c’est surtout un dispositif permettant d’avoir accès aux différentes fonctions de la smartwatch plus aisément.

Comparable à un bouton physique, le retour de la lunette rotative est toutefois plus pratique. Situé sur le dessus du cadran, cet élément est à l’abri de la transpiration. Mais son clic mécanique est également beaucoup plus satisfaisant que l’haptique d’une lunette tactile.

Samsung Galaxy Watch 6 : les autres nouveautés à la clé

Désormais, la charge rapide de ses nouvelles montres connectées a été améliorée. Ainsi, vous pouvez obtenir 8 heures de batterie en 8 minutes. Et en termes d’autonomie, il s’avère que ces modèles peuvent durer 30 heures en mode « always on ».

Puis, l’utilisation de la nouvelle puce Exynos W930 cadencée à 1,4 GHz, avec 2 Go de RAM et 16 Go d’espace de stockage est aussi une nouveauté intéressante. Mais l’introduction des nouvelles courroies en tissu qu’on ferme en un seul clic est assez discrète.

Mis à part cela, la Watch 6 est disponible en 40 mm et 44 mm et son boîtier est en aluminium. Elle pèse 28,7 g et 33,3 g. Tandis que la Classic est à peine plus grande en 43 mm et en 47 mm avec un boîtier en acier inoxydable. Et elle pèse 52 g et 59 g. Toutes deux sont dotées d’un écran en verre saphir.

De meilleures applications grâce aux mises à jour récentes

Sinon, la plupart des « grands » changements apportés à la série Galaxy Watch 6 proviendront des mises à jour logicielles. En effet, ces montres sont les premières à être lancées avec la plateforme Wear OS 4 de Google et l’interface One UI 5 Watch de Samsung.

Grâce à cela, il est plus simple d’accéder au cloud et d’y conserver des données directement en utilisant seulement votre smartwatch. Et la connectivité améliorée permet de passer des appels d’urgence plus rapides, et d’afficher des constantes de santé plus détaillées quand l’utilisateur se connecte.

Et comme la fonction « suivie du sommeil » était déjà présente sur les modèles précédents. Une mise à jour de cette fonctionnalité permet maintenant d’atténuer l’affichage de votre Samsung Galaxy Watch 6. Cela se fait grâce à des capteurs infrarouges invisibles au lieu de la lumière LED verte pour la fréquence cardiaque.