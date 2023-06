Samsung Galaxy Watch 6 : enfin le retour du cadran rotatif ?

La sortie prochaine de la Samsung Galaxy Watch 6 et le retour du cadran rotatif sont grandement attendus par les fans de la marque. De nombreux clichés laissent déjà entrevoir comment cette montre connectée se présente.

Selon le site allemand WinFuture, le design de la Galaxy Watch 6 ressemble à celui de la Galaxy Watch 5, qui s’inspire lui-même de la Galaxy Watch 4. Mais c’est la Watch 6 Classic qui se démarque. Son design correspond à s’y méprendre à la Watch 4 Classic.

Les caractéristiques de la Samsung Galaxy Watch 6

Selon des fuites, la Galaxy Watch 6 serait disponible en 40 mm et 44 mm. Cette nouvelle montre connectée de chez Samsung serait dotée d’écrans en cristal de saphir pour une meilleure durabilité. D’autres rumeurs laissent entendre que cette nouveauté sera sans doute pourvue d’un écran incurvé. Mais cela ne semble pas être le cas si l’on en croit les photos sorties récemment.

En revanche, la version Classic de la Samsung Galaxy Watch sera un peu plus grande (43 mm et 47 mm) et elle serait munie d’un cadran rotatif. Ce qui représente une petite innovation depuis la Samsung Gear S3 qui fait 46 mm.

A noter, la Watch 5 Pro ne mesure que 45 mm. Les boîtiers plus grands sont généralement synonymes de batteries plus volumineuses. Ce qui laisse présager que les nouveaux modèles de montres de chez Samsung seront plus durables ? Le mystère reste entier.

D’autres changements en perspective

Hormis le fait que les designs des montres connectées Samsung ne semblent pas vraiment révolutionnaires, il semble que la marque ait prévu plusieurs changements. Il y a quelques semaines, elle avait annoncé la sortie de la One UI 5 Watch. Elle sera dotée de nouvelles fonctionnalités de santé et de fitness, comme un meilleur suivi du sommeil et des zones de fréquence cardiaque personnalisées.

Mais ce n’est pas tout. Google a également indiqué que la sortie de Wear OS 4 arriverait en cours d’année lors de la conférence I/O. Et il est même possible que la Galaxy Watch 6 soit la première smartwatch à l’intégrer. Mais ce ne sont là que des rumeurs. Etant donné que les vrais détails concernant Wear OS 4 sont rares. Toutefois, ce système devrait néanmoins permettre d’améliorer sensiblement l’autonomie de la batterie d’une montre connectée. C’est la seule information que Google a confirmé souligner qu’il devrait.

Samsung Galaxy Watch, le retour du cadran rotatif

Ensuite, il est mentionné que Samsung intégrera une nouvelle puce Exynos W930 dans la gamme Galaxy Watch 6. Mais c’est surtout le retour du fameux cadran rotatif qui était autrefois présent sur la Galaxy Watch 4 qui fait jaser. Cette lunette tournante mécanique apporte une petite plus-value qui rend la nouvelle montre Samsung plus attractive. Et il n’est pas surprenant de voir la marque coréenne revenir à un design qui a fait ses preuves, car c’est l’un des plus intuitif et distinctif qui soit.

Cela permet de se démarquer de la concurrence. Vu que Google les a dépassés depuis la sortie de la Pixel Watch. C’est donc une petite revanche. Quoi qu’il en soit, les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic ne devraient pas tarder à arriver. Samsung les annoncera probablement le mois prochain lors de son événement Unpacked à Séoul, en même temps que de nouveaux appareils pliables.