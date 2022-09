Sub Mini, le meilleur moyen pour rehausser les basses de votre système Sonos

Sonos dévoile Sub Mini, son caisson compact proposé à petit prix, mais promettant de puissantes basses.

Sonos propose depuis longtemps un subwoofer sans fil puissant, mais volumineux et cher. Il n’était pas très idéal pour les personnes ayant une petite pièce et un budget moins conséquent. C’est à ces derniers que le constructeur pense en concevant son Sub Mini.

Un design cylindrique novateur

La majorité des caissons ont une forme cubique, mais ce n’est pas le cas de ce caisson de Sonos. Il a une forme cylindrique et une découpe centrale spéciale permettant le déplacement d’air. Du haut de ses 230 mm pour une longueur de 305 mm et un diamètre de 305 mm, le Sub Mini ne pèse que 6,35 kg. Il intègre deux haut-parleurs de 15 centimètres placés face à face et en parfaite opposition de phase. Ce ne sont donc pas les vibrations qui vont vous poser souci.

Ce caisson prend en charge une connexion sans fil 58 GHz et arbore un port Ethernet 10/100. Vous pourrez donc facilement câbler vos haut-parleurs. Le Sonos Sub Mini est compatible avec toutes les installations musicales de la marque. Comme pour tous les autres produits Sonos, ce caisson se configure aussi via l’application mobile de la maison.

Une fois configuré, vous pouvez le régler pour un meilleur équilibre du son en utilisant Trueplay. Vous aurez aussi besoin d’un appareil iOS compatible pour utiliser Trueplay. Ce dernier optimise la qualité audio en fonction de la capacité acoustique de votre pièce.

Disponibilité du Sonos Sub Min

Le Sonos Sub Mini est accessible en précommande en noir ou en blanc pour une disponibilité annoncée à partir du 6 octobre. Prévoyez dans les 499 euros pour avoir ce caisson de basses idéal pour les petites pièces.