Pour un meilleur système HiFi ou home cinéma, le caisson de basse produit un son plus grave avec des basses plus profondes pour offrir une expérience sonore plus immersive. Voici une liste des meilleurs modèles pour vous !

Lorsque les aigus supplantent les basses, le son n’est pas aussi percutant. Pour éviter cela, les avertis de la musique investissent davantage dans le subwoofer. Cela permet d’obtenir une dimension sonore complète. Cela étant, préférer des basses plus profondes ne signifie pas qu’on est capable de dénicher le meilleur caisson de basse sur le marché. Justement, pour cette raison, on a établi une liste des modèles les plus prisés du moment pour vous procurer du plaisir à écouter vos morceaux favoris.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Polk PSW10E Note : 9,7/10 Découvrir Klipsch R-121SW Note : 9,4/10 Découvrir Bose Module 700 Note : 9,2/10 Découvrir

Polk PSW10E : le meilleur caisson de basse actif

Caractéristiques techniques Dimensions : 40,96 x 35,6 x 36,5 cm

Poids : 11,79 kg

Puissance : 100 Watts

Technologie de connectivité : RCA

Type de contrôleur : Télécommande

On a intégré le Polk Audio PSW10E dans notre liste sachant qu’il offre des basses aussi pures. Ce modèle qui prend en charge Dolby Atmos vous fera vibrer de la musique ou par le son grave et puissant de votre film préféré. Outre sa puissance dynamique de 100 Watts, le PSW10E dispose aussi d’un amplificateur RMS intégré.

Ce n’est pas tout, il est également polyvalent. De ce fait, vous pouvez le coupler avec n’importe quel système via ses entrées RCA. Vous pouvez ainsi écouter vos morceaux favoris depuis votre smartphone ou votre tablette ; ou regarder un bon film depuis votre smart TV.

Bon rapport qualité/prix

Prise en charge de Dolby Atmos

Absence de connexion sans fil

Garantie limitée

Polk Audio PSW10E Caisson de Basses Actif pour systèmes Audio Home cinéma et Musique, 100 W

L'expérience ultime avec votre...

MATÉRIAUX DE DIRECTEUR DYNAMIC...

Contrôle complet : régulateur ... 219.00 € Voir l'offre

Klipsch R-121SW : Et si on y met du style ?

Caractéristiques techniques Dimensions : 42,1 x 40,6 x 50 cm

Poids : 16 kg

Puissance : 400 Watts

Type de contrôleur : Télécommande

Si vous êtes parmi ceux qui recherchent à la fois du boom et de l’esthétique, on vous conseille de jeter un œil sur la Klipsch Reference Series 12 R-12SW. Ce nouveau design ne fait qu’accentuer la performance avec laquelle ce meilleur caisson de basse a été conçu.

En effet, il dispose d’un cône de 12 pouces à tir avant ainsi qu’un châssis plus léger. Tout cela lui permet de dégager un son bien amplifié sans qu’on aperçoive le minimum de distorsion. Avec un tel joujou, vous pouvez écouter de la bonne musique ou profiter d’un bon film comme Avatar 2, avec tous les détails marquants.

Très peu de distorsion

Design raffiné

Réglage moins précis

D’autres modèles sont disponibles à un prix moins cher

Bose Module de basses 700, Noir

Un haut-parleur puissant et un...

Faites trembler les murs sans ...

Le plateau supérieur en verre ... 899.95 € 719.98 € Voir l'offre

Bose Module 700 : le meilleur caisson de basse haut de gamme

Caractéristiques techniques Dimensions : 49,24 x 39,58 x 44,04 cm

Poids : 16 kg

Technologie de connectivité : Bluetooth

Type de contrôleur : Contrôle App, télécommande

Bose n’a jamais trompé ses utilisateurs en termes de qualité sonore. Réputée pour sa large gamme d’enceintes, la marque offre également d’impressionnants caissons de basse. En l’occurrence, voici le Bose Bass Module 700 qui vous plongera dans vos meilleurs tubes et vos films préférés.

Pour le couplage, vous n’avez qu’à activer le Bluetooth de votre source. Ayant une portée jusqu’à plus de 9 mètres, ce subwoofer peut facilement recevoir un signal quel que soit son emplacement dans la pièce. Cela dit, vous pouvez l’intégrer avec vos meubles. Son haut en verre haut de gamme ajoutera une touche de modernité à votre salon.

Connexion sans fil

Aucune distorsion

Accessoires vendus séparément

Prix élevé

Bose Module de basses 700, Noir

Un haut-parleur puissant et un...

Faites trembler les murs sans ...

Le plateau supérieur en verre ... 899.95 € 719.98 € Voir l'offre

Yamaha NS-SW050 : du son net avec des basses percutantes

Caractéristiques techniques Dimensions : 29,1 x 34,1 x 29,2 cm

Poids : 8,5 kg

Puissance : 50 Watts

Yamaha a introduit de nombreuses technologies avancées à bord de ce caisson de basse NS-SW050. En effet, celui-ci intègre Twisted Flare Port ainsi qu’Advanced Yamaha Active Servo Technology II auxquels s’ajoutent un circuit d’amplification discrète et un woofer de 20 cm. Tout cela lui permet d’offrir des basses percutantes.

Si vous souhaitez éliminer les sons superflus qui perturbent la qualité sonore, ce modèle est fait pour vous. Le son reste clair et net peu importe le volume. En même temps, il reproduit les basses fréquences en toute fidélité. Ce qui fait de lui un excellent amplificateur pour votre barre de son ou votre home cinéma.

Technologie sonore avancée

Absence de vibration

Absence de réglages

Ne prend pas en charge la connexion sans fil

Yamaha NS-SW050 Caisson de basses Noir

Woofer à cône de 20 cm

Advanced YST II (Yamaha Active... 229.00 € 188.00 € Voir l'offre

JBL BASSPRO Go – 2 en 1 : le modèle parfait pour les fêtes à l’extérieur

Caractéristiques techniques Dimensions : 40,25 x 20,84 x 19,87 cm

Poids : 5,28 kg

Puissance : 200 Watts

Technologie de connectivité : Bluetooth, Aux, USB

Type de contrôleur : Contrôle App, télécommande

Utilisez ce subwoofer pour sublimer vos voyages en voiture ou pendant les fêtes à l’extérieur. Le JBL Basspro Go est un meilleur caisson de basse 2 en 1 qui peut offrir du son de qualité exceptionnelle, typique de la marque JBL. Avec son amplificateur RMS de 100 Watts, celui-ci fournit des basses profondes, accompagnant un son enrichi.

Déconnectez-le de votre voiture et transformez-le en enceinte Bluetooth pour animer vos virées entre copains. Sa portée peut atteindre jusqu’à 38 mètres. De plus, vous pouvez l’utiliser pendant 8 heures d’affilée sans recharger. Son indice de protection IPX5 signifie que ce caisson résiste aux éclaboussures.

Caisson de basse 2 en 1

Résiste aux éclaboussures

Lourd pour un modèle portatif

Se charge uniquement dans la voiture

JBL BASSPRO Go - 2 en 1 : Subwoofer actif caisson de basse Haut Parleur Bluetooth de 200 watts en un - utilisé dans la voiture et à côté d'elle, Black

La première enceinte pour JBL ...

Streaming à trois voies : Stre...

8 heures de musique : la batte... 544.00 € Voir l'offre

Sonos Sub 3Gen : idéal pour les fans de la marque Sonos

Caractéristiques techniques Puissance : 3600 Watts

Technologie de connectivité : Wi-Fi, Aux

Type de contrôleur : Contrôle bouton

Si vous disposez déjà d’une barre de son Sonos, vous pouvez opter pour le Sonos Sub 3Gen pour obtenir ces basses complètement immersives. Avec un design fantastique, il va ajouter du décor à la pièce. Vous allez voir que la configuration ne prend que quelques minutes. De même pour le couplage avec votre appareil, il suffit de configurer la connexion via l’application Sonos.

En utilisant la connexion sans fil, vous pouvez lui trouver un emplacement dans votre living où il peut être à la fois utile et décoratif. Pas de soucis pour la taille de la pièce. Vous pouvez régler le volume à l’aide de son application dédiée.

Design élégant

Egaliseur intégré

Fonction optimale uniquement avec les appareils Sonos

Cher

SONOS- Caisson de basse Sonos Sub Gen3 - Noir

DEUX HAUT-PARLEURS à annulatio...

TECHNOLOGIE TRUEPLAY Ajuste le...

DESIGN INNOVANT du Sonos Sub c... 841.00 € Voir l'offre

Jamo 808 Sub caisson de basse actif : le meilleur modèle polyvalent

Caractéristiques techniques Dimensions : 36 x 18 x 46 cm

Poids : 7 kg

Puissance : 100 Watts

Technologie de connectivité : Cavo RCA

Avec le caisson de basse actif Jamo 808 fournit des basses puissantes et dynamiques, quel que soit l’environnement d’écoute où vous l’utilisez. Il embarque un woofer en polyfibre ainsi qu’un amplificateur de classe D ayant une puissance de 100 Watts. La disposition de ses ports accède à la meilleure gestion d’espace quant à son emplacement.

Outre sa taille discrète, ce petit caisson de basse est conçu avec des matériaux et des finitions modernes. Ayant une entrée RCA, ce subwoofer se couple facilement avec la source et ne nécessite pas une connexion sans fil. Si votre pièce est plutôt petite, ce modèle vous convient à merveille.

Design compact et épuré

Compatible avec une large gamme de produits

Commandes difficile d’accès

Moins de précision

JAMO S 808 SUB Caisson de Basse Actif, Noir

100 W – Classe d amplificateur

Bass reflex via port

Appareils compatibles : amplif... 218.49 € Voir l'offre

FAQ sur le caisson de basse

Pourquoi avons-nous besoin d’un caisson de basse ?

Il n’y a pas de réponse correcte à une telle question. En fait, choisir un subwoofer permet d’obtenir des basses percutantes. Votre cœur battra au rythme de la musique et les films pénètrent au fond de vous si vous optez pour le meilleur caisson de basse. Mais ce n’est pas forcément au goût de tout le monde.

Cela-dit, il est toujours préférable d’en avoir un pour éviter que les aigus dominent au point de perturber votre écoute. Généralement, dès qu’on met la musique un peu plus fort, on sent la prédominance des basses, ou pas. Ce qui fait la différence, c’est surtout les basses fréquences qui font un « boom » en suivant le rythme de la musique.

La qualité d’un subwoofer dépend-elle de sa taille ?

Dans un premier temps, on peut avancer que, plus un haut-parleur est grand, et plus les basses fréquences sonnent mieux. Toutefois, le marché dispose de nombreux modèles au design épuré mais qui procurent des basses profondes. C’est surtout le résultat d’une combinaison de plusieurs technologies sonores comme dans le cas du subwoofer Yamaha NS-SW050.

Par contre, il existe des haut-parleurs de taille conséquente mais qui subissent des distorsions une fois que le volume est réglé à un niveau élevé. Ce qui nous amène à conclure que la taille n’est pas le seul facteur pour obtenir des basses plus graves. Il faut également considérer les technologies intégrées dans l’appareil. Par ailleurs, il faut tenir compte de la manière dont le caisson a été construit pour assurer qu’il n’y a pas de distorsion.

Quelle puissance choisir pour le meilleur caisson de basse ?

La qualité des basses fréquences est conditionnée par la puissance. Toutefois, le choix dépend entièrement de vous. Les plus petits sont en majorité d’une puissance plus faible. On parle d’une puissance allant jusqu’à 300 Watts. De tels modèles s’adaptent très bien aux petits salons.

En revanche, les plus puissants caissons de basse peuvent procurer une puissance pouvant dépasser les 1000 Watts. Ce sont des subwoofers qu’on installe en général dans les grandes pièces. Néanmoins, vous pouvez opter pour un modèle à puissance moyenne, c’est-à-dire comprise entre 400 et 600 Watts.

Peut-on utiliser deux caissons de basse en même temps ?

Pour un usage domestique, un seul subwoofer suffit pour que la salle soit remplie d’un son de qualité avec des basses profondes. Mais cela ne vous empêchera pas d’en utiliser deux à la fois. Dans ce cas, vous devez être certain d’avoir un récepteur qui peut gérer deux connexions simultanément.

L’utilisation de deux subwoofer en même temps repose aussi sur une question de stratégie. On peut ainsi les placer dans deux endroits différents de manière à obtenir des basses multidirectionnelles dans toute la pièce.

Haut-parleur et subwoofer sont-ils identiques ?

Par définition, un haut-parleur est un transducteur électroacoustique. Il a pour rôle de transformer un signal électrique en un signal sonore. C’est pour cela qu’il faut toujours utiliser un haut-parleur pour amplifier le son selon vos références.

Un caisson de basse est aussi un haut-parleur. Seulement, à la différence d’un haut-parleur ordinaire, il se focalise particulièrement sur les basses fréquences et surtout les sons les plus profonds et graves. C’est pourquoi, sans un subwoofer, le son qui sort est plat et manque de basses.

Le marché offre des modèles de haut-parleurs composé d’un subwoofer et des satellites. Ceci, afin d’offrir un son clair et des basses percutantes. Bien que vous ayez un tel modèle pour amplifier le son chez vous, vous pouvez également introduire un vrai caisson de basse.

Un caisson de basse peut-il servir comme haut-parleur ?

Sachant que le caisson de basse est spécialement destiné à produire des sons plus graves, il n’est pas idéal pour servir de simple haut-parleur. Cette caractéristiques restrictive ne lui permet pas de faire sortir les aigus comme il se doit.

En ce qui concerne l’usage du meilleur caisson de basse, il faut s’assurer qu’il est compatible avec les autres haut-parleurs qu’on utilise avec. Si vous branchez des haut-parleurs incompatibles avec votre subwoofer, vous risquez d’endommager les deux à la fois. Il faut également noter qu’avec un tel amplificateur de basses, vous n’aurez plus à augmenter le volume à un niveau élevé pour pouvoir profiter de basses graves et puissantes.

