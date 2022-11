Avatar 2 : à quoi doit-on s’attendre ?

Avatar 2 est la suite tant attendue du film Avatar qui a débarqué en salle en 2009. James Cameron et son équipe ont dû repousser sa sortie à cause de la crise sanitaire, mais aussi de sa réalisation plus compliquée.

Avatar : La voie de l’eau, c’est le titre du deuxième volet de la franchise Avatar. Il se caractérise aussi par l’utilisation de la technologie 3D, mais cette fois-ci, le réalisateur a ajouté un autre élément : l’eau. En effet, la majeure partie du film se déroule dans les océans de Pandora, d’où son titre. Vous avez peut-être déjà vu le premier teaser du film en ligne auparavant. Mais Avatar 2 ne sortira finalement pas avant la fin de l’année 2022. Ce qu’on sait par contre, c’est que la suite n’aura pas de répit jusqu’en 2028 car Avatar 3, 4 et 5 verront le jour d’ici là. En attendant, on va découvrir ensemble tout ce qu’il y a à savoir sur le prochain film de la saga.

Ce qu’on sait à propos de la réalisation du film

Bien évidemment, James Cameron est l’épine dorsale de la réalisation de l’Avatar 2, de son titre original Avatar : The Way of Water. Il a même affirmé que sa vie et sa carrière reposent essentiellement sur celui-ci, les trois autres à venir ainsi que d’autres films du même genre. Il faut noter également qu’il compte parmi l’équipe productrice des films Alita : Battle Angel et Terminator : Dark Fate.

Aix côtés de Cameron, on rencontre des cinéastes célèbres tels que Josh Friedman, Amanda Silver, Rick Jaffa et Shane Salerno. Connaissant l’équipe réalisatrice, on s’attend à ce qu’Avatar 2 offre encore plus d’innovations, mais aussi de nouvelles idées. D’ailleurs, celui-ci ambitionne de montrer au public une technologie 3D révolutionnaire initiée par une capture de performance sous l’eau. C’est pour cela qu’on va retrouver l’équipe originale qui va apporter une technologie repoussant toutes limites.

Outre les innovations technologiques, le film Avatar : La voie de l’eau apportera aussi un nouvel langage des signes. Il s’agit d’un langage des signes spécialement conçu pour les suites. Pour cela, l’équipe a fait appel à CJ Jones, l’acteur sourd muet qui a fait exploser le film Baby Driver. Jones va ainsi créer le langage des signes na’vi.

Quant au tournage, le chef d’équipe a choisi de le faire à Manhattan Beach, en Californie. Avatar 2 tourne aussi des scènes dans quelques endroits spécifiques de la Nouvelle-Zélande.

L’intrigue du film Avatar 2

Le film Avatar a été marqué par l’affection que Jack Sully avait pour Neytiri, la princesse na’vi. Dans la suite de l’histoire, Sully a décidé de vivre sa vie auprès de sa bien-aimée et de sa famille (ses deux garçons et sa fille). Puisque Neytiri n’est pas une humaine, il décide de rester sur la planète Pandora.

L’humain, en compagnie de sa nouvelle famille, va combattre un ennemi qui a déjà essayé de ravager la planète depuis le début de l’histoire. Le père qui est à la fois héros va rejoindre le clan du Metkayina pour tenir sa famille loin de l’exploitation minière RDA.

Pour les trois suites qui vont succéder à celui-ci, l’histoire est à chaque fois autonome. Le tout forme néanmoins une saga où l’on verra la technologie 3D en plein développement.

Les acteurs qui ont participé à Avatar 2

Comme le film raconte la suite de l’histoire d’Avatar, il est évident que des acteurs du premier film reviennent. Cependant, de nouveaux rôles vont introduire des nouveaux acteurs dans le film.

Les distributions d’Avatar qui reviennent

Sam Worthington et Zoe Saldana vont incarner les rôles respectifs de Jack Sully et Neytiri, les personnages principaux du film. Le retour de Stephen Lang dans la peau du Colonel Miles Quaritch accentue un peu la science-fiction dans le film. Eh oui ! Vous souvenez-vous qu’il est mort dans Avatar ? Et ce n’est pas tout, le caporal Lyle Wainfleet ressuscite aussi d’entre les morts et est joué par Matt Gerald.

Mais Sigourney Weaver revient aussi, cette fois-ci jouant le rôle d’un autre personnage. A part cela, Giovanni Ribisi incarne Parker Selfridge tandis que Joel David Moore, celui du Dr Norm Spellman. Le rôle du Dr Max Patel est joué par Dileep Rao. Enfin, on retrouve CCH Pounder dans la peau de Mo’at, la mère de Neytiri.

Avatar 2 : de nouvelles têtes

Mis à part les personnages du premier film qui reviennent dans Avatar 2, ce dernier a invité de nouveaux acteurs de renommée. Par exemple, Cliff Curtis de The Walking Dead va incarner le rôle de Tonowari, le chef du clan de Metkayina qui habite le récif. Une autre star du cinéma, Kate Winslet de Titanic, vient aussi renforcer l’équipe en jouant le rôle de Ronal, co-chef du clan Metkayina et aussi apnéiste. A remarquer qu’elle débute dans une collaboration avec Cameron avec l’Avatar 2 et toutes les suites.

Par ailleurs, d’autres acteurs vont apparaître dans le film, en l’occurrence les enfants de Jake et Neytiri. Le couple a trois enfants dont deux fils, Neteyam et Lo’ak, joués respectivement par Jamie Flatters et Britain Dalton. Le dernier membre de la famille est incarné par Trinity Bliss dans le rôle de Tuktirey ou Tuk, la fille de Jake et Neytiri.

On va également voir les compétences de Bailey Bass en tant que personnage secondaire appelé Tsireya ou Reya et Filip Geljo en tant qu’Aonung, apnéiste et chasseur du clan Metkayina. Cela étant dit, d’autres acteurs ont également participé dans le film Avatar 2.

Avatar 2 : la date de sortie

On sait maintenant que la date de sortie du film Avatar 2 est fixée pour le 16 décembre 2022 si celle-ci est prévue pour le 17 décembre 2021. De nombreux facteurs tels que la crise sanitaire ont contribué à ce repoussement. On peut toutefois affirmer que cela n’est pas tout à fait pénible. En effet, avec le temps, Cameron a pu perfectionner le film pour pouvoir donner plus au public.

L’équipe a commencé le tournage en 2017, après de multiples tentatives échouées. Sachant qu’il s’agit d’une combinaison de capture 3D et d’actions réelles, le travail a dû prendre plus de temps. En plus, on a tourné les deux suites Avatar 2 et 3 en même temps. Cameron a déclaré l’achèvement du tournage du premier en septembre 2020, celui du film Avatar 3 était à 95%.

Malgré les obstacles qu’il a rencontrés, le réalisateur James Cameron a quand même déclaré vouloir continuer jusqu’à Avatar 5. Il a prévu la sortie du dernier film de la saga en 2028. De son côté, la saga Star Wars continue d’envoûter les cinéphiles. Ainsi, les deux vont s’alterner dans les prochaines années.

Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ?

Comme on l’a dit, c’est la crise sanitaire qui est le principal coupable, mais il y en a d’autres avant cela. On a sorti le premier film Avatar en 2009. Juste après celui-ci, Avatar 2 aurait dû sortir en décembre 2014 et Avatar 3 une année plus tard. Mais des imprévus ont provoqué des refoulements. En plus, le tournage simultané des deux suites (Avatar 2 et 3) semble retarder la finalisation du film.

Le film a subi autant de modifications sur plusieurs plans (scripts, montage, etc.) que Cameron était contraint d’annoncer le report de sa sortie au public. Après, il y a eu la pandémie de la covid-19 qui a bouleversé le monde, celui du cinéma avec. Par ailleurs, le plan de James Cameron d’offrir un plus au public a prolongé sa réalisation.

La réalisation a rencontré divers problèmes tels que celui du suivi des ponts sous la lumière changeante de l’eau, l’eau qui fait partie intégrante du film. Ces problèmes sont plus complexes que l’on ne pense. Ce qui a pris des années à l’équipe pour perfectionner le mocap sous-marin. Certains cinéastes pensent même que la réalisation du film Avatar 2 est l’un des plus compliquées de l’histoire du cinéma.

Les suites d’Avatar 2

Certes, la réalisation du film Avatar 2 a pris un temps fou à James et son équipe. Mais on sait également que celle-ci n’est pas près d’arrêter. Au contraire, la suite de l’histoire est déjà en coulisse. Le tournage d’Avatar 3 était déjà quasiment terminé avec celui de l’Avatar 2. Ainsi, dans les cinq années à venir, on s’attend à voir trois autres films de la franchise.

Jusqu’ici, le cerveau de la saga Avatar n’a pas encore déclaré les titres officiels des trois autres suites. Cependant, des rumeurs courent à propos des titres potentiels. Avatar : Le Porteur de graine c’est le titre potentiel du troisième film. Le quatrième pourrait être baptisé Avatar : Le Cavalier de Tulkun tandis que le dernier, Avatar : a Quête d’Eywa. Eywa n’est autre que le nom que porte le dieu spirituel de la religion Na’vi.

Certes, on n’a pas officialisé ces titres. Pourtant, BBC News a rapporté en novembre 2018 qu’il s’agit des suites prévues pour les quatre, y compris celle d’Avatar 2. Un peu plus tard, on a confirmé qu’il s’agit bien du titre pour le deuxième de la série. Si cela est vrai pour celui-ci, alors pourquoi pas pour les autres à venir ?

La probabilité que le troisième film adopte un autre titre est plutôt mince vu qu’on a déjà achevé le tournage. Mais rien n’est certain, en plus il y a les autres qui n’ont même pas commencé.