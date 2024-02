Vivez des expériences cinématographiques profondes avec ces nouveaux projecteurs 4K

Dangbei, le précurseur de l’innovation dans le domaine du divertissement sur grand écran, a dévoilé une série de révolutions technologiques. Parmi elles, le Dangbei Atom, c’est le premier projecteur laser Google TV™ de la marque. Il promet de redéfinir l’expérience cinématographique avec ses performances exceptionnelles et son design avant-gardiste.

Dangbei Atom : un projet révolutionnaire

Le clou de la présence de Dangbei au CES a été le dévoilement du Dangbei Atom, son projecteur laser le plus fin à ce jour. En tant que premier projecteur laser Google TV de Dangbei avec Netflix intégré, le Dangbei Atom offre essentiellement une expérience immersive avec une interface axée sur le contenu de Google TV. Cette nouveauté promet d’améliorer l’écosystème de contenu avec des recommandations personnalisées et une recherche simplifiée des émissions préférées.

Luminosité et compacité redéfinies

Avec une luminosité impressionnante allant jusqu’à 1 200 lumens ISO, le Dangbei Atom se positionne comme l’un des projecteurs les plus lumineux du marché. Dangbei marque cette position par rapport à ses concurrents au faible facteur de forme. Cette caractéristique contraste avec l’idée conventionnelle de la conception volumineuse des projecteurs laser à haute luminosité.

De plus, le Dangbei Atom, avec une épaisseur de seulement 1,87 pouce et un poids de 2,82 livres, offre une expérience visuelle sur grand écran de 180 pouces. Ce qui transforme n’importe quel espace de la maison en cinéma personnel.

Couleurs vibrantes et performances intelligentes

Le Dangbei Atom ne se limite pas à sa luminosité exceptionnelle. Il améliore également les performances des couleurs avec un réglage intelligent de l’image. Offrant aux utilisateurs une personnalisation accrue, il propose trois préréglages de température de couleur et des réglages de gain RVB.

En plus, les fonctionnalités intelligentes telles que la mise au point automatique, la correction automatique du trapèze et l’ajustement intelligent de l’écran ont été optimisées pour des performances plus rapides et plus précises.

Précommandes et offres spéciales

Le Dangbei Atom sera disponible en précommande dès janvier sur le site officiel de Dangbei au prix de 899,99 $. Pour célébrer son lancement, Dangbei offre un généreux coupon de réduction de 150 $. Les consommateurs auront également la possibilité d’acheter le produit sur Amazon après son lancement officiel.

Nouveaux horizons avec Mars Pro 2, X5 Ultra et PadGO

En plus du Dangbei Atom, deux autres projecteurs laser 4K feront leurs débuts internationaux. Le Dangbei Mars Pro 2 est prévu pour le premier semestre 2024. Ce dernier présente une luminosité de 2 450 lumens ISO et une qualité sonore exceptionnelle grâce à ses deux haut-parleurs puissants de 12 W.

Une autre innovation à découvrir est le Dangbei X5 Ultra, le premier projecteur 4K doté de sources lumineuses hybrides laser triple couleur et LED couleur. En utilisant la technologie laser ALPD 5.0, il améliore la luminosité et les couleurs. Ce qui peut couvrir 110 % de la large gamme de couleurs BT.2020.

Innovation mobile avec Dangbei PadGO

Au-delà des projecteurs, Dangbei élargit sa gamme avec le Dangbei PadGO. PadGO est une tablette mobile 4K de 27 pouces. Dotée d’un écran enroulable, rotatif et réglable en hauteur, cette tablette offre une expérience cinématographique immersive dans toutes les pièces de la maison.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.